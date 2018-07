AUSSENHANDEL

Australiens Importrestriktionen, die am 1. April in Kraft traten, brachten die Herabsetzung der Quote für Konsumgüter und Rohwaren von 60 auf 40 v. H. Warenkontingente, für die bisher eine 100%eige Zuteilung nach dem Basisjahr 1950/51 erfolgte, wurden auf 85 v. H. reduziert. Hierbei handelt es sich in der Hauptsache um lebenswichtige Güter.

Die Einfuhr Süd-West-Afrikas aus überseeischen Ländern ist 1954 im Vergleich zu 1953 von 5,3 auf 4.2 Mill. £ zurückgegangen. Die Ausfuhr nach Übersee wies demgegenüber einen leichten Anstieg von 27,9 auf 28 Mill. £ auf.

Für Französisch-Marokko traten am 26. März überraschend Importbeschränkungen für Textilien sowie für Elektrokabel und -drähte in Kraft.

Zwischen Indien und der Bundesrepublik wurde ein neues Wirtschaftsabkommen unterzeichnet, das eine Ausweitung des gegenseitigen Handelsverkehrs und der technischen Hilfe für Indien vorsieht. Westdeutschlands Düngemittelindustrie exportierte 1954 Erzeugnisse im Werte von 423 Mill. DM gegenüber 370 Mill. DM im Vorjahre. Der Anteil der Düngemittel am westdeutschen Chemieexport ging jedoch von 16 auf 14 v. H. zurück.

Zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik konnte der Warenaustausch in den ersten zwei Monaten dieses Jahres, gegenüber der Vergleichszeit des vorigen Jahres, wesentlich erhöht werden. Großbritannien importierte aus Westdeutschland Waren im Werte von 14,48 Mill. £ (1954: 11,38), während sich die britischen Exporte auf 12,24 (10,43) Mill. £ beliefen.

Die bremischen Häfen bewältigten im vergangenen Jahr 15 v. H. des gesamten Außenhandelsumsatzes der Bundesrepublik. Der Einfuhrwert belief sich auf 3,02 Mrd. DM und der der Ausfuhr auf 3 Mrd. DM. Bei den Einfuhren lag Baumwolle mit 25,7 v. H. an der Spitze; bei der Ausfuhr dominierten mit 21,4 v. H. die Maschinenexporte.