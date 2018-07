Die Zweite Kammer für Handelssachen beim Landgericht Essen hat im Anfechtungs- und Nichtigkeitsprozeß des Bremer Montan-Aktionärs Hermann D. Kragesgegen die Rheinische Stahlwerke, Essen, so rasch und so überzeugend zugunsten der beklagten Firma entschieden, daß – allein schon vom formal-juristischen Standpunkt aus – die Chancen für eine Urteilsveränderung in der Berufung als äußerst minimal angesehen werden dürfen. Beide Seiten haben durch ihre Anwälte sieben Stunden lang hervorragende Plädoyers in Anklage und Rechtfertigung gehalten. Aber der Kläger unterlag, weil seine Argumente auf einem allzu schwachen Rechtsfundament basierten.

Die Kammer wies die Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage bezüglich der HV-Beschlüsse bei Rheinstahl vom 1. Dezember 1954 durch das Urteil vom 22. März in vollem Umfang ab. Die Kosten sind dem Kläger auferlegt. Das Urteil ist sofort (vorläufig) vollstreckbar. Der Streitwert wurde auf nur 3 Mill. DM festgesetzt, was ein Entgegenkommen des Gerichtes an den Kläger bedeutet. Wie zu hören ist, wird die bei Abfassung dieses Berichtes noch nicht verkündete Entscheidung des gleichzeitig anhängig gemachten Anfechtungsverfahrens auf Grund des § 58 DM-Bilanzgesetz etwa im gleichen Sinne wie das erste Urteil ausfallen.

Der Kläger hat an sich die Möglichkeit, vor das Oberlandesgericht in Hamm in die Berufung zu gehen. Ob er es tun wird, bleibt noch offen. Es wäre zu wünschen, wenn dieser Prozeß recht schnell zu Ende gehen könnte. Dies ist nicht nur ein Anliegen für die Weiterarbeit von Rheinstahl, sondern ebenso ein Anliegen der rund 14 000 Rheinstahl-Aktionäre, denen durch die Anfechtungsklage und die damit verbundene Einfrierung der HV-Beschlüsse durch Nichtrealisierung der Dividendenzahlungen und der Ausschüttung der GBAG-Aktien ein Geldwert von zusammen rund 125 Mill. DM vorenthalten wird. Es ist auch ein Anliegen von über 100 000 IG-Farben-Aktionären, die nicht in den Genuß der Ausschüttung der bei der IG ruhenden 68 Mill. Rheinstahl-Aktien mit einem Kurswert von rund 200 Mill. DM kommen können. Nicht zuletzt, so meinen wir, läge es aber auch im Interesse des Aktionärs Krages, wenn sein „Prozeß-Portefeuille“, das er zur Zeit in Sachen Montanaktien und seinen Transaktionen unterhält, möglichst schnell abgebaut wird, und seine Ära des (teilweise recht unglücklich betätigten) Sturm und Drangs in eine Epoche der Solidität und des Harmonisierens mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten überwechselt.

Der Prozeßverlauf vor dem Landgericht in Essen war von den Anwälten Prof. Dr. Meilicke-Bonn und Dr. Kümmerlein-Essen auf der Klägerseite und Ewald Leveloh-Essen und Dr. Heinrich Wirtz-Düsseldorf auf der Rheinstahl-Seite zu einer der interessantesten Kommentierungen der gegenwärtigen Gesetzeslage ausgestaltet worden. Das Gericht hat nun in dankenswerter Schnelle festgestellt, daß das Besatzungsrecht für die entflochtenen und neugeordneten Gesellschaften eine nicht anzufechtende Gültigkeit besitzt; ebenso gilt das DM-Bilanzgesetz auch für solche Unternehmen, die erst nach dem 30. 6. 1951 ihre DM-Umstellung hatten vornehmen können; ferner unterliegt niemand der Notwendigkeit, auf den Erlaß des seit längerem erwarteten dritten DM-Bilanz-Ergänzungsgesetzes zu warten. Sodann stellte das Gericht fest, daß das Abkommen zwischen Rheinstahl und IG Farben bezüglich Riebeck-Montan und der Stimmrechte der IG-Aktien in der Rheinstahl-HV unantastbar und einwandfrei sei. R 1 t.