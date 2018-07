Von Wolf sang Krüger

Es ist hoch an der Zeit, daß wir uns konkrete Gedanken machen über das Thema Arbeitszeitverkürzung, also über die Möglichkeit der Einführung der Vierzigstunden- oder der Fünftagewoche. Seit geraumer Zeit wird diese Forderung von den Gewerkschaften im Rahmen ihrer Aktionsprogramme von Mal zu Mal immer dringlicher an die Öffentlichkeit herangetragen. Sie findet lebhaften Widerhall bei Ärzten und Psychologen, bei Arbeitswissenschaftlern und Schulmännern, bei Theologen und Kulturpolitikern. Auch die Unternehmer verschließen sich dieser Forderung nicht grundsätzlich. In verschiedenen Verlautbarungen haben sie sich für eine Initiative in dieser Richtung ausgesprochen. Über das sozialpolitische Ziel besteht also weitgehend Einigkeit. Über seine Realisierung aber sind die Vorstellungen noch recht vage. Man hat den Eindruck, daß hier wieder einmal ein Schlagwort in Umlauf gesetzt worden ist, über dessen Was und vor allem über dessen Wie man sich noch weitgehend im unklaren ist. Jedenfalls war das mehrtägige Gespräch, das die Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Hamburg) in der vergangenen Woche in Bad Harzburg über dieses Thema veranstaltete, ein sehr nützliches Beginnen. Die Beteiligten, Wissenschaftler der verschiedensten Kategorien und Vertreter der Praxis, des Management und der Arbeitnehmer, dürften mit einigen längst notwendigen Klärungen wieder nach Hause gefahren sein.

Fürs erste und vor allem: nichts ist umsonst, und auch die Vierzigstundenwoche wird uns etwas kosten, auch die Arbeiter und Angestellten. An sich ist das selbstverständlich. Aber man hat den Eindruck, daß diese Kehrseite der sonst recht blanken Münze, die unter die Massen geworfen wird, geflissentlich übersehen wird. Die beiden exakten Analysen, die in Harzburg aus der Sicht des Volkswirtschaftlers und des Betriebswirtschaftlers hierzu gegeben wurden, lassen sich, trotz mancher professoraler Kabbeleien in den Prämissen und in der Beweisführung, in ihrem Ergebnis auf den gemeinsamen Nenner bringen, daß die Vierzigstundenwoche nur in Etappen zu realisieren sein wird, deren Tempo durch die Entwicklung der Produktivität bestimmt wird. Das bedeutet, daß der Teil der jährlichen Fortschrittsrate, der bisher an den Verbraucher (über Preissenkungen oder Qualitätsverbesserungen) oder an den Arbeitnehmer (über Lohn- und Gehaltserhöhungen) weitergegeben wurde, nunmehr auch noch durch Arbeitszeitverkürzungen beansprucht wird. Eine Herabsetzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich – und nur darum geht die Debatte – erzwingt also einen entsprechenden Verzicht auf sonst mögliche Steigerungen des Lebensstandards. Man kann, etwas zugespitzt, auch so formulieren: der Arbeitnehmer steht vor der Alternative, ob er mehr Geld oder mehr Freizeit will.

Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß die Gewerkschaften, wenn sie einmal ihre Forderung einer Arbeitszeitrevision über den allgemeinen Slogan hinaus: „Vierzigstundenwoche bei vollem Lohnausgleich“ näher präzisieren werden, diese Argumentation nicht gelten lassen. Denn natürlich muß diese Devise in dieser Formulierung erheblich an Zugkraft einbüßen. Was von dieser Seite des Tisches in Harzburg zum Thema gesagt wurde, legt die Vermutung nahe, daß die Gewerkschaften, wenn es in dieser Sache einmal zum Schwur kommen sollte, der Gegenthese eine entscheidende Bedeutung beimessen dürften, daß die Arbeitszeitverkürzung eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des arbeitenden Menschen zur Folge haben wird. Ausgeruhte Menschen leisten mehr als übermüdete und überarbeitete. Außerdem wird eine Arbeitszeitverkürzung einen zusätzlichen Rationalisierungsdruck auf die Unternehmen ausüben. Das allmähliche, aber beharrliche Herunterdrücken der Arbeitszeit auf die Vierzigstundenwoche könnte also seinerseits zum Motor des technischen Fortschrittes werden und sich gewissermaßen von selbst amortisieren.

