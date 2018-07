Auf der HVder Stahlindustrie und Maschinenbau AG (Stamag) in Düsseldorf, auf der die Fusion der Stamag mit der Mannesmann AG (Düsseldorf) und der Jahresabschluß 1954 genehmigt wurden, teilte Generaldir. Zangen, der Vorsitzende des AR der Gesellschaft, mit, daß von dem Angebot der Mannesmann AG zum Umtausch von Stamag-Aktien in Mannesmann-Aktien zu 95,8 v. H. des AK der Stamag (26,67 Mill. DM) Gebrauch gemacht worden ist. Auf der HV waren 96,9 v. H. des Stamag-Kapitals vertreten. Denjenigen Aktionären, die von dem Umtauschangebot keinen Gebrauch gemacht haben, wird die Mannesmann AG als Abfindung gleichfalls junge Mannesmann-Aktien aus der Kapitalerhöhung 1954 mit Gewinnanteilschein für 1954 und folgende Jahre im Umtauschverhältnis 1 : 1 zur Verfügung stellen. Zangen betonte, daß die Verschmelzung der beiden Holding-Gesellschaften im Mannesmann-Bereich, die vor allem Beteiligungen an Unternehmen der Weiterverarbeitung und des Maschinenbaues besitzen, den Schlußstrich unter das wenig sinnvolle Nebeneinander zweier Holding-Gesellschaften des gleichen Bereiches zieht.

Deutsche Edelstahl mit steigenden Umsätzen. Auf der HV der Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW) in Krefeld – die Versammlung beschloß antragsgemäß für 1953/54 (30. .9.) erstmals nach dem Kriege 5 v. H. Dividende auf 41,4 Mill. DM AK (mit mindestens 50 v. H. bei der Gräfin Zichy, Tochter von Fritz Thyssen) teilte Dir, Heinz Dehm, der Vorsitzende des AR der Gesellschaft, mit, daß der Auftragseingang weiter erheblich zugenommen hat. Für das laufende Geschäftsjahr 1954/55 rechnet man mit einem Umsatz von mindestens 300 Mill. DM gegenüber rd. 251 Mill. DM im Berichtsjahr. An Stelle der aus dem AR ausgeschiedenen RA Dr. Anton Comes, Köln, und Generaldir. Dipl.-Ing. Fritz Lehmann, Köln, wurden zwei Vertreter der Thyssen-Interessen neu in den AR gewählt; Dir. Dr. Kurt Birenbach, Köln, und RA Dr. Pieter Sanders, Schiedam (Holland).

Burbach-Kali: wieder 6 v. H. Dividende. Von den großen westdeutschen Kali-Gesellschaften legt die Burbach-Kaliwerke AG, Wolfenbüttel, als erste den Abschluß für 1954 vor mit wieder 6 v. H. Dividendenvorschlag für die am 26. April stattfindende HV. Burbach konnte den Absatz von Reinkali im Berichtsjahr von 2,99 Mill. dz auf 3,38 Mill. dz erhöhen, die Erzeugung ist von 2,89 Mill. dz auf 3,35 Mill. dz gestiegen, das ist um 16,2 v. H. gegenüber 15,7 v. H. im Jahr zuvor, Die Gesellschaft beabsichtigt im laufenden Geschäftsjahr die Mechanisierung des Abbaues in den Werken Königshall, Hindenburg und Riedel weiter voranzutreiben. Der Absatz von Steinsalz aus dem Werk Asse war mit 2,44 gegenüber 2,42 Mill. dz im Vorjahr ziemlich konstant. Die Zukunftsaussichten bei den zur Zeit stilliegenden Kalischächten der Gewerkschaften Beienrode und Einigkeit, an denen Burbach beteiligt ist, werden günstig beurteilt, sobald der Abbau der anderen Läger die Wiederinbetriebnahme notwendig machen sollte. In dem Bericht heißt es ferner, daß die innere Konsolidierung bei Burbach inzwischen soweit vorangeschritten ist, daß etwa für 1956 mit einer Kapitalerhöhung gerechnet werden kann.

Westfalenbank erhöht Kapital. Die Westfalenbank AG, Bochum, die führende Regionalbank im Revier, schlägt der zum 27. April einberufenen HV vor, das AK um 5 Mill. DM auf 15 Mill. DM zu erhöhen. Für das Geschäftsjahr 1954 wird – wie bei den Großbanken – eine gegenüber dem Vorjahr von 81/2 auf 9 v. H. erhöhte Dividende vorgeschlagen.

Die Rudolf Karstadt AG, Hamburg, Berlin und Essen, wird für 1954 voraussichtlich 9 1/2 v. H. Dividende vorschlagen. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1953 8 1/2, davor 7 v. H. Dividende auf 60 Mill. DM AK gezahlt.

Metallhüttenwerke Lübeck erhöhen auf 6 v. H. Die zum Flick-Bereich gehörende Metallhüttenwerke Lübeck A.G. (früher Hochofenwerk Lübeck A.G.), Lübeck, hat in der am 5. April abgehaltenen HV für das Geschäftsjahr 1953/54 (30. Juni) eine auf 6 v. H. erhöhte Dividende auf das 16 Mill. DM betragende AK beschlossen. Ursprünglich hatte man nur mit 5 v. H. gerechnet. Für 1952/53 werden 5 v. H. ausgeschüttet.

Manoll Cigarettenfabrik G. m. b. H., Berlin, gegründet. Mit einem Kapital von 0,6 Mill. DM ist die Manoli Cigarettenfabrik G. m. b. H., Berlin-Neukölln, gegründet worden, Zu Geschäftsführern sind Kaufmann August Robert Batschari, Frankfurt/M., und Kaufmann Robert Sombeek, Bremen, bestellt worden. Es handelt sich dabei um eine Gründung der Zigarettenfabrik Liberty G. m. b. H., Frankfurt/Main. Die Produktionsaufnahme des neuen Unternehmens, das dritte, das auf diesem Fabrikationsgebiet in Westberlin errichtet wurde, dürfte unmittelbar bevorstehen.