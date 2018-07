Von Ernst Samhaber

Das Bemühen des brasilianischen Staatspräsidenten Getulio Vargas um soziale Gerechtigkeit, dasHand in Hand mit der industriellen Erschließung des Landes und seiner Lösung aus der Abhängigkeit von ausländischem Kapital ging, machte ihn, als er seinem Leben ein Ende setzte, zum leidenschaftlich betrauerten Helden und Märtyrer seines Volkes. Mit dem Erbe seiner Politik aber – die mit der Zukunft rechnete und an der Gegenwart, vor allem einer schweren Kaffeemißernte im Jahre 1953, fast zerbrach – müssen heute seine Nachfolger fertig werden. Der erste Teil des Berichtes von Ernst Samhaber, der erst kürzlich von einem längeren Brasilienaufenthalt zurückkehrte, schildert die dramatischen Ereignisse im Catete-Palast, dem Regierungssitz in Rio, in jener Augustnacht des Jahres 1954, als die politische und wirtschaftliche Krise ihren Höhepunkt erreichte, die Vargas in den Tod trieb.

Vor dem Munizipaltheater baute die Bevölkerung eine Büste des toten Präsidenten Getulio Vargas auf, mit Blumen geschmückt, sogleich heftete jemand die letzten Worte des Verstorbenen, sein Vermächtnis an die Nation daran, das sein Vertrauter João Goulart in den Morgenstunden zugestellt erhalten hatte.

„Noch einmal verbinden sich gegen mich die Streitkräfte und die Interessen, die gegen das Volk gerichtet sind. Sie klagen mich nicht an, sie beleidigen; sie bekämpfen mich nicht, sie verleumden mich, ohne mir das Recht zu gewähren, mich zu verteidigen. Man will meine Stimme ersticken und mein Handeln lähmen, damit ich nicht weiterhin das Volk und insbesondere die Unterdrückten verteidige, die ich immer verteidigt habe. Ich folge dem Schicksal, das mir bestimmt ist. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung und Ausbeutung durch internationale finanzielle und wirtschaftliche Gruppen machte ich mich zum Führer einer Revolution – und ich siegte. Ich begann ein Werk der Befreiung und errichtete ein Regime der sozialen Freiheit. Ich mußte abdanken. Getragen von den Armen des Volkes kehrte ich in die Regierung zurück. Der unterirdische Feldzug der internationalen Gruppen verband sich mit den Gruppen in Brasilien selbst, die sich gegen eine Herrschaft aufbäumten, die das Recht auf Arbeit sichert. Das Gesetz gegen außerordentliche Gewinne wurde im Kongreß angehalten. Gegen die gerechte Überprüfung des Mindestlohnes wurden Stürme des Hasses entflammt. Ich wollte die nationale Freiheit durch Verwirklichung unserer natürlichen Reichserer in der Gesellschaft etrobras sichern, aber Kaum hat sie zu arbeiten gönnen, schwillt die Hetze an. Die Gesellschaft Elektrobras wurde behindert, daß man verzweifeln könnte. Man will nicht, daß das Volk unabhängig sei.

Ich übernahm die Regierung inmitten einer Inflation, die die Früchte der Arbeit zu zerstören drohte. Die Gewinne der ausländischen Gesellschaften erreichten bis zu 500 v. H. im Jahr. In den Werterklärungen der Einfuhr gibt es nachweislich Zollhintergehungen von mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr. Ich sehe die Krise des Kaffees, unseres hauptsächlichen Erzeugnisses. Wir versuchten, seinen Preis zu halten. Die Antwort war ein wilder Druck auf unsere Wirtschaft bis zu dem Punkte, daß wir nachgeben mußten.

Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag habe ich gekämpft, einem dauernden, unaufhörlichen Druck habe ich standgehalten, alles habe ich schweigend erduldet, auf alles, auf mich selbst verzichtet, um das Volk zu verteidigen, das nun schutzlos zurückbleibt. Ich kann Euch nicht mehr geben als mein Blut. Wenn die Raubvögel Blut heischen, wenn sie weiterhin das brasilianische Volk aussaugen wollen, so opfere ich als heiliges Opfer meii. eigenes Blut. Ich wähle diesen Weg, um immer mit Euch zu sein. Wenn sie Euch demütigen, werdet Ihr meine Seele an Eurer Seite mit dulden fühlen. Wenn der Hunger an Eure Pforten klopft, werdet Ihr in Eurer Brust die Kraft finden, für Euch und Eure Kinder zu kämpfen. Wenn sie Euch erniedrigen, werdet Ihr im Gedanken an mich die Kraft zum Widerstände finden. Mein Opfer wind Euch einig erhalten, und mein Name soll das Banner Eures Kampfes werden. Jeder Tropfen meines Blutes wird sich in einen unsterblichen Aufruf Eures Gewissens verwandeln und das heilige Flackern des Widerstandes wach erhalten. Dem Hasse antworte ich mit der Verzeihung. Denen, die mich besiegt glauben, antworte ich mit meinem Siege. Ich war ein Sklave des Volkes, heute befreie ich mich zum ewigen Leben. Aber das Volk, dessen Sklave ich war, wird niemandes Sklave sein. Mein Opfer wird für ewig in seiner Seele stehen; mein Blut ist der Preis seines Freikaufs.

Ich stritt wider die Ausplünderung Brasiliens. Ich stritt wider die Ausplünderung des Volkes. Ich habe mit offener Brust gestritten. Der Haß, die Gemeinheit, die Verleumdung haben meine Seele nicht unterdrücken können. Euch gab ich mein Leben. Jetzt biete ich meinen Tod an. Nichts empfange ich. Ruhig mache ich den ersten Schritt auf dem Wege zur Ewigkeit. Ich verlasse das Leben, um in die Geschichte einzugehen, gez. Getulio Vargas.“