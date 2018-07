Auf der 81. HV der Hannoversche Maschinenbau AG vormals Georg Egestorff Hannover-Linden, wurde beschlossen, in Zukunft nur noch „Hanomag AG“ zu firmieren. Die Firma ist unter diesem Kurznamen längst überall im In- und Ausland bekannt. Von Vorstandiseite wurde mitgeteilt, daß im neuen Geschäftsjahr – vorgelegt wurde der Abschluß für 1953/54 (30, 9.) – die Abrufe in Schleppern weiter gut sind, und daß neuerdings auch der Absatz von Lastkraftwagen nach der Verabschiedung des Verkehrsgesetzes sich weiter verbessert hat. Der Aufschwung im Exportgeschäft hält an; das Argentinien-Geschäft gewährleistet für mehrere Jahre hohe Exportquoten. Die Gewinn- und Verlustrechnung für 1953/54 ist wieder ausgeglichen; die wenigen freien Aktionäre erhalten die garantierte Dividende von 5 v. H. Großaktionär des 30 Mill. DM betragenden Hanomag-Kapitals ist zu nahezu 100 v. H. die Rheinstahl-Union Maschinen -und Stahlbau AG, Düsseldorf,