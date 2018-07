Inhalt Seite 1 — Das niedersächsische Experiment NTG Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Verfasser des Artikels, RA Dr. Faußner, ist sachverständiger Berater des 5. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Niedersächsischen Landtages.

Der 5. Parlamentarische Untersuchungsausschuß des Niedersächsischen Landtages hat der am Mittwoch begonnenen Plenarsitzung seinen Bericht vorgelegt. Der Ausschuß ist im Spätherbst 1954 eingesetzt worden, um die Verlustursachen der „Niedersächsischen Treuhandverwaltung-GmbH“ (NTG) zu untersuchen. Die Gründung der NTG erfolgte, um einerseits notleidend gewordene Unternehmen, die vom Land Kredite bekommen hatten, zu sanieren und andererseits das Wirkungsfeld der Staatsholding „Niedersachsen-GmbH“ zu erweitern. Eine Reprivatisierung dieser Beteiligungen war vorgesehen. Sie wurde auch in manchen Fällen bereits verwirklicht, anders jedoch, als es ursprünglich gedacht war.

Von den 12 Beteiligungen, die die NTG 1951/52 eingegangen war, sind inzwischen vier in Konkurs gegangen und vier weitere unter hohen Verlusten für die NTG abgestoßen worden, so z. B. die Anteile an der Milotta-GmbH für 8,50 DM und an der Duramet-GmbH für 2 DM. Wenn auch nicht verkannt werden darf, daß die Geschäftsführung der NTG nicht selten von Ministerien und kommunalen Stellen um Hilfeleistung angegangen wurde, so ist dennoch keine Beteiligung gegen den Willen der Geschäftsführung der NTG eingegangen worden; denn der Aufsichtsrat hat in jedem Fall erst auf ihre Befürwortung die Beteiligung beschlossen. Daß die Geschäftsführung der NTG in ihrer Willensfreiheit nicht wesentlich beeinträchtigt war, zeigt sich allein schon darin, daß von 64 Anträgen an die NTG auf Gewährung von Sanierungshilfe nur 12 zu Beteiligungen führten und nur weitere sechs eine anderweitige Regelung im Rahmen der NTG fanden. Die entscheidenden Ursachen, die zu den ungewöhnlich hohen Verlusten der NTG führten, können in der ohne Zweifel schwierigen Aufgabenstellung in Verbindung mit der sachlichen und personellen Unzulänglichkeit der NTG gesehen werden.

Die Unternehmen, an denen sich die NTG beteiligte, standen bei Übernahme jeweils vor dem wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch, der nicht zuletzt in strukturellen Mängeln in Betriebsaufbau oder in der Überforderung der Geschäftsführung lag. Aufgabe der NTG sollte es sein, zunächst die bisherigen Verlustursachen festzustellen und einen Sanierungsplan auszuarbeiten. Für den Fall einer Sanierungsmöglichkeit sollte die NTG eine Beteiligungsgesellschaft gründen, deren straffe Geschäftsführung gewährleisten und die Voraussetzungen für eine rentable Produktion schaffen. So bestrickend dieser Plan auch erscheinen mochte, so wurde dennoch übersehen, daß die Staatsholding strukturell wie personell kaum in der Lage sein konnte, eine solche Aufgabe zu verwirklichen. Man erkannte offenbar nicht den entscheidenden Unterschied zwischen den alten Beteiligungen der Staatsholding und der vom Kreditgebiet herankommenden Sanierungsaufgaben. Während sich die Geschäftsführung bei den alten, gut geführten und fundierten Beteiligungsgesellschaften auf eine überwachende und koordinierende Tätigkeit beschränken konnte, erforderten die Sanierungsbeteiligungen eine überdurchschnittliche Persönlichkeit mit großer wirtschaftlicher Erfahrung und Initiative. Eine solche Persönlichkeit stand aber nicht zur Verfügung.

Wie die NTG ihre Aufgabe, Unternehmen unterschiedlicher Branchen, die vor dem Zusammenbruch standen (deren Geschäftsführung sowohl auf kaufmännischem als häufig auch auf technischem Gebiet den Anforderungen nicht gewachsen war) und die noch dazu vielfach in Notstandsgebieten lagen, lösen sollte, ist bis heute unklar geblieben. Die Meinungen über die Lösung der gestellten Aufgabe gingen auseinander, bis man sich im August 1954 zur Liquidation der NTG entschloß. Während der Aufsichtsrat die Ansicht vertrat, daß die Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaften über Gesellschafterversammlung und Beirat – der an sich übliche Weg – gelenkt werden müsse, sah die Geschäftsführung der NTG in einem Beirat nur eine Formalie. Auf die Einstellung der NTG-Geschäftsführung zu den Beiräten dürfte nicht ohne Einfluß gewesen sein, daß die Geschäftsführung fundierte Branchenkenntnisse nicht besaß und somit auf dem entscheidenden fachlichen Gebiet gegenüber der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft ohne Meinung war. Fest steht jedenfalls für den Untersuchungsausschuß, daß auf die Beteiligungsgesellschaften über den Beirat maßgebender Einfluß nicht ausgeübt wurde. Der Geschäftsführer der NTG konnte sich vor dem Untersuchungsausschuß nicht einmal mehr mit Sicherheit daran erinnern, ob er Vorsitzender des Beirates dieser oder jener Tochtergesellschaft war.

Nachdem die Einflußnahme auf die Tochtergesellschaften über den Beirat nicht erfolgte, versuchte die NTG ihre Aufgabe durch Einsetzung eigener Angestellter als kaufmännische Geschäftsführer bei einigen Tochtergesellschaften zu erfüllen. Da jene aber meist branchenunkundig waren, blieben entsprechende Enttäuschungen auch bei diesen Versuchen nicht aus. In ihrer Hilflosigkeit sah die NTG in gewissen Fällen einen letzten Ausweg in einer „Obergeschäftsführung“. Dies hatte dann nicht selten zur Folge, daß Gläubigern der jeweiligen Tochtergesellschaft ein Rückgriffsrecht unmittelbar auf die NTG ermöglicht wurde ...

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die NTG von der Überzeugung geleitet wurde, jede wirtschaftliche Situation meistern und jedes vor dem Zusammenbruch stehende Unternehmen sanieren zu können, wenn nur über genügende finanzielle Mittel verfügt werde. Ein wirtschaftlicher Erfolg könne auf längere Sicht nicht ausbleiben, wenn nur einem Unternehmen ausreichende Mittel zur Verfügung ständen. Gravierend für diese Denkungsweise ist, daß der Direktionsassistent der Staatsholding vor dem Untersuchungsausschuß erklärte: „Man könne es wie Gottlieb Schulze halten, wenn man nur genügend Geld mache.“