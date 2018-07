n. t., Bremen

Eine Zeitlang schien es, als säße man in Bremen nicht über einen Mann, sondern über ein Verfahren zu Gericht: das sogenannte „Vereinfachte Verfahren“, nach dem heute in vielen Ländern und Gemeinden des Bundesgebietes die finanzielle Unterstützung des Staates für Wohnungsbauprojekte erfolgt. Kernpunkt dieses Verfahrens: um Zeit, Personal und Verwaltungskosten zu sparen, werden die Bewerber auf staatliche Zuschüsse nicht mehr auf ihre persönliche Zuverlässigkeit und ihre finanzielle Sicherheit überprüft. Man verläßt sich auf die Banken. Wenn diese die ersten Hypotheken bewilligen, nimmt man die Sicherheit des Antragstellers auch für den Staat als gegeben an. Um dieses Verfahren herum wurde vier Monate lang vor der Großen Strafkammer II des Bremer Landgerichts ein Bestechungsprozeß abgewickelt, der mit der Verurteilung des ehemaligen Leiters des Referates „Finanzierung“ beim Bremer Wohnungsbauamt, des 42jährigen Henry Grimm, wegen schwerer passiver Bestechung endete. Es erwies sich, daß er sich von dem 32jährigen ehemaligen Bauunternehmer Rudolf Vogt finanzielle Vorteile beim Bau eines eigenen Hauses in Höhe von 12 000 bis 15 000 DM versprechen ließ. Dafür gewährte Grimm, obgleich er wußte, daß Vcgt bis über beide Ohren verschuldet und ohne jede finanzielle Sicherheit war, diesem für Wohnungsbauprojekte über dreiviertel Million DM Staatsgelder als Zuschuß. Grimm berief sich bei seiner Verteidigung auf eine Verwaltungsanordnung des Bremer Senats, in der das „Vereinfachte Verfahren“ festgelegt und nach der es in Bremen als erster Stadt im Bundesgebiet zum erstenmal in größerem Ausmaß angewandt wurde. Er habe, so argumentierte Grimm, gar nicht zu prüfen gehabt und sei folglich auch nicht verantwortlich für die finanziellen Verluste Bremens (345 000 DM, zum Teil verlorene Gelder, mußte die Stadt noch in die von Vogt begonnenen, jedoch wegen seines finanziellen Zusammenbruches nicht mehr fertiggestellten Bauten hineinstecken). Das gleiche sagten Bremens Baudirektor Klaus Tippel und der Leiter des Wohnungsbauamtes, Oberbaurat Kramer, als Zeugen aus. Vertreter der Kreditinstitute erklärten jedoch, sie prüften nur ganz speziell die Sicherheit ihrer Hypotheken, lehnten es jedoch ab, irgendeine Verpflichtung für den Staat zu übernehmen. Und die beiden Vertreter des Bremer Staates gaben zu: einen schriftlichen Vertrag über eine Verpflichtung der Banken, die Zuverlässigkeit der Antragsteller zu prüfen, gab es nicht. Das Resümee zog der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Dr. May: Es ist falsch, die Verantwortung für die Bewilligung von Staatszuschüssen für den Wohnungsbau von der zuständigen Behörde auf die Banken abwälzen zu wollen. Damit sei über die Richtigkeit des „Vereinfachten Verfahrens“ nichts gesagt.