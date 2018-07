Die HV der Siemens & Halske AG, Berlin-München, auf der (in Mill. DM) 120,467 StA, 11,4 VA mit Stimmrecht und 56,8131 VA ohne Stimmrecht vertreten waren, genehmigte einstimmig für 1953/54 wieder 8 v. H. Dividende und eine Kapitalerhöhung um 80 auf 320 Mill. DM. Die neuen Aktien werden 3 : 1 zu 100 v. H. ausgegeben und sind ab 1. 10. 1954 dividendenberechtigt. Schließlich wurde gegen 22 Stimmen die Umwandlung der stimmrechtlosen VA in StA gebilligt. AR-Vorsitzender Dr. Hermann von Siemens beurteilte die Aussichten des laufenden Jahres zuversichtlich. Selbst wenn man von der Auftragshäufung in den letzten Monaten 1954 in der Investitionsgüterindustrie im Zuge des Investitionshilfegesetzes absehe, könne ein weiterhin wachsendes Geschäft festgestellt werden, das auch für 1954/55 eine erhebliche Umsatzsteigerung erwarten lasse.

Anläßlich der Rückerstattung des größten Schweizer Siemens-Besitzes dankte H. v. Siemens der Schweiz für ihre verständnisvolle Haltung. Bei den erhöhten langfristigen Finanzierungsaufgaben habe man das überhöhte deutsche Zinsniveau als besondere Last empfunden. Hoffentlich werde der durch die Siemens-Anleihe unternommene Vorstoß für eine Zinssenkung am Kapitalmarkt bald zu erträglichen Zinssätzen führen. H. v. Siemens bezeichnete den Ausgabekurs von 100 v. H. bei der Kapitalerhöhung als eine praktische Handhabung mit materieller Bedeutung zu dem vielgepriesenen Thema „Förderung der Aktie“. Der Ausgabekurs dürfte, wie er sagte, erheblich vorteilhafter sein, als es z. B. eine Dividendenerhöhung hätte sein können, zumal die Firma z. B. durch Ausgabe von 60 statt 80 Mill. DM zu einem Kurs von etwa 130 v. H. hätte das gleiche erreichen können. Nach Umwandlung der kurzfristigen Bankschulden in mittel- und langfristige vor drei bis vier Jahren und nach der 100-Mill.-DM-Anleihe stelle nun die Kapitalerhöhung den dritten Schritt zur finanziellen Konsolidierung dar. Nach einem Hinweis auf die ersten günstigen Auswirkungen durch die Steuerreform – Breitenwirkung der Kapitalerhöhungen – plädierte H. v. Siemens schließlich für eine Realisierung der versprochenen steuerlichen Hilf für Berliner Firmen.

Ein Antrag eines Aktionärs, die nächste HV in Berlin abzuhalten, mußte, da nicht fristgerecht eingereicht, abgelehnt werden, wenn auch die weitere Diskussion des Antrages zugesagt wurde. Ein anderer Aktionär dankte für die vorbildliche Wahrnehmung der Aktionärsinteressen durch das Haus und bedauerte, daß es vor allem den Gewerkschaftsvertretern im AR nicht gelungen sei, trotz der beispielhaften Sozialleistungen des Hauses, die Bestreikung der Firma abzuwenden.