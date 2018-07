Inhalt Seite 1 — Die beobachteten Sträflinge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer bisher glaubte, daß sich die aus den USA importierte Literatur kriminalistischen Inhalts auf Detektivstories beschränkt, der wird jetzt durch

Donald Powell Wilson’s „Meine 6 Sträflinge. (Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 12,80 DM)

eines Besseren belehrt. Dabei ist es weder neu noch besonders amüsant, daß ein Wissenschaftler an Strafgefangenen Untersuchungen und Beobachtungen anstellt. Weniger üblich ist es bereits, daß dieser Wissenschaftler, genauer: Psychologieprofessor, solche Arbeiten ausschließlich mit einem Assistentenstab ausführt, der sich aus Schwerverbrechern zusammenfindet. Aber daß dieser Psychologe es schließlich auch versteht, einen nicht nur wissenschaftlich erkenntnisreichen Tätigkeitsbericht zu liefern, sondern damit auch gleichzeitig dem auf dem Gebiete der forensischen Psychologie wenig bewanderten Leser ein ebenso lehrreiches wie unterhaltsames, ja spannendes Buch in die Hand zu geben, das ist wirklich außergewöhnlich.

Ebenso, wie es heute gang und gäbe ist, die Allgemeinheit über die Ursachen von Krankheiten aufzuklären, weil es sich herausgestellt hat, daß eine solche Aufklärung für die Gesundheit wirkungsvoller ist als die beste Heilbehandlung, sollte man sich darüber klar sein, daß ein verständnisvolles Aufzeigen der Ursachen und Wirkungen des Verbrechens der allgemeinen Ordnung mehr helfen würde, als es Rechtsprechung oder gar „Erziehung“ im Gefängnis vermögen. Natürlich sind für das ein oberflächlicher Kurpfuscher ebensowenig zu gebrauchen, wie sensationslüsternde Prozeßzuhörer für das andere. In jedem Fall ist nämlich gründliches Fachwissen und echtes Verständnis für die Zusammenhänge unerläßlich, und man sollte meinen, daß zwei Fakultäten diese Aufgaben selbstverständlich wahrnehmen sollten: die Ärzte und die Juristen.

Um so verblüffender ist es, daß davon nicht die Rede sein kann; wenigstens nicht, was die Juristen betrifft. Es gibt zwar auch nur verhältnismäßig wenig Ärzte, die ernsthaft als aufklärende Schriftsteller zu bezeichnen sind, aber immerhin ist ihre Zahl doch ausreichend gewesen, um bestimmte medizinische Grunderkenntnisse so zu vermitteln, daß der Mann auf der Straße heute keine mittelalterlichen Vorstellungen mehr vom Wesen der wichtigsten Krankheiten hat.

Von strafrechtlichen oder kriminologischen Dingen kann dies leider nicht behauptet werden, und es ist zu hoffen, daß es vorwiegend an der einseitigen Ausbildung der Juristen liegt, daß solche Themen, die im Grunde der Krankheitskunde so nahe sind, auch heute noch mit dem Fluidum einer Geheimwissenschaft umgeben werden.

So ist es denn bezeichnend, daß auch dieses Buch nicht von einem Rechtskundigen oder Kriminologen verfaßt wurde, sondern hier ein Arzt das ungewöhnliche Erlebnis der Gemeinschaft mit Gangstern, Fälschern und Mördern schildert und es zur Grundlage eines Charakterbildes solcher ausgestoßener Menschen werden läßt – wobei er es aber nicht vergißt, den Anteil der Gesellschaft an dem Schicksal dieser Menschen hervorzuheben. Die Aufzeichnungen haben literarisch ganz sicher keine Bedeutung, sie sind jedenfalls aber wirkungsvoll genug, um ein gutes Buch zu sein. Denn stets wird mutig Stellung genommen, es wird menschliches Verständnis erweckt, und keineswegs wird es vermieden, selbst unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und gerade-, weil dieser Bericht ohne Umschweife von Mißständen innerhalb des Staates, von der Mitschuld der Gesellschaft am Rechtsbruch des einzelnen spricht, weil er sich auch nicht scheut, „heiße Eisen“ anzufassen, gerade deshalb kommt der Gedanke auf, daß die Aktivität der Ärzte bei der objektiven Aufklärung der Allgemeinheit einen wesentlichen Grund in der Tatsache findet, daß dieser Stand zu den freien Berufen zählt – während die Juristen zum weitaus größeren Teil Beamte sind.