Ernst Jünger wurde am 29. März 60 Jahre alt

Von Thilo Koch

Fontane war immer alt, Schiller nie etwas anderes als jung, Thomas Mann ist stets der Herr in den besten Jahren, nur Goethe repräsentiert alle Lebensalter jeweils in Vollkommenheit. Und Ernst Jünger? Solange er böse schrieb, kleidete ihn nichts als die schlanke Alterslosigkeit heroischer Verpflichtung; seit er positiv wurde, scheint mit ihm sogar der Nihilismus ins biblische Alter zu kommen. Das „eisige Feuer“ seiner früheren Prosa geriet ins Tauwetter milder Mythen; ein abenteuerliches Herz fand aus afrikanischen Spielen und Stahlgewittern über Blätter, Steine und Marmorklippen zu Gärten und Straßen, und der Friede brachte den Waldgänger über die Linie. Endete die totale politische Mobilmachung in einer metapolitischen Kapitulation oder ist sie nur taktisch ins „Unvermessene“ zurückgewichen? Der christlich-humane Abendsonnenschein und die frühen apokalyptischen Landschaften, was von beidem ist echt – oder war beides Allüre?

Hoher Mut wurde Hochmut

„Im Angesicht des Todes bestätigt sich der hohe Rang des Menschen in der sokratischen Ironie und in der cäsarischen Beredsamkeit, dann aber im Schweigen der Schildwache, die auf verlorenem Posten fällt.“ Weder die Ironie noch die Beredsamkeit, noch das Schweigen auf verlorenem Posten – das größte in diesem großen Wort – war Jüngers Teil, obwohl er nichts dringlicher versucht hat, als „im Angesicht des Todes“ mutig, kalt, überlegen zu bleiben. Der hohe Mut dieses heroischen Realismus wurde zum Hochmut, und auch der Rückzug auf die abendländischen Werte, die einmal als museal verspottet worden waren, befreite nicht von der Faszination des Todes, des Mordes als innerem Erlebnis.

Es geht nicht mit der Nächstenliebe, wenn die Eigenliebe so offensichtlich Epoche macht. Heidegger schreibt ihm: „Vieles von dem, was Ihre Beschreibungen in den Blick und erstmals zur Sprache brachten, sieht und sagt heute jedermann.“ Das stimmt. (Vor allem für den „Arbeiter“, 1932.) Aber vieles auch von dem, was seine Beschreibungen aus dem Dunstkreis der Selbstgefälligkeit oder aus dem Vokabelheft des Nationalisten preisgeben, hätte besser nie jemand gesehen und nachgesagt: „Heute zwei Schnitten Weißbrot gegessen ... teilte Trinkgelder aus ... Perpetua träumte, daß ihr der Augenzahn gezogen sei... die Grippe weicht allmählich; ich merke das daran, daß beim Telephonieren der Hörer trocken bleibt.“ (Strahlungen 1949.) „Bei uns (Deutschen) heißt, an den Werten Europas teilnehmen, an Dingen haften, deren Schicksal seit langem besiegelt ist.“ (Die totale Mobilmachung 1934.)

Man sieht es wieder: vom Erhabenen zum Lächerlichen ... Schwer auch ist es, keine Satire zu schreiben auf des „Oberförsters“ geheimnisreich-düsteres Jamben-Gewabre in den sonst so hochgefeilten und nach Haltung und Sinn ernsthaft trefflichen „Marmorklippen“. Unfreiwillig zwerchfellbedrohend so manch umständlich zelebrierte Feierlichkeit, den Magen umdrehend schließlich eine scheinbar so schöne, symbolkräftige Notiz wie diese aus „Strahlungen“: „– Alarme, Überfliegungen. Vom hohen Dache des Raphael sah ich, es handelt sich um Angriffe auf die Flußbrücken. Beim zweiten Male, bei Sonnenuntergang, hielt ich ein Glas Burgunder, in dem Erdbeeren schwammen, in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit, gleich einem Blütenkelch, der zu tödlicher Befruchtung überflogen wird.“ „Diesem Dichter steht Schaumgold vorm Munde“, urteilt Mendelssohn anläßlich des utopischen Science-Fiction-Romans „Heliopolis“ (1949), dem mißratensten Versuch aus Jüngers „Neuem Testament“. Daß hohe Kunst der Stilisierung in Maniriertheit verfällt, ist eine zwangsläufige Erscheinung. Aber daß ein Schriftsteller, dem die subtilsten Geisteshäppchen auf der Zunge zergehen, immer wieder triviale Geschmacklosigkeiten mit schwerem Ernst und priesterlicher Gebärde in sein Oeuvre streut, ist schon erstaunlich. Wofür eigentlich mag sich jemand halten, der den jüngeren, den lustvoll nihilistischen Teil seiner Schriften als sein „Altes Testament“ bezeichnet?