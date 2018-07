Inhalt Seite 1 — Die sterbende Geige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Antonio Mingotti

Le Violon se meurt – die-Geige stirbt, sagte ungefähr dreißig Jahren der französische genmacher Lucien Schmidt. Dieser Ausspruch, der damals vielleicht Ausdruck der Resignation eines Mannes schien, der „die Zeit nicht mehr verstand“, ist zur traurigen Wirklichkeit geworden. Heute ist die Geige eine Königin ohne Reich. Ihr einst so zahlreicher und glänzender Hofstaat aus ordengeschmückten Geiger-Exzellenzen und Virtuosen-Geheimräten ist auf einige bürgerliche Herren zusammengeschmolzen, die weiche Umschlagkragen zum Frack tragen.

Geboren zur Zeit der feierlichen Pavanen, Chaconnen und Sarabanden, der steif bewegten Giguen und Couranten, wuchs sie fröhlich in die Welt des Rokoko hinein, um beseligt an Wolfgang Amadeus’ Brust zu liegen. Feurig und versponnen sang sie Beethovens Musik und erstürmte mit ihrem abenteuerlichen Kavalier Paganini die Höhen ihres Triumphs. Sie strahlte in königlichem Glanz wie nie zuvor und nie nachher. Sehnsucht und Spukgebilde der Romantik stiegen aus ihr auf, wie kaum aus einem anderen Instrument. Mendelssohn schuf in einer Sternstunde sein schönstes Werk für sie. Die Virtuosen Vieuxtemps und Wieniawski überreichten ihr prunkvolle Makartsträuße, die heute allerdings verstaubt sind. Sie schwelgte in der herbstlichen Farbenpracht der Spätromantik und entfaltete den morbiden Klangzauber und Esprit der französischen Impressionisten. Es war die letzte Epoche ihres echten Glanzes. Die atonale Zeit war hereingebrochen. Der dreiklangselige Atem der Melodie wich atonalen Hustenstößen, das brokatene Band der Passage wurde durch strähnige, abgerissene Tongebilde ersetzt. Der Zauber verlor sich, der Bann ließ nach.

Les grands Violinistes s’en vont, die großen Geiger sterben aus, fügte der französische Geigenmacher noch seiner melancholischen Feststellung über das Schicksal der Geige hinzu. Auch damit hat er leider recht behalten. Die letzten Paladine der echten, großen Geigenkunst starben oder legten müde ihr Instrument aus der Hand, unter ihnen Ysaye, Burmester, Kreisler, Elman, Vecsey, Huberman. Nur wenige Solisten treten heute aus der distinguierten und distanzierten Isolation vor das Orchester. Die meisten kommen von Fall zu Fall als konzertierende Konzertmeister aus dem Orchester hervor. Die Faszination der virtuosen Meisterschaft ist einer kühlen Anerkennung der guten Leistung gewichen. Solist sein erfordert außer ungewöhnlicher Begabung jahrelanges, möglichst ungestörtes Studium. Aber der junge Geiger sucht materielle Sicherheit, die er möglichst bald in einer festen Anstellung im Orchester zu erreichen trachtet. Die Chance aber, als Orchestermusiker ein bedeutender Solist zu werden, ist außerordentlich gering.

Mit den großen Geigern sind auch die großen Lehrer des Violinspiels dahingegangen. Auer, Sevcik, Hubay und Flesch, die Lehrmeister ganzer Generationen von Virtuosen, sind tot, und es scheint, daß sie ihre Kunst zu lehren mit ins Grab genommen haben.

Die Errungenschaften der modernen Technik, die sich an Instrumenten wie dem Klavier in seiner mechanischen Differenziertheit als nützlich erwiesen haben, kommen für die Geige nicht in Betracht. Sie ist seit ihrer dreihundert Jahre alten, ausgeprägten Vollkommenheit nicht mehr zu verändern, ohne ihre klangliche Wesenheit zu beeinträchtigen. Leider ist in ihrer Behandlung bereits eine Begriffsverwechslung zwischen intensiv und extensiv eingetreten, die den ursprünglichen Geigenton von einem Naturprodukt zu einem synthetischen Erzeugnis umgefälscht hat. Die Tendenz zum modernen, undifferenzierten Klangideal läßt eher an die Notwendigkeit einer Neukonstruktion der Geige denken, wie sie schon vor dreißig Jahren durch Thomastik versucht wurde.

So wie die Dinge liegen, wäre es möglich, daß in vielleicht hundert Jahren das Geigenspiel überhaupt nicht mehr existiert, daß die bisherige Literatur elektro-akustisch fixiert und konserviert ist und neue Musikwerke durch mechanische Apparaturen wiedergegeben werden. Der Grund des Verfalls der Geigenkunst liegt hauptsächlich im allgemeinen Streben nach Risikolosigkeit und Bequemlichkeit. Es begann mit der Einführung der Metallsaiten, die leichter zu spielen sind, aber zwei fatale Nachteile haben: den geringeren Klangreiz und die geringere Phrasierungsmöglichkeit. Stützen und Haltevorrichtungen aller Art als Hilfsmittel des Spiels, von den Künstlern einst mit Recht verpönt, entfernen immer mehr von der ursprünglichen Kunstausübung. Geigen ist Artistik innig verwandt. Risikovermeidung und Sicherungsmaßnahmen bedeuten hier wie dort eine Einbuße an Faszination.