Diese Rechnung geht leider nun nicht auf. Sie bringt, wie ja auch die Agartzsche Lohntheorie, das sehr wichtige Zeitmoment nicht in Ansatz, also die Tatsache, daß diese erhofften (keineswegs notwendigen) Folgen einer Arbeitszeitverkürzung erst in einer zweiten Phase wirksam werden (können), also keineswegs geeignet sind, eine vorweggenommene Arbeitszeitverkürzung im entscheidenden und kritischen Stadium zu kompensieren und damit für die Wirtschaft zu neutrali-’ sieren. Natürlich kann es sich nachträglich herausstellen, daß man auch unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Fortschritts gar nicht schlecht unter der Devise fährt: der Mensch lebt nicht, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben. Zunächst einmal aber stehen wir vor der Entscheidung, ob wir die Möglichkeiten, die uns die technische Entwicklung von Jahr zu Jahr gibt, weiter und in dem Maße wie bisher unserem Lebensstandard, diesem Gott der modernen Zeit, zugute kommen lassen wollen, oder auch und zu einem angemesseneren Teil jener anderen Dimension in uns, die wir die eigentlich menschliche nennen; denn das ist ja wohl doch der Sinn des Rufes nach mehr Freizeit.

Also es bleibt dabei: die Verwirklichung der Vierzigstundenwoche kostet etwas, wie auch die Rüstung zu Lasten der Lebensstandardsteigerung gehen wird. Hier müssen wir Farbe bekennen. Und sollte es uns dann noch wirklich ernst damit sein, die Produktion auch unter dem Gesichtspunkt der Arbeitszeit unter eine stärkere soziale Kontrolle zu nehmen, indem wir uns um einen gesünderen Ausgleich bemühen zwischen den Interessen des Verbrauchers an möglichst vielen und billigen Produkten und den Interessen des schaffenden Menschen an der Würde seiner Arbeit, dann wären nun endlich auch die Möglichkeiten zu bedenken, wie man prozedieren will.

Auch darüber bestehen ja noch kaum einigermaßen -klare Vorstellungen, geschweige denn so etwas wie ein Plan – weder bei den Gewerkschaften noch bei den Unternehmern. Es gibt zwar in Westdeutschland Landstriche, wo ein Viertel oder gar ein Drittel der industriellen Betriebe bereits auf dem Wege zur Vierzigstundenwoche sind. Bei den Gesprächen in Bad Harzburg wurden sehr instruktive und durchaus positive Erfahrungsberichte gegeben, die immerhin zeigen, daß man kann, wenn man will. Aber das sind immer noch besonders gelagerte Einzelfälle. Das, was die Gewerkschaften fordern, ist eine generelle Heruntersetzung der Arbeitszeit, zunächst freiwillig und dann unter dem Druck von tariflichen Regelungen. Wie stellt man sich das etwa beim Einzelhandel vor, wie in der Landwirtschaft, die ja wohl auch wird mitziehen müssen, wenn man nicht einen noch stärkeren Sog zur Stadt wird auslösen wollen?

Diese und manche andere Frage mußte auch in Bad Harzburg unbeantwortet auf der Strecke bleiben, weil ganz offensichtlich hier eine Parole etwas voreilig in die Debatte geworfen worden ist, über deren Konsequenzen man sich noch herzlich wenig Gedanken gemacht hat. Allerdings dürften wir Deutschen tüchtig und erfinderisch genug sein, um, nachdem wir ja nun aus dem Gröbsten heraus sind, nun auch mit etwas weniger „Wühlerei“ am Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Das wird uns beliebter machen bei manchen unserer Nachbarn, die ohne Schufterei auch nicht gerade schlecht leben. Und den größten Gefallen werden wir uns zweifellos selbst damit erweisen. Was aus der Sicht des Soziologen und des Arbeitswissenschaftlers in Harzburg zum Thema Arbeitswelt und Arbeitsüberlastung gesagt wurde, stimmt nachdenklich und läßt sich nicht so ohne weiteres beiseite schieben. Aber nun müssen wir aus dem Vorhof der Debatte in die Erörterung der Sache selbst eintreten, damit es uns bei diesem sozialpolitischen Fern- oder vielleicht auch schon Nahziel nicht so geht, wie bei der Auseinandersetzung um die Mitbestimmung, die anders verlaufen wäre, wenn man sich zeitiger am Verhandlungstisch Gedanken darüber gemacht hätte. Jedenfalls sollten die Unternehmer die Erledigung dieser Angelegenheit nicht wieder auf sich zukommen lassen. Wie die Gespräche in Harzburg zeigten, kann man, mit Gewerkschaftlern im Augenblick noch sehr gut darüber debattieren.