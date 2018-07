Bisher kannte man nur den Begriff des „Politischen Brotpreises“. In diesem Jahr spricht man zum erstenmal auch von einem „Politischen Roggenpreis“. Das Preisniveau ist in Anbetracht, der Verwertungsmöglichkeiten auf dem Markt zu hoch. Das wird allgemein anerkannt. „Politische“ Rücksichtnahmen gegenüber der Landwirtschaft lassen aber eine Korrektur unwahrscheinlich erscheinen.

Die Vorgeschichte ist schnell skizziert: Noch vor wenigen Jahren bestand ein lebhaftes Interesse daran, die einheimische Erzeugung an Roggen vor dem Futtertrog zu retten und dem Brotkonsum zuzuführen. Bei der vorhandenen Anbaufläche reichten die Getreideverkäufe der Landwirtschaft nicht aus, um den Bedarf zu decken. Roggen ist im Gegensatz zu Weizen kein ausgesprochener Welthandelsartikel, und es bereitete einige Schwierigkeiten, die Lücke aus Importen zu schließen. Man „erfand“ damals die sogenannte Frühdruschprämie. Ein Betrag von 20 DM je t sollte den Landwirt veranlassen, sich von seinem Roggen möglichst schon in den ersten Monaten des Wirtschaftsjahres zu trennen. Optisch gesehen war diese Aktion ein Erfolg. Die Anlieferungen nahmen tatsächlich in den ersten Monaten zu – auch im Schnitt des Wirtschaftsjahres. Praktisch zeigte sich darin aber nur die Fortsetzung einer Entwicklung zur Frühablieferung, die sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt von Jahr zu Jahr deutlicher bemerkbar macht.

Als die Frühdruschprämie ihre Aufgabe erfüllt hatte, bekam die Prämiierung des Roggenanbaues einen anderen Namen. Man sprach von der Lieferprämie und begründete diesen Vorgang damit, daß ein Heranziehen des Roggenpreises an den Weizenpreis wünschenswert sei. Die Landwirtschaft hat in richtiger Weise darauf reagiert. Die Anbaufläche wurde von Jahr zu Jahr vergrößert; die Marktleistung nahm entsprechend zu. Dabei spielte die Sicherheit des Ertrags eine große Rolle. Auch typische Weizenanbauflächen sind jetzt dem Roggen vorbehalten. So ergibt sich heute die Tatsache, daß auf Grund der Politik der Verwaltung die Anbaufläche in einem Ausmaß gewachsen ist, daß die Ernte bei dem vorhandenen konstanten Brotverzehr nicht mehr ohne weiteres unterzubringen ist. So zeigt sich folgendes Zahlenbild:

Die Getreideverkäufe der Landwirtschaft haben entsprechend der Ausweitung der Anbaufläche ebenfalls laufend zugenommen. 1951/52 waren es noch 1,26 Mill. t; 1953/54 bereits 1,44 Mill. t und in diesem Jahr muß trotz der schlechten Qualitäten auf Grund der abnormen Witterung mit einer erheblichen Erhöhung gerechnet werden. Einschließlich des Monats Februar, also im Verlaufe von acht Monaten, sind mit 1,56 Mill. t bereits rund 287 000 t Roggen mehr an den Markt gekommen als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Rechnet man vorsichtig damit, daß die letzten vier Monate des laufenden Wirtschaftsjahres zusammen rund 150 000 t erbringen, dann ergibt das eine Marktleistung von 1,7 Mill. t – gegenüber einemBedarf von 1,3 Mill. t.

