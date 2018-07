Der Bundesrat hat das Finanzverfassungsgesetz, das der Bundestag schon verabschiedet hatte, mit großer Mehrheit abgelehnt. Bundesfinanzminister Schäffer bekommt weder die Erhöhung des Bundesanteiles an Einkommen- und Körperschaftsteuer von 38 auf 42 v. H., noch kann er die auf den Bund entfallenden Steuerverwaltungskosten auf die Länderkassen abbürden. Die Länder kündigen sogar an, daß sie diese Kosten einbehalten werden. Das ist eine schwere Niederlage des Bundesfinanzministers, der denn auch nach der Abstimmung zu einem Journalisten sagte: „Das ist der Krieg.“ Er hat ihn gestern mit einem neuen Gesetzentwurf eröffnet, in dem er jetzt einen Bundesanteil von 40 v. H. fördert.

Auch wer dem Finanzföderalismus nicht gewogen ist und nicht wünscht, daß sich die Länder auf Kosten des Bundes mästen, wird zugeben müssen, daß Schäffers Niederlage verdient ist: Die Länder haben bei der Finanzgesetzgebung ein Vetorecht, denn Finanzgesetze dieser Art sind nach dem Grundgesetz zustimmungspflichtig und lassen sich daher gegen den Willen des Bundesrates auch durch einen Wiederholungsbeschluß des Bundestages nicht in Kraft setzen. Infolgedessen könnten die Länder nur durch Überzeugung und durch den Druck der öffentlichen Meinung zum Einlenken gebracht werden. Aber diese Möglichkeit besteht kaum. Der Bundesfinanzminister hat bereits in der Auseinandersetzung über die Steuerreform seine jetzige Niederlage vorbereitet, als er der Öffentlichkeit Etatschätzungen vorlegte, die damals schon unrichtig zu schein schienen und seither von den Tatsachen völlig widerlegt worden sind. Man kann auf die Dauer nicht auf einem dicken Geldsack sitzen und gleichzeitig an die Opferwilligkeit der Steuerzahler appellieren. Hat Minister Schäffer denn geglaubt, daß die Finanzbürokratie der Länder, die nicht weniger gescheit und gewandt ist als die des Bundes, über die Finanzlage nicht orientiert sei? Dann hat er sie aber ganz gewaltig unterschätzt.

Wie steht es in “Wirklichkeit um die Finanzen des Bundes? Das ist ein üppiges Kapitel. In den ersten neun Monaten des Haushaltsjahres 1954 (April bis Dezember) hatte der Bund ein Einnahmenmehr von 3.3 Milliarden DM. 1,6 Milliarden sind Besatzungsmittel, die nicht abgehoben worden sind, sogenannter Besatzungskostenüberhang. Der Rest setzt sich aus Steuermehreinnahmen und aus Minderausgaben zusammen. Von diesem Rest, der ebenfalls etwa 1,6 Milliarden DM ausmacht, sind 1100 Millionen verwendet worden, um einen großen Teil des außerordentlichen Haushalts zu decken, der an sich durch Anleihen finanziert werden sollte. Auch dann blieb noch ein Überschuß von 500 Millionen. Dazu sollte man sich klarmachen, daß die Besatzungsmächte gar nicht in der Lage sind, plötzlich den Überhang von 1,6 Milliarden abzurufen, weil ihnen außerdem aus dem Vorjahr ein ebensolcher Überhang von 1,86 Milliarden zur Verfügung steht, der ja vorher verausgabt werden müßte. Insgesamt sind jetzt 3,5 Milliarden an Besatzungskosten thesauriert. Zu den 3,3 Milliarden Einnahme-Mehr kommen noch 250 Millionen, die der Bundesfinanzminister im vorigen Jahr zur vorzeitigen Rückzahlung eines fünfjährigen Kredits verwendet hat. Außerdem hat er die Ermächtigung, Anleihen bei den Sozialversicherungsträgern aufzunehmen, nicht ausgenutzt. In den drei Jahren von 1951 bis 1953 hat er insgesamt 2,8 Milliarden aus dem ordentlichen Haushalt in den außerordentlichen Haushalt übernommen. Das heißt, daß der Steuerzahler, der für seine eigenen Investitionen Kredite aufnehmen muß, aus seinen laufenden Einnahmen Investitionen des Bundes in dieser Höhe beglichen hat. Dieses Bild hat sich in den ersten drei Monaten 1955 keineswegs verschlechtert. Der Januar hat den höchsten Überschuß gebracht, der sich jemals in einem Januar ergeben hat, nämlich 500 Millionen DM. Im Februar waren die Einnahmen nach dem Bericht der Bank der Länder abermals besser als im Februar des Vorjahres. Im März dürften sie nach den Feststellungen der Finanzministerien der Länder – die Zahlen liegen noch nicht vor – ebenfalls sehr gut gewesen sein. Man nimmt an, daß das Einnahmen-Mehr des Finanzjahres bis zum 31 März auf etwa 4 Milliarden gestiegen ist.

