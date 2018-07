Die Montanwirtschaft des Unionraumes ist in einer ausgesprochen guten Konjunktur. Die Kohlenhalden sind praktisch verschwunden, Koks ist knapp und neue US-Importe schwimmen auf den Kontinent zu. Die westdeutsche Stahlindustrie hat soeben – um auf ihren hohen Touren weiterlaufen zu können – eine Mill. t USA-Kokskohle gekauft, da die deutschen Lieferungen nicht mehr ausreichen und im übrigen die einige Zeit ernsthaft bestehenden Streikgefahren im Bergbau das Risiko eines Produktionsrückfalles für Stahl in sich schlossen. Dank der vorzüglichen Außenhandelslage der Bundesrepublik können selbst Streikdrohungen des Bergbaues in gewissem Umfange durch schnell erreichbare Importe abgeschirmt werden.

In den Partnerländern der Montan-Union, in Großbritannien und auch in den USA steigen die Zahlen der Rohstahl-Ausbringungen kräftig an. Eine neue gute Konjunktur durchblutet die Weltmärkte. Die Bundesrepublik hat im März einen neuen Höchststand ihrer Rohstahlleistung erreicht, wobei allerdings der März ein besonders günstiger Arbeitstage-Monat gewesen ist. Man kann daher das Monatsergebnis nicht einfach mit 12 multiplizieren und mit einer Jahresquote von über 20 Mill. t Stahl operieren, weil dies durch die effektive Leistungsfähigkeit nicht begründet ist. Dennoch wird die Rohstahlleistung der Bundesrepublik 1955 sicherlich bei etwa 19,5 Mill. t zu liegen kommen, also etwa zwei Mill. t mehr als im Vorjahr betragen.

Dies entspricht auch dem derzeitigen deutschen Bedarf. Zwar herrscht eine ausgesprochene Stahlkonjunktur und die Auftragseingänge sind nach wie vor sehr flott, sogar fast zu flott, aber bis jetzt haben sich in der Eisenverarbeitung noch nirgends nennenswerte Ausfälle in der Produktion wegen Stahlmangels ergeben. Es zeigt sich also, daß Produktion und Import den Bedarf, wenn auch mit einigen verlängerten Lieferterminen, zu befriedigen imstande sind.

In diesem Zusammenhang ist eine Erklärung des Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Dr. Gerhard Schroeder, anläßlich der Vorlage der Bilanzen des von ihm geführten Klöckner-Konzerns von Bedeutung. Danach würden trotz der ausgesprochen festen Stahlmarkttendenz keinerlei Preisgespräche in der eisenschaffenden Industrie geführt, und eine Änderung wäre auch zunächst gar nicht erkennbar.

Es muß allerdings vermerkt werden, daß zur Zeit die Siemens-Martin-Werke ertragswirtschaftlich schlechter als die Thomas-Werke arbeiten und es daher nicht ausgeschlossen sein wird, daß sich daraus eines Tages neue Eisenpreiswünsche ergeben könnten. Wir glauben aber, daß aus dem Zusammenwirken vieler Komponenten heraus keine Gefahr für den Eisenpreis besteht. Die vollaufenden Anlagen weisen nach den Milliarden-Investitionen der Vergangenheit eine erfreuliche Kostendegression auf, die stärker ist als die ebenso zehnprozentige Erlösminderung bei den Werken auf Grund erhöhter Einsatzkosten ausmacht.

Zu den höheren Einsatzkosten gehören vor allem Schrott, sodann Kokskohle, aber auch Löhne. Das Ansteigen der Schrottpreise hat allerdings auch insofern sein Gutes, weil dadurch ein Anreiz entsteht, Stahleisen statt Schrott in den Siemens-Martin-Öfen einzusetzen. