Inhalt Seite 1 — Deutsche Bank-Gruppe: Hohe Wachstumsrate Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das rasche Wachstum des Geschäftsvolumens der Deutschen Bank-Gruppe, das in der Steigerung der Jahresumsätze auf 330 Mrd. DM zum Ausdruck kommt, tat eine Kapitalerhöhung bei den Nachfolgeinstituten jetzt unvermeidlich werden lassen. Obgleich die offenen Rücklagen nach Zuweisung von 15 Mill. DM nun die Höhe des Grundkapitals von zusammen 100 Mill. erreicht haben, war die Relation von Eigenkapital zu den Verbindlichkeiten (Einlagen, aufgenommene Gelder und Darlehen), die Ende 1913 rund 3,76 v. H. betrug, noch unbefriedigend. Selbst nach der Aufstockung um insgesamt 50 Mill. auf 150 Mill. (bei der Rheinisch-Westfälischen Bank und Süddeutschen Bank um je 20, bei der Norddeutschen Bank um 10 Mill.) erhöht sich die Summe der offen ausgewiesenen Eigenmittel nur auf 4,23 v. H. Es erschent also als durchaus glaubwürdig, wenn man eine weitere Kapitalerhöhung bei einer anhaltenden Steigerung der Bilanzsumme für möglich hält. Die Bilanzsumme aller drei Institute hob sich von 5,43 auf 6,47 Mrd. DM, also um 19,2 v. H. Die prozentual größte Zunahme hatte im vergangenen Jahr die Norddeutsche Bank zu verzeichnen, während die der anderen Banken leicht zurückfiel.

In der Gruppe derDeutschen Bank ist man, wie das Vorstandsmitglied der Norddeutschen Bank, Erich Bechtolf, an einer Pressekonferenz ausführte, im Hinblick auf die nögliche Wiederzusammenführung der drei Nachfolgeinstitute noch zu keinen festen Entschlüssen gekommen. Aus rechtlichen Gründen ist im übrigen eine Wiedervereinigung vor 1956 ohnehin unmöglich. Eine einfache Wiederherstellung des früher streng zentralisierten Systems wird für kaum wahrscheinlich gehalten, da die Dezentralisierung gut funktioniert habe. Für sehr wesentlich hält man es, daß auch in Zukunft verantwortliche Vorstandsmitglieder an den Hauptplätzen bleiben, weil sich dadurch die Verhandlungen mit der Kundschaft und-mit den Landesregierungen einfacher und nachdrücklicher führen lassen. Augenscheinlich ist man sich auch über den Sitz der künftigen Deutschen Bank nicht klar. Auf alle Fälle muß Berlin bei der künftigen Neuregelung noch ausgeklammert werden.

*

Mit 1260 Mill. DM weist die Norddeutsche Bank AG‚ Hamburg, eine Bilanzsumme aus, die bislang von keiner anderen Bank des norddeutschen Raumes übertroffen wurde und wohl auch kaum übertroffen werden wird. Die bereits erwähnte prozentual höchste Zunahme der Bilanzsumme, per 31. 12. 1954 innerhalb der Deutschen Bank-Gruppe steht im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung des nordwestdeutschen Raumes, der in den ersten Jahren nach der Währungsreform gegenüber den Industriegebieten des Südens und Westens ins Hintertreffen geriet und der erst mit der Zunahme des Außenhandels und durch einige zentrale Hilfsmaßnahmen des Bundes einer rascheren Gesundung zugeführt werden konnte.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist – wie bei allen Banken und den meisten Industriegesellschaften – abgestellt auf eine Zuweisung von 3 Mill. DM an die „Freie Sonderreserve“ und auf einen ausgewiesenen Gewinn von 1,88 Mill. zur Ausschüttung der Dividende von einheitlich 9 (8 1/2) v. H. und der Vergütung der dividendenabhängigen Bezüge, Auch hier lassen sich auf die Ertragslage zuverlässige Schlüsse, nicht ziehen, Sie ist ohne Zweifel günstig gewesen – und nicht nur im Berichtsjahr 1954 –, denn man ließ verlauten, daß die stillen Reserven, die für ein Kreditinstitut beinahe noch wichtiger sind als die offenen Rücklagen, um ein mehrfaches höher sind als die ausgewiesenen. Dabei handelt es sich zu einem überwiegenden Teil um bereits versteuerte Gelder, aber auch um der Kundschaft gewährte 7er-Darlehen, die unter den langfristigen Ausleihungen und als Gegenposten unter den Rückstellungen ausgewiesen werden;

Auf den Konten der Kunden haben die Umsätze gegenüber 1953 um 23 v. H. auf 63,8 Mrd. DM zugenommen. Die Verschiebung innerhalb der Gesamteinlagen von 1079,6 (862,3) Mill. DM zugunsten der Sichteinlagen hat für die Ertragskraft der Bank eine Verbesserung ergeben. Mit besonderer Sorgfalt bat man sich der Gewinnung von Spareinlagen gewidmet und erreicht, daß 23 1/2 v. H. aller steuerbegünstigten Spareinlagen Hamburgs auf die Konten der Norddeutschen Bank geflossen sind. Die Gesamtsumme der zur Verfügung gestellten kurz- und mittelfristigen Kredite (an Kunden, ausschl. Banken) betrug per 31. 12. 1954 rund 858 Mill. DM (plus 22,2 v. H.), Bei der Aufteilung der Kredite ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Abweichungen. Der Handel steht mit einem Anteil von 50,3 v. H. weiter an der Spitze, gefolgt von Industrie, Gewerbe und Handwerk mit 40,78 v. H. Alte Stillhalteverpflichtungen konnten nahezu vollständig abgedeckt werden. An ihre Stelle sind neue Rembourslinien getreten. Das um 36,5 v. H. auf 424,3 Mill. DM erhöhte Wechselvolumen zeigt, daß der Wechsel als klassisches Finanzierungsinstrument im Handel wieder an Bedeutung gewinnt; Die Gesamtliquidität hat In 1954 gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen; die Barliquidität von 11,1 auf 11,2 v. H., die erweiterte Liquidität (Verhältnis der leicht verwertbaren Aktiven zu den Gesamtverpflichtungen) von 42,3 auf 45,8 v. H.; das Verhältnis der leicht verwertbaren Aktiven zu den Verbindlichkeiten ausschließlich langfristiger Darlehen von 44,2 auf 47,9 v. H.

*