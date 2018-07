Die westdeutsche Wirtschaft bietet zukünftigen Doktoranden ein reichhaltiges Sortiment von Dissertationsthemen, so zum Beispiel die Frage, ob durch Kühlhauslagerung von Eiern ein neues Verkehrsgut entsteht. Wenn ja, so würde die 4%ige Umsatzbesteuerung der Kühlhauseier, die der Bundesfinanzminister 1952 einführte, zu Recht bestehen. Die westdeutsche Kühlhausindustrie ist anderer Meinung. Immerhin hat sie dadurch, daß die deutschen Importeure 1953 etwa 200 Mill. Eier zwecks Umgehung der strittigen Umsatzbesteuerung in ausländischen Kühlhäusern einlagerten, runde 2 Mill. DM verloren. Für sie ist daher die Doktorfrage durchaus nicht akademischer Natur, und sie ist sehr daran interessiert, den Bundesfinanzminister davon zu überzeugen, daß kein neues Verkehrsgut entsteht, wenn Eier in Kühlhäusern gelagert werden.

Hier sind die Argumente: ein neues Verkehrsgut würde nur dann entstehen, wenn die Eier in ihrer Beschaffenheit wesentliche Unterschiede gegenüber früher aufwiesen. Das ist nicht der Fall. Zwar treten bei der Kühlhauslagerung eine Reihe von physikalischen und chemischen Reaktionen auf, die die von Natur aus begrenzte Haltbarkeit der Eier wesentlich verlängern, doch die Eier werden weder „behandelt“ noch „bearbeitet“.

Das Ei ist nur eines der zahlreichen Probleme, die der westdeutschen Kühlhausindustrie das Leben schwer machen. Im vergangenen Jahr war ihre Gesamtkapazität von rund 206 000 qm Kühlfläche im Jahresdurchschnitt nur zu 51 v. H. ausgelastet. Davon entfielen allein auf Einlagerungen der Besatzungsmacht 15 v. H. Die Lage der Kühlhausindustrie würde unhaltbar, schreibt das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, München, in einer Untersuchung („Probleme der Vorratswirtschaft leicht verderblicher Nahrungsmittel in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung der Kaltlagerung“), wenn eines Tages die Besatzungsmacht als Einlagerer ausfiele.

Eine der Ursachen der gegenwärtigen Schwierigkeiten ist die Tatsache, daß die Einlagerungen im Rahmen der staatlichen Vorratswirtschaft seit der Währungsreform ständig zurückgegangen sind. Gegenwärtig lagern die Einfuhr- und Vorratsstellen nur noch etwa 23 v. H. der Mengen von 1949 ein. Während ihr Anteil an der Gesamtbelegung 1949 immerhin 28 v. H. betrug (Privat einlagerer: 13 v. H.), beträgt er heute nur noch 6,5 v. H. (Privateinlagerer: 33 v. H.). Dieser Rückgang ist leicht erklärlich: bis zur Währungsreform war die westdeutsche Lebensmittelversorgung recht anfällig, und eine verantwortungsbewußte Staatsführung mußte daher große Mengen einlagern, um Krisen begegnen zu können. Diese Anfälligkeit besteht heute nicht mehr, und die Bundesregierung glaubt es daher verantworten zu können, wenn sie in den Kühlhäusern nur eine kleine „eiserne Ration“ auf Eis legt. Diese Ration dient eigentlich nur dem Zweck des Marktausgleichs: die Butter wird z. B. nicht so sehr wegen der Vorsorge für Krisenzeiten eingelagert, sondern deswegen, um sie (je nach der Marktlage) als „Preisregulator“ einsetzen zu können. Und selbst diese Funktion kann die kleine Ration von Fett und Fleisch nicht annähernd zufriedenstellend erfüllen. Auch die Kühlhausindustrie dürfte es daher sehr begrüßen, wenn die schwerfällig arbeitenden Einfuhr- und Vorratsstellen aufgelöst werden würden. Dann könnte der Groß- und Importhandel wieder frei seine Dispositionen bei der Einfuhr lebenswichtiger Lebensmittel treffen, und dann würde auch mehr eingelagert werden...

Eine weitere Ursache der „Kühlhauskrise“ ist der ständige und rapide Rückgang der Belegung durch tiefgefrorenes Obst und Gemüse“, wie er seit der Währungsreform zu beobachten ist. Heute beträgt der Anteil von Gefrierobst und Gefriergemüse an der Gesamtbelegung nur noch 1 v. H. (1949: 8 v. H.). Hier ist aber zugleich ein Punkt, an dem die Kühlhausindustrie ansetzen könnte, um aus ihrem Dilemma wenigstens zu einem Teil herauszukommen. Das wird allerdings nur möglich sein, wenn es gelingt, die Vorurteile, die die Verbraucherschaft gegenüber tiefgekühlten Lebensmitteln hegt, zu überwinden. Man müßte auch versuchen, wie es in den USA mit Erfolg geschehen ist, das konventionelle Sortiment auf dem Gebiet der „kühlen“ Nahrung zu erweitern.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat schon verschiedentlich Versuche von Kartoffelkaltlagerung mit Erfolg durchgeführt. Der in den Winter- und Frühjahrsmonaten bei gemieteten und gekellerten Kartoffeln entstehende erhebliche Abfall ließe sich vermeiden: Kühlkartoffeln würden auch in den Wintermonaten keim- und fleckenlos sein. Die Belastung des Preises wäre nur minimal und könnte durch den Qualitätsgewinn leicht aufgewogen werden. Beim Fleischpreis z. B. beträgt die Belastung durch Kühlhauslagerung nur 1,4 v. H. -ski