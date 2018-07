Wer nach dem Zusammenstoß Thomas Dehlers, des Vorsitzenden der Freien Demokratischen Partei und Fraktion, mit dem Vizekanzler Blücher in der Frage des Saarstatuts erwartet hatte, der Bundesparteitag in Oldenburg würde zueinem Duell mit scharfer Munition werden, sah sich enttäuscht. Der Grundton der Tagung war Versöhnlichkeit. Dr. Dehler schlug ihn in seinem Grundoodesb n, und auch später war er bemüht, den Götfir, üe sich dem Beschluß der Fraktion gegen SÜmm <- fügten, zu bezeugen, sie hätten sich ßlu f , rlichem Ringen" entschieden und das Beste gewollt. Sie seien keine "willigen Nicker" im Kabinett. Er habe die "strenge Zucht des hohen Herrn" ja selbst erfahren, erklärte Dehler, und die Heiterkeit, die seine Bemerkung belohnte, zeugte von Mitgefühl.

Er traf den Kern der Sache. In der Tat, auch_für die Spannung in der Partei war der Grund ja nicht so sehr das Saarproblem, als das innere Verhältnis in der Koalition. Um die Koalition nicht zu brechen, wichen die Minister aus, und die FDP legte den Konflikt bei, obwohl die Mehrheit das Saarstatut ablehnte. Der warme Beifall für die Vertreter der Saar, Max Becker und Dr. Schneider, und für die Abgeordneten Hoffmann, Schwann und Prinz zu Löwenstein, die ihre Unterschrift zur Normenkontrollklage begründeten, bewies es in Oldenburg von neuem. Zwei weitere, Frau Friese Korn und Anton Eberhard, traten ihnen bei, und so wurde das erforderliche Drittel des Bundestages auch ohne die Berliner erreicht. Der Koalition galt ein gut Teil der Polemik. Dehler bejahte sie, aber für die Bedingungen fand er scharfe Worte "Koalition", erklärte er, "ist keine Kapitulation Er sprach von "Hybris", weil die Union über die Wünsche der kleineren Partner so oft hinweggehe, und er machte den Kanzler dafür mitverantwortlich, daß sidi in der Außenpolitik zwischen Regierung und Opposition eine Kluft aufgetan habe.

Blücher verhielt sich zurückhaltend. Als er gegen Ende des ersten Tages auf den scharfen Angriff eines Bayern zur Saarfrage erwiderte, erhielt er nur dünnen Beifall. Die große Mehrheit begegnete ihm kühl, er wurde zu keinem Amt vorgeschlagen, zu keinem gewählt. Aber Dehlers Konzilianz tat ihm sichtlich wohl.

Was Thomas Dehler durch seine Zurückhaltung (bei den kritischen Fragen hielt er sich ar s Manuskript), durch sein Entgegenkommen nach allen Seiten und durch seine menschliche Wärme erreichte, war das äußere Bild einer Partei, die ihre Gegensätze überbrückt. Er tat es mit Rücksicht auf die kommenden Wahlen in Niedersachsen, Rheinland Pfalz und Bremen. Der Preis dafür war der Verzicht auf zündende Parolen. Weder sein Grundsatzreferat brachte sie, noch die Diskussion. Die Frage bleibt jedoch, ob die Auseinandersetzung nicht nur hinausgeschoben wurde. Viele der Jüngeren glaubten das, und einige sagten es offen heraus. Seine Gegner, die Hessen und Berliner, jedenfalls überzeugte Dehler ohnehin nicht; von 223 enthielten sich 40 bei der Wahl der Stimme, 11 stimmten gegen ihn.

Die beiden Flügel, das liberale Würtemberg und das nationale Westfalen, die vor zwei Jahren die Partei fast zu zerreißen drohten, sind heute zusammengerückt. Taktische Gründe, die Erkenntnis, daß eine Partei sich nur haken kann, wenn sie einer klaren Linie fähig ist, mögen mitgespielt haben, aber auch sachlich verlieren die Gegensätze an Schärfe. Seit Reinhold Maiers Erklärung in Lübeck 1953, die Schwaben hätten im Südwesten "ein zweites Saargebiet im Keim erstickt" und das Aufkommen der Mainlinie verhindert, weiß man in Düsseldorf, daß jene alten Liberalen gute Patrioten sind, und diese haben ihrerseits die Fuxht verloren, Friedrich Middelhauve könnte eine Gefolgschaft von Rechtsradikalen alter oder neuer Prägung um sich versammeln. Davon ist in der Tat heute nichts mehr zu spüren.

Was noch vor kurzem undenkbar schien, daß die Westfalen den Schwaben die Koalition mit der SPD vergeben oder gar selber dergleichen in Betracht ziehen könnten, scheint nicht mehr Anathema "Würde die FDP grundsätzlich nur mit einer bestimmten Partei zusammengehen", erklärte Middelhauve, "so könnte nur noch diese Kombination je zum Zuge kommen. Das müßte das parlamentarische System in Deutschland untergraben " Die Freien Demokraten halten Ausschau nach einer breiteren Basis. Sie sollten sich weniger um die Akademiker, so forderte der Abgeordnete Mende, und mehr um die 82 Prozent derer, die nur die Volksschule besuchten, um die Arbeiter und Angestellten kümmern, sonst würden sie 2war die "Exklusivität eines Rotary Clubs, aber niemals die Dynamik einer großen Partei" erreichen. Viele, die eigentlich zur FDP gehören sollten, hat die CDU für sich gewonnen, der Wirtschaftsaufschwung, die Stimme der Kirche und die Persönlichkeit Adenauers, der alles mit eiserner Hand zusammenhält, zog sie zur größten Partei. Das Unglück ist, so sagte Dehler, daß die Parteien 1945 sklavisch dort wieder anfingen, wo man 1933 aufgehört hatte. Das müsse "idr einmal lösea. Diese Zeit werde kommen, und hoffnungsvoll fügte er hinzu: "Das wird unsere Zeit sein V v Zfiblsdorff