Den Selbsthilfegedanken stellte der neugewählte Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Bäckermeister Joseph Wild, anläßlich einer Pressekonferenz in München an die Spitze des Bemühens um eine konstruktive Handwerkspolitik. Diese Haltung berührt in einer Zeit, wo die Berufsstände nur allzu geneigt sind, den Staat um Hilfe oder um protektionistische Sonderregelungen anzugehen, um so angenehmer. Gleichwohl wird auch das Handwerk auf die Hilfe des Staates nicht verzichten können, wenn es sich um Maßnahmen im Interesse der Förderung der Mittelstandspolitik handelt. Folgende Punkte sollen dem Programm des Verbandes in Zukunft voranstehen: verstärkter Ausbau der handwerklichen Selbsthilfe, die Erfordernisse eines fairen Wettbewerbs und eine konstruktive Mittelstandspolitik.

Der handwerkliche Ausbildungsgang soll pädagogisch vertieft und mit Hilfe des Junghandwerkersparens und mittelstandsnaher Bankengruppen ein staatlicher Fonds von Geschäftsgründungskrediten geschaffen werden. Zur Selbsthilfe zählt man die Anhebung der Kreditfähigkeit des Handwerks durch die jüngst gegründeten Kreditgarantiegemeinschaften, die schon in sechs Bundesländern tätig sind. Kritisch steht das Handwerk, das auf preisgünstige und freizügige Belieferung mit Grundmaterialien angewiesen ist, den Kartellen gegenüber. Nachdem die Steuerreform ein guter Beginn war, gilt es in Zukunft, die mittelständischen Betriebe mit Kapital zu versorgen und ihre Liquidität zu verbessern. Schließlich erwartet das Handwerk eine gerechte Beteiligung am Verteidigungsbedarf sowie an der öffentlichen Beschaffung überhaupt. Wie weiter betont wurde, besteht das Handwerk nicht auf einem eigenen Staatssekretär, doch wünscht man, daß die Koordinierung der Mittelstandspolitik „in irgendeiner Weise“ erfolgt.

Dieses Abrücken von Forderungen, die die wirtschaftlichen Aufgaben des Handwerks nur allzuleicht mit politischen Interessen hätten vermischen können, sowie der feste Wille, den Selbsthilfegedanken vor den der Fremdhilfe zu stellen, läßt den Weg des Handwerks zuversichtlich beurteilen, t. r.