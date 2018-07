In einigen Marktbuden saßen noch die arabischen Händler hinter ihren Karbidlampen und formten mit mageren langsamen Fingern kleine Kupfer- und Silbersäulen von Münzen. Sie zählten die Tageseinnahmen. Andere Buden waren dunkel. Das Nußgebäck war mit faltig ausgebreiteten arabischen Zeitungen bedeckt. Nur hier und da schau kelte eine riesige, grellbunte Hand aus Schaumzucker am Firstholz: das beliebte Zeichen der Abwehr gegen böse Kräfte – schaukelte im Nachthatch, der, mit wüstenrüchiger Kälte durchsetzt, leicht über die Stadt hinschauerte. Ich befand mich in bester Gesellschaft: der Neger Ulahad und der Straßenkehrer Jussuf hatten mich in ihre Mitte genommen. Uns juckte jene alberne Stimmung, die aus Übermüdung hervorgeht, eine Übermüdung, die mit vierzehn Stunden festlicher Aktivität (das Beiraamfest ist für den Araber so tief erregend, wie für den Christen Ostern) reichlich erklärt war. Unserer Laune und unserem Hunger genügte es nicht, solchen mysteriösen Zuckerhänden wechselnd die Finger abzuknabbern, wir verspürten ein immer mehr zunehmendes Gelüste nach warmem Essen.

An der schmälsten Front des Platzes stand ein mohammedanisches Speisehaus, in dem noch schläfriges Licht glomm. Wir steuerten es hoffnungsvoll an. In dem eben ausgefegten, schon zur Nacht gerüsteten Räume trat uns der Wirt mit freudloser Miene und abweisenden Gebärden entgegen. Wir indessen taten so, als fühlten wir uns freundlichst eingeladen, rückten einen Tisch in die Mitte, falteten Stühle auf, setzten uns und ließen ihn, Zigarren schräg in den Mundwinkeln, eine unbeirrbare Erwartung verspüren. Ohne auf seine weinerlich vorgetragenen Beteuerungen einzugehen, daß sein Herd schon kalt sei, trieb Jussuf Scherze mit ihm, als ob von ganz anderen Dingen die Rede sei. Schließlich benutzte er den Wedel, mit dem er uns hatte verscheuchen wollen, dazu, seinem verlöschenden Holzkohlenfeuer wieder aufzuhelfen. In einem irdenen Topf fingen unerkennbare Dinge an zu brodeln, dem Geruch nach, wie immer und überall in diesem Landstrich, Hammelfleisch mit Paprika. Bald standen drei Näpfe vor uns. Braunrote Soße, darin ein Gemengsei von Knorpeln und Knochen herumschwamm. Dazu reichte er vergammeltes Weißbrot, das die Diener untertags bei den Tischen aufgelesen haben mochten. Ich hauchte nach jedem Bissen, als ob die Schärfe des Gerichtes in Rauchschwaden von mir weichen müsse. Um meine gemarterte Zunge zu beschwichtigen, goß ich mir Dattelschnaps wie eine kühle Linderung durch den Hals. Mit den restlichen Brotkrusten bewarfen wir den Wirt, der sich bemühte, einen so groben Spaß so geduldig wie möglich hinzunehmen. Zurückgelehnt in die bedenklich knackenden Stühle, fragten wir nach dem Preis. Er stellte sich seitlich von uns auf, sah still in eine Ecke, mit dem Zeigefinger am Ohr, als bewältige er innerlich ungeheure Summen und antwortete nach langer Pause: „Also das macht sechshundert Francs pro Essen.“ (Ein Essen, versteht sich, das selbst in Ansehung seiner späten Zubereitung keine zweihundert Francs wert gewesen wäre.)

Wortlos und in einem Wimperzucken waren wir drei einig. „Sagen Sie zu dem Herrn“, wandte ich mich französisch an den Neger Ulahad, „daß ich bestreite, bis jetzt in seinem Hause irgend etwas zu mir genommen zu haben. Im Gegenteil, ich befinde mich in diesem Moment erst in Erwartung einer bestellten Mahlzeit.“ Dabei wies ich auf unsere, gemäß arabischer Sitte völlig mit Brotkrumen sauber geputzten Teller. Der Wirt, immer noch bereit, die faulen Witze von Angeheiterten nicht ernst zu nehmen, meckerte ein ungläubiges Gelächter und öffnete seinen großen, schönbestickten Geldbeutel. Das Wechseln großer Scheine sozusagen vorprobend, ließ er Geldstücke klimpern. Doch Jussuf wiederholte ihm todernst meinen Spruch auf Arabisch, bezeugend, daß er mit Ulahad zusammen ganz meiner Meinung sei und schloß mit der Frage, wo denn das bestellte Essen bleibe, man warte nun schon seit geraumer Zeit darauf.

