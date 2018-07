Der Heimkehrer Otto Strasser hatte in München eine Pressekonferenz einberufen, bei der es ein Frage- und Antwortspiel gab. Strasser fing an, sein Programm für eine „Erneuerung Deutschlands“ vorzutragen, wurde aber gleich gefragt, woher er denn so sicher sei, daß Deutschland erneuert werden müsse. „Völker ändern sich so wenig wie Menschen“, erwiderte er; „genau wie nach dem ersten Weltkrieg muß auch jetzt im Volk der Wunsch nach nationaler Erneuerung bestehen. Das ist ja eben Hitlers Größe gewesen, daß er die verborgenen Wünsche des Volkes so genau zum Ausdruck gebracht hat. Hitler hat es zwar aus Herrschsucht getan, mir aber liegt das Volk wirklich am Herzen.“ Strasser erklärte dann, er wolle „wie ein Apostel durch die Lande gehen und zur inneren Erneuerung aufrufen“. Konkreter wurde er erst, als jemand ihn nach seiner Stellung zu den Juden fragte. „Das ist doch kein Problem mehr! Die Juden haben ja jetzt einen eigenen Staat. Also kann man die Juden in Deutschland so behandeln, wie man die Deutschen in Palästina behandeln würde.“ Eine Journalistin wandte ein, es gäbe doch viele Juden, die sich als Deutsche fühlen und die man nicht einfach zu Israelis erklären könne. „Dann sollen sie sich eben assimilieren“, antwortete Strasser. „Aber wie?“ – „Indem sie Deutsche heiraten.“ An dieser Stelle zeigte sich Erregung bei den Teilnehmern der Konferenz. Jemand fragte Strasser nach seiner Definition des Rassebegriffs. „Gott hat die Völker“, war die Antwort, „verschieden geschaffen, und es ist offensichtlich sein Wille, sie sollten sich nicht miteinander vermischen, sondern ihre völkischen Eigenschaften behalten.“ – „Also sind Sie doch gegen Mischehen?“ fragte jemand. Und Strasser mußte zugeben, daß er, wenn er konsequent sein wolle, die Mischehen als Verstöße gegen Gottes Gebot anzusehen habe.

An dieser Stelle verabschiedeten sich die anwesenden Journalisten mit den Worten: „Danke, das hat genügt.“ H. L.