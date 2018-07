Inhalt Seite 1 — Hoher Lebensstandard ist nicht Wohlstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Wort „Lebensstandard“ hat sich fest in unseren heutigen Sprachgebrauch eingenistet. Jedermann, auch der mit volkswirtschaftlichen Begriffen sonst nicht Vertraute, weiß ungefähr, was damit ausgedrückt werden soll. Dieses Wort spielt ja nicht nur beim einzelnen, sondern auch in den Programmen der politischen Parteien, der Wirtschaftspolitik, der Produktionsplanung und der Sozialwissenschaft eine nicht zu übersehende Rolle.

Was stellen wir uns nun aber konkret unter einem „behaglichen Lebensstandard“ vor? Ist er gleichbedeutend mit dem, was wir unter dem Begriff „Wohlstand verstehen? Auf diese Frage die richtige Antwort zu finden, ist wichtig. Da wir Frauen nicht unwesentlich beteiligt sind an den finanziellen „Transaktionen“ unseres Hauswesens, und da wir uns auch in zunehmendem Maße für wirtschaftspolitische Dinge interessieren (ja: interessieren müssen), ist es für uns von Bedeutung, hier klar zu sehen.

Unter einem „behaglichen Lebensstandard“ stellen wir uns beispielsweise eine bequeme Wohnung vor, womöglich natürlich zentral geheizt, mit einem Kühlschrank versehen, der stets eine Flasche guten Weines birgt, ein Suppenhuhn oder Brathähndl, Zitronen, Butter, Eier, Schinken und Käse, und der dank all dieser stets griffbereiten Schätze unseren „Lebensstandard“ wesentlich erhöht. Oder wir denken an einen Plattenspieler, träumen von einem modernen Radiogerät, vielleicht gar von einem Auto und natürlich und vor allem von guter Kleidung...

Bei der Aufzählung dieser Wünsche denken wir seufzend: „Es gehört eben ein gewisser Wohlstand dazu, um sich einen solchen Lebensstandard leisten zu können.“ Mit diesem Stoßseufzer aber vermengen wir zwei Begriffe. So treffend wir zuvor das Wesen eines angenehmen Lebensstandards definiert haben, so unrichtig ist es, „Lebensstandard“ mit „Wohlstand“ gleichzusetzen. Dies wird uns sofort klar, wenn wir an Schulzes von nebenan denken und uns fragen, wieso sie eigentlich ein Auto haben kaufen und eine Reise nach Italien finanzieren können, da sie doch bestimmt nicht wohlhabender sind als wir selbst. Wenn man genau hinschaut, so könnte man sogar sagen, daß Schulzes weniger wohlhabend sind, denn sie haben kein Häuschen wie wir ...

Hier liegt (wie man sagt) der Hase im Pfeffer: Schulzes steigern ihren Lebensstandard, indem sie. alles ausgeben für Verbrauchsgüter. Wir aber bilden Eigentum, indem wir ein Haus abzahlen. Den höheren Lebensstandard haben Schulzes (wenigstens vorläufig), die Wohlhabenderen aber sind wir.

„Lebensstandard“ ist ein modernes Wort. Unsere Vorfahren sprachen nicht davon. Wohl aber strebten sie nach „Wohlstand“. Sie dachten darum an den Erwerb von guten Wertpapieren, an den Kauf eines Ackers, eines Bauplatzes, eines Hauses, an Dinge also, die geeignet erschienen, Wohlstand zu begründen, der sich aller menschlichen Voraussicht nach auf die nachfolgende Generation vererben würde, oder der sich in Notzeiten würde wieder verkaufen lassen.

Wenn man das überdenkt, dann sieht man, daß „Wohlstand“ sich durch entgegengesetzte Haltung oder Lebensweise erringen läßt wie ein hoher Lebensstandard: bei der Schaffung von Wohlstand geht es ums Ersparen und Bewahren, bei der Erhöhung des Lebensstandards aber ums Verbrauchen. Wir befinden uns eigentlich in einer Situation wie Buridans Esel, der vor zwei gleicherweise lockende Heubündel gestellt wurde und sich nicht entschließen konnte, von welchem er nun eigentlich fressen solle ...