Dem Wirt wurde nun doch langsam flau. Man merkte es an seinen Augen, die in Schweiß untergingen. Er dachte angestrengt nach, während seine Miene noch die belustigten Falten festhielt. Er versuchte sich im Begütigen: „Die Herren scherzen nicht unbegabt.“ Der Straßenkehrer wiederholte mit Grabesstimme unsere Forderung. Nun ordneten sich die Falten im Gesicht des Wirtes anders herum. Er fing an, bösartig dreinzusehen. Den Bauch gegen die Tischplatte drängend, wiederholte er mit drohend leiser Stimme seine Barforderung. Wir winkten schweigend mit den Augen „nein“. Da schrie er: „Meine Herren, ich werde die Polizei benachrichtigen. Auf Zechprellerei steht Gefängnis.“ – „Sagen Sie dem Mann“, wandte ich mich auf Französisch an Ulahad, „daß ich die marokkanischen Gesetze sehr wohl kenne: nach zwölf dürfen Gastwirte keine alkoholischen Getränke mehr verabfolgen. Er möchte ruhig einen Polizisten kommen lassen. Wir würden ihm gerne die Ungelegenheit bereiten, zu bezeugen, daß wir bei ihm geistig zu trinken bekommen hätten.“

Der Neger übersetzte dem Wirt das ohnehin Verstandene. Der Wirt wandte sich auf Französisch an mich: es könne doch nicht im Sinne eines weißen Herren liegen, zusammen mit diesen schwarzen Halunken da, einen an seinen Schulden erstickenden Speisehallenpächter um sein mühsam verdientes Geld zu bringen. Ich wandte mich, kühl wie eine Gurke, an Ulahad und fragte auf Arabisch: „Was hat er gesagt?“ Und jener wiederholte das Gesprochene getreulich in seiner halsaufrauhenden Sprache. „Sagen Sie ihm“, erwiderte ich auf Französisch, „wir würden davon absehen, die Polizei zu benachrichtigen, wenn er uns sofort mit einem guten und anständigen Essen bediene.“

Der Wirt würgte das Gehörte herunter wie ein Stück Kork. Seine langen Lippen rollten sich unschlüssig unter der überhängenden Nase. Schließlich sagte er demütig: „Meine Herren, gestatten Sie, daß ich mich zurückziehe. Es ist bereits ein Uhr vorbei.“ „Nichts da“, antwortete Jussuf, indem er die dunklen Hände offen, mit den Fingern nach oben, vor seine Brust hielt, „Sie sind Ihren Verpflichtungen noch nicht nachgekommen. Wir erwarten das bestellte und zugesagte Essen.“

Da zog er sich, endlich bezwungen, in seine Küche zurück. Frisches Brot und frisches Fleisch holte er aus seinen Schränken. Pustend und stöhnend fächelte er die Glut zu reschen Flammen auf. Der gute Duft echter Butter zog uns versöhnlich um die Nase, In Kürze stand ein reichliches und genießbares Fleischgericht vor uns, für das wir gerne die 800 verlangten Francs blechten. Munteres Geplauder beschloß unser Frühmahl. Mit leicht gekränkter Würde geleitete uns der Wirt an die Tür, faltete ein großbemessenes Trinkgeld in seinen Armelaufschlag und entließ uns ins Dunkelblaue. Nur noch die zwei, drei Buden jener Händler, die den ganzen Markt zu bewachen hatten, leuchteten in schläfrigen Traumfarben. Der ernüchternde Duft des Morgens zog vom Meer herüber. Und nachdem wir uns voneinander getrennt hatten, wanderte ich eiligen, leisen Schrittes meinem Quartier zu, sorgsam den Schläfern ausweichend, die, nur in ihren Burnus gehüllt, schnarchend und vor Kälte bebend quer über allen Wegen lagen.