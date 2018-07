s. n., Harburg

Am 31. März will das neuerrichtete Alstermilcbwerk Hamburg mit einer Auslieferungskapazität von 160 000 Flaschen Milch seinen Betrieb anlaufen lassen. Maschinell ist das Werk auch auf die Ausgabe der Markenmilch, einer gehobenen Trinkmilch nur aus tbc- und bangfreien Rinderbeständen mit einem Fettgehalt von 3,5 Prozent, eingerichtet. Markenmilch wurde in Hamburg behördlich mit einer Güteanordnung vom November 1954 zugelassen. Aber das Alsterwerk wird diese Qualitätsmilch noch nicht herausbringen können, da ihre Herstellung für das Werk mit Verlust verbunden ist.

Die Preisanordnung der Hamburger Preisbehörde vom 17. Januar 1955 sieht folgende Staffelung der Preise vor: Für lose Milch pro Liter 0,40 DM, für Flaschenmilch pro Liter 0,47, für den halben Liter 0,25 DM und für Markenmilch pro Literflasche 0,52 DM und für die Halbliterflasche 0,27 DM. Die Handelsspanne beträgt bei Flaschenmilch 6,5 und bei Markenmilch 10 Pf pro Liter. Die Molkerei bekommt also für die gebräuchliche Halbliterflasche normale Molkereimilch 21,75 Pf und für die Halbliterflasche „Markenmilch“ 22 Pf. Nach der Qualitätsverordnung muß sie also die halbe Prozent Fetteinheit für einen halben Pfennig pro Liter liefern.

Die Molkereien im Hamburger Raum zahlen im Durchschnitt den meist niedersächsischen oder schleswigholsteinischen Bauern pro Fetteinheit 6 Pf, die halbe Fetteinheit für die Markenmilch kostet also der Molkerei schon 3 Pf. Dank der kuriosen Preisverordnung Hamburgs aber soll der Molkerei selbst nur ein halber Pfennig für diese halbe Fetteinheit, die die Markenmilch über die Normalmilch hebt, bezahlt werden, ungeachtet der Forderungen, daß diese Milch aus tbc- und bangfreien Rinderbeständen stammen muß.

Wie grotesk diese Forderung ist, ergibt sich aus folgender Berechnung der Molkereien: Wenn Hamburg für eine halbe Fetteinheit nur einen halben Pfennig zahlt, dann will es also das Kilo Butter für 0,80 DM geliefert haben. Eine halbe Fetteinheit entspricht 5 g reinem Butterfett, 10 g Butterfett – 1 Pf, 1000 g – 1 DM. Butter hat nur 80 reine Fetteile, also braucht Hamburg für ein Kilo Butter nur 0,80 DM zu zahlen – nach dieser Verordnung jedenfalls.

Die Molkereien sind bei der Ernährungsbehörde vorstellig geworden, aber dort wird gesagt, „wir bedauern, das ist Sache der Preisbehörde, wir haben auf den Preil keinen Einfluß“. Präses der Ernährungsbehörde ist Senator Luigs und Präses der Preisbehörde ist. auch Senator Luigs.

Das Alstermilcbwerk erklärt, unter diesen Umständen den Vertrieb von Markenmilch nicht aufnehmen zu können. Die Bauern um Hamburg herum, besonders im Kreis Harburg, wo man bereits tbc- und bangfreie Produktionsinseln geschaffen hat, sind verärgert. Auf dem Marschentag in Winsen, am 12. März, erklärte der Vorsitzende des Landvolkverbandes, der Landtagsabgeordnete Adolf Meyer, Hittfeld: „Wenn Hamburg keinen anderen Standpunkt einnimmt, ist die Landwirtschaft an der Freimachung der Rinderbestände von Tuberkulose und Bangkrankheit desinteresiert.“