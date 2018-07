Die Hartsteinwerke Geesthacht-Hamburg Wilhelm Holert, Escheburg, konnten am 1. Apr. die Feier ihres 50jährigen Bestehens begehen. Sie verdanken ihre Gründung der unternehmerischen Initiative von Wilhelm Holert, der heute im 88. Lebensjahr steht und noch immer mit bewundernswürdiger Energie sein Werk leitet. Maschinen eigener Konstruktion führten dazu, daß bereits im ersten Produktionsjahr über 13 Mill. Kalksandsteine hergestellt werden konnten. In den rückliegenden 50 Jahren stieg dann die Produktionszahl auf insgesamt 1,1 Mrd. Stück an, die zu 80 v. H. vom Hamburger Baumarkt aufgenommen wurden, sich aber auch auf Sylt und bei den Wiederaufbauarbeiten auf Helgoland gleich großer Beliebtheit erfreuen. Ein besonderer Erfolg wurde die Einführung der Tiefladerwagen, mit denen die Steine aus den Kesseln direkt auf die Baustellen gefahren werden, so daß sie auch bei leichtem Frost vermauert werden können. Zur Erweiterung der Produktion wurde die Fabrikation derdampfgehärteten Leichtkalkbetonsteine „Holeilit“ aufgenommen, die als Wand- und Deckenplatten, Tür- und Fenstersturz sowie Trennwandplatten sich erfolgreich durchgesetzt haben. Als Anerkennung für seine Bemühungen um die wirtschaftliche Entwicklung erhielt Wilhelm Holert den ersten Ehrenbürgerbrief, den seine Heimatstadt Geesthacht bisher verliehen hat, Der Verband der Kalksandstein-Industrie von Hamburg und Schleswig-Holstein wählte den verdienstvollen Unternehmer zu seinem Ehrenpräsidenten. w e.