New York, im März

Die amerikanische Hausfrau, die am Vormittag im „Supermarket“ – Selbstbedienungsladen ihre Einkäufe macht, kann im selben Geschäft, in dem sie ihre Milch, das in Cellophan verpackte, fertiggewogene Fleisch, oder auch den in Cellophan verpackten Spinat kauft, gleich Beethovens Fünfte oder „O, mein Papa“ mitbesorgen. Da die im Supermarket gekauften Schallplatten nicht zerbrechlich sind, kann man die Kunst jetzt unbeschadet zwischen dem Mehlpaket und dem Rotkohl verstauen.

Vor etwa zwei Jahren wurden der Kundschaft in amerikanischen Nahrungsmittel-Supermarkets zum erstenmal in Cellophan verpackte Socken, Taschentücher und ähnliche Textilien angeboten. Seit einigen Monaten sind nun viele Supermarkets dazu übergegangen, neben Büchern auch Schallplatten einzuführen. Bei den Büchern findet die bildungshungrige Hausfrau vom Kinderbuch bis zum Kriminalroman, von der Bibel bis zu Shakespeares Tragödien, fast jede gewünschte Lektüre in 25-Cent-Ausgaben.

Das amerikanische Schallplattengeschäft hat durch die weite Verbreitung des Fernsehens in den letzten Jahren sehr gelitten. Da kamen zwei findige Geschäftsleute auf die Idee, aus Schallplatten einen Verbrauchsartikel zu machen. Der Schallplattenstand im Supermarket in der Columbus Avenue in New York bietet seinen Kunden etwa 50 verschiedene Schallplatten an. Sie werden auf einem Drahtgestell, ähnlich einem Zeitschriftenregal, in der Seifenwarenabteilung, gegenüber der Frozen-Food-Abteilung, ausgelegt. Der Manager dieses Supermarkets wollte wirklich jedes Stückchen Platz in seinem Geschäft ausnutzen. So hat er denn in den Hohlraum des drahtgeflochtenen Schallplattenturms einige Besen gesteckt. Die billigste Schallplatte – Kinderlieder – kostet 35 Cents. Die teuerste, eine Langspielplatte mit Auszügen aus einer Gilbert- und Sullivan-Operette, kostet 1,49 Dollar. Daneben fand ich Schumanns Träumerei und die Mondscheinsonate. Das Vaterunser mit Orgelbegleitung und das Heilsarmeelied „Onward Christian Soldiers“ finden besonders viele Abnehmer unter den Hausfrauen des Supermarkets in der Columbus Avenue.

Jede Woche wechseln die Lieferanten die Schallplatten aus. Gutgehende Nummern werden wieder aufgefüllt und Ladenhüter werden anstandslos zurückgenommen. Das Sortiment richtet sich sehr nach der jeweiligen Nachbarschaft. Supermarkets in Greenwich Village, dem New Yorker Künstlerviertel, führen überwiegend klassische Musik, während im Negerviertel Harlem mehr Jazzmusik abgesetzt wird. M. Berger