Es war einmal ein junges Mädchen bei der Oper. Sie war so schön, daß sich die Leute auf der Straße nach ihr umsahen. Und sie sang wie nur wenige.

Da kam der Kapellmeister und Komponist und bot ihr sein Königreich und sein Herz an. Das Königreich nahm sie, aber das Herz ließ sie liegen.

Nun war sie groß, so groß wie keinel Und sie fuhr in einem Wagen durch die Straßen und nickte ihrem Bilde zu, das in den Fenstern aller Buchhandlungen aushing.

Sie wurde noch größer und kam auf Postkarten und Zigarettenbilder. Schließlich hing ihr Porträt im Foyer unter den verstorbenen Unsterblichen, und da wurde sie, offen gesagt, sehr aufgeblasen. Eines Tages stand sie auf einer Brücke draußen am Meer, die See ging hoch und die Strömung war stark. Der Kapellmeister stand neben ihr, natürlich, und viele andere junge Herren auch. Die Schöne spielte mit einer Rose, und alle Herren wollten sie haben, aber nur der sollte sie erhalten, der sie erobern würde.

Und sie warf die Rose weit hinaus in die Wellen. Die jungen Herren blickten mit langen Gesichtern der Blume nach, der Kapellmeister aber sprang sofort in die See, schwamm wie eine Möwe auf den Wogen und hatte bald die Rose zwischen den Lippen. Da schallte der Beifall von der Brücke. Und er, der in der See schwamm, sah in ihren Augen, daß sie ihn liebte. Aber als er sich jetzt dem Land zuwenden wollte, kam er nicht vom Fleck. Die Strömung zog ihn zurück, doch das merkte sie auf der Brücke nicht, sondern glaubte, er spiele nur, und deshalb lachte sie. Er aber spürte die Todesgefahr und mißverstand ihr Lachen, das kein gutes Lachen war. Und er fühlte einen Stich in seinem Herzen, und seine Liebe erlosch.

Doch er kam wieder an Land. Seine Hände waren blutig, er hatte sie sich an der Brücke aufgerissen.

„Du sollst meine Hand bekommen“, sagte die Schöne. „Die will ich nicht mehr“, antwortete der Kapellmeister, wandte ihr den Rücken und ging.