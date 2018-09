Graham Greene ist in die leider beängstigend große Schar der Autoren aufgerückt, über die man sich nicht mehr sachlich unterhalten kann. Die Beurteiler seiner ernst zu nehmenden Romane (im Gegensatz zu den Unterhaltungsromanen, die, wie der vor kurzem veröffentlichte Loser Takes All, vom Autor immer als entertainments, nie als novels bezeichnet werden) haben eine von vornherein unerschütterliche Position bezogen. Und bei den Filmen, die nach diesen Romanen gedreht werden, ist es wohl nicht anders. Oder sollte es reiner Zufall sein, daß von allen Londoner Filmkritikern der Vertreter der katholischen Wochenzeitung Tablet den letzten Film am höchsten pries, während der Vertreter des linksradikalen New Statesman ihn am schärfsten kritisierte? Dieser Film, der zur Zeit im Londoner Westend läuft, heißt Das Ende einer Affäre und würde nach Graham Greenes letzten großen Roman gedreht, der in der deutschen Übersetzung von Walther Puchwein unter dem genannten Titel (in seiner früheren Ausgabe als „Der Ausgangspunkt“) erschienen ist.

Seit dem „Dritten Mann“ ist Graham Greene einer der führenden Drehbuchautoren. Auch seine Romane enthalten Beschreibungen von Schauplätzen, die an Bühnenanweisungen erinnern; sie zeigen jenes gesteigerte Empfindungsvermögen für visuelle Details, das für den Film so wichtig ist; sie beruhen schließlich auf einer thematischen Kombination, die englische Kritiker respektlos, aber prägnant mit sex, sin and salvation charakterisieren und die immer recht wirkungsvoll ist. Kein Wunder, daß sie alle verfilmt worden sind: Brighton Rock („Am Abgrund des Lebens“), The Power and the Glory („Die Kraft und die Herrlichkeit der beste von allen), The Heart of the Matter („Das Herz aller Dinge“) und jetzt also auch The End of the Affair.

Der Film wurde von der amerikanischen Columbia-Gesellschaft unter der Regie des Amerikaners Edward Dmytryk (die Caine war ihr Schicksal) mit dem Hollywood-Star Van Johnson in der männlichen Hauptrolle gedreht. Die übrigen Darsteller sind Engländer, in der weiblichen Hauptrolle der Hollywooder Kassenmagnet Deborah Kerr. Außenszenen wurden in London aufgenommen, allerdings nicht im trübseligen Vorort Clapham, wo Greene seinen Roman spielen läßt, sondern im vornehmeren und photogeneren Westen. Eine deutsche Fassung des Filmes ist gesplant.

Deborah Kerr soll den Wunsch geäußert haben, endlich einmal etwas anderes zu spielen als die „perfekte Dame“. Vollkommener hätte ihr Wunsch gar nicht erfüllt werden können; denn ihr gab man die Rolle der Sarah Miles, die das Liebesglück, das der kleine englische Beamte (Peter Cushing – schauspielerisch am überzeugendsten), mit dem sie verheiratet ist, ihr nicht geben kann, in anderen Armen sucht – zum Beispiel auch in denen des zweitklassigen Schriftstellers Bendrix, dem im Film um seines Darstellers Van Johnson willen amerikanische Nationalität verliehen wird.

Die Anlage der Handlung entspricht also jenem „ewigen Dreieck“, das uns aus Literatur und Film wohlvertraut ist. Aber mit einem wesentlichen Unterschied: Bei Greene ragt über diesem Dreieck eine Pyramide auf, die ins Jenseitige weist. Die Trümmer des unter Bomben zusammenstürzenden Hauses begraben den Liebhaber. „Gott, laß ihn leben – dann werde ich auf ihn verzichten!“ betet Sarah, ohne wirklich und bewußt daran zu glauben, daß es einen Gott gibt, der ihr Gebet erhören könnte. Aber der Geliebte ist wirklich unverletzt. War es die Kraft des Gebetes? Ist sie an ihr Versprechen gebunden? Das ist das Kernproblem dieses psychologisch am meisten vertieften, handlungsarmsten, theologisch anspruchsvollsten Romans von Graham Greene. Ganz darauf konzentriert sich der Film. Hin- und hergetrieben von innerer Not und Gewissensqualen kommt Sarah schließlich auch zu einem Priester. Aber was er sagt, versteht sie nicht. „Ihr Priester redet von nichts anderem als von Gott“, begehrt sie auf. Und der Priester antwortet: „Es gibt nichts anderes als Gott.“ R:W.