An Steuern sind beim Bund in den ersten neun Monaten 16,25 Milliarden aufgekommen. Das sind um 200 Millionen weniger als der Etatansatz, aber das ist nur darauf zurückzuführen, daß der Bund 42 v. H. der Einkommen- und Körperschaftsteuer veranschlagt hatte, während er in Wirklichkeit nur 38 v. H. erhält. Würden 38 v. H. etatisiert worden sein, so würden die effektiven Einnahmen den Voranschlag in den ersten neun Monaten um 90 Millionen und bis zum Ende des Haushaltsjahrs um 120 Millionen übertroffen haben. Es zeigt sich, daß die Steuerreform, die vom Bundestag sehr viel umfangreicher beschlossen wurde, als sie der Bundesfinanzminister dulden wollte, keineswegs zu der angekündigten .Haushaltskrise geführt hat. Die Einkommensteuer, die vor allem von der Reform betroffen wurde, hat im Januar und im Februar 1955 um je 100 Millionen mehr eingebracht, als in den Vergleichsmonaten des Vorjahres. Im März 1955 hat sie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen zwar weniger gebracht als im Dezember 1954 – der Dezember ist der beste Steuermonat –, aber trotz der mit dem 1. Januar in Kraft getretenen Ermäßigungen in der Periode Januar–März jedenfalls nicht weniger als im Vorjahr. Das zeigt, daß die große Steuerreform nicht einmal zu den Einnahmerückgängen der Einkommensteuer geführt hat, die selbst die von Schäffer böse verprügelten Kritiker im Herbst für möglich hielten.

Die Kassenbestände des Bundes betrugen am 28. Februar 1955 etwa 4,3 Milliarden DM. Am 7. März waren es 4,2, am 15. März wieder 4,5 Milliarden (siehe Kurve). Dazu kommen noch die Sondervermögen des Bundes mit Kassenbeständen von rund 500 Millionen. Im Zuge der Steuerreformdebatte hatte der Bundesfinanzminister die Angaben seiner Kritiker über die Kassenbestände energisch bekämpft. Am 21. Oktober 1954 hatte er an die Redaktion der ZEIT in einem Brief geschrieben: „Ich muß die Behauptungen, daß die Steuersenkung zu wenig sei... als eine ganz bewußte Irreführung der öffentlichen Meinung erklären.“ Und an einer anderen Stelle: „Der derzeitige Kassenbestand des Bundes beträgt in ganz runden Zahlen etwa 2500 Millionen DM. Der Überhang an Besatzungskosten, den die Alliierten in Anspruch nehmen werden, beträgt etwa 1200 Millionen mehr.“ Man vergleiche die Zahl von 2500 Millionen mit der auf den eigenen Angaben des Bundes beruhenden Kurve und mit den von uns festgestellten Zahlen des Besatzungskostenüberhangs per 31. Dezember 1954. Man fragt sich, was der Bundesfinanzminister am 21. Oktober 1954 als Kassenbestand bezeichnet hat, ob er unter diesem Titel nur den Inhalt seiner Hauptkasse oder auch Bankguthaben und kurzfristig gekaufte Ausgleichsforderungen versteht.

Das alles wissen natürlich die hohen Ministerialbeamten und die Finanzminister der Länder, erfahren gelegentlich auch die Ministerpräsidenten, die dann höchst erbittert sind, zu hören, daß sie selbst etwa Schulen aus Anleihemitteln bauen, während der Bund Zollgebäude aus laufenden Einnahmen finanziert und noch große Beträge auf der hohen Kante hält. Kann man dann erwarten, daß die Länder im Bundesrat einer Erhöhung des Bundesanteils auf 42 v. H. zustimmen? Noch schlimmer aber ist, daß auch die Abgeordneten des Bundestages diese Zusammenhänge wenn nicht kennen, so doch wenigstens ahnen. Und da wird dann die Thesaurierungspolitik des Bundesfinanzministers die Grundlage all der Anträge, die er selbst als eine uferlose Ausgabenwirtschaft kritisiert. Das Geld, das sich in der Wirtschaft in Investitionen und in der Bevölkerung in Sparkapital verwandeln könnte, geht über den Haushalt des Bundes zu einem großen Teil in den Verbrauch. Das ist die Gefahrdieser Art von übervorsichtiger Finanzpolitik. Und damit sollte man Schluß machen. W.P.