Nun kann man das laufende Wirtschaftsjahr nicht als Normalfall ansehen. Die nasse Witterung hat die Einbringung der Ernte sehr erschwert. Die an den Markt gelieferten Qualitäten entsprachen nur zu einem geringen Teil den berechtigten Ansprüchen der Verarbeitungsindustrie. So war die staatliche Einfuhr- und Vorratsstelle in Ausübung ihrer gesetzlich verankerten Interventionspflicht gezwungen, mehr Roggen zu übernehmen, als bei normaler Witterung auf sie zugekommen wäre. Der jetzige Bestand von rund 900 000 t – von dem die Hälfte wohl als Futterroggen anzusehen ist – gibt darum kein Bild des echten Überschusses. Wahrscheinlich aber entspricht der Überhang am 1. Juli zum kommenden Wirtschaftsjahr, der mit etwa 400 000 t geschätzt wird, der Menge, die in diesem Jahr über den möglichen Verbrauch hinaus zuviel erzeugt worden ist. Die Wiederverbringung dieser Bestände in den Markt bereitet bei der vorhandenen Sättigung natürlich einige Sorgen. Als Futterroggen geht die Ware nur schlecht ab. Es muß damit gerechnet werden, daß rund 300 000 t als Überhang zum kommenden Wirtschaftsjahr verbleiben, auch wenn die Koppelung mit Einfuhrfuttergetreide jetzt und in Zukunft aufrechterhalten bleibt. Und im kommenden Jahr dürften wiederum rund 400 000 t Roggen – eine normale Ernte unterstellt – anfallen, die der Markt nicht aufzunehmen vermag, da. die Anbaufläche nicht nur konstant geblieben ist, sondern sogar nochmals um rund 5 v. K. ausgedehnt wurde. Der Zeitpunkt ist also abzusehen, zu dem der Staat sich ausschließlich als Lagerhalter in Roggen betätigen wird, ohne eine Chance der Unterbringung am inländischen Markt zu haben.

Nun fehlt es natürlich nicht an Vorschlägen, wie in Zukunft dem Roggenüberschuß abzuhelfen ist. Neben der Möglichkeit der Eosinierung des Roggens zu Futterzwecken wird auch die Frage einer Subventionierung für Zwecke des Exports ins Auge gefaßt. Die Verwertung von Brotroggen als Futterroggen kostet den Staat erhebliche Mittel, die man mit 40 bis 50 DM je t beziffern kann. Zum anderen wird davon die Höhe der Einfuhren an Futtergetreide beeinflußt, woraus sich wiederum erhebliche Konsequenzen für unsere Exportwirtschaft ergeben. Es mag möglich sein, daß der subventionierte Export einige 100 000 t von den Überschüssen zu absorbieren vermag. Der Überschuß an sich wird bestehen bleiben und von Jahr zu Jahr wachsen, solange der jetzige Preis zur Beibehaltung einer großen Anbaufläche Anreiz genug gibt. Die staatliche Abnahmegarantie für jede Tonne vom Landwirt angebotenen Getreides nimmt dem einzelnen Betriebe jedes Risiko, so daß die Haltung der Landwirtschaft durchaus verständlich ist.

Im Bundesernährungsministerium besteht jedenfalls keine Neigung, die Lieferprämie abzubauen und den Roggenpreis wieder auf ein normales Niveau zurückzuführen. Die Gesetzesvorlage für das Jahr 1955/56 enthält kaum Änderungen. Während die Landwirtschaft ihre Forderungen nach höheren Preisen anmeldet, wäre dies – zugegeben – ein wenig populärer Schritt. Aber schließlich sollte auch die Landwirtschaft Verständnis haben, daß stabile Preise auf lange Sicht wichtiger sind als hohe Preise für einige wenige Jahre. Es soll nicht verkannt werden, daß die Landwirtschaft derzeit die Folgen von Lohn- und Preiserhöhungen zu tragen hat, ohne die Möglichkeit eines Ausgleichs zu haben. Das darf aber nicht zu Maßnahmen führen, die volkwirtschaftlich nicht vertretbar sind, Wenn das Getreidepreisniveau, insgesamt gesehen, schon nicht angetastet werden darf, dann sollte man die Preiseinbußen bei Roggen zweckmäßig durch eine leichte Anhebung der Futtergetreidepreise ausgleichen. Zwar würde damit nicht unbedingt der Struktur der Roggen anbauenden Betriebe Rechnung getragen werden; die Gesamtbilanz der Erlöse aus Getreideverkäufen wäre aber in etva konstant. Es wäre jedenfalls sehr zu begrüßen, wenn der Begriff des „politischen Roggenpreises“ nur für eine Übergangszeit Gültigkeit hätte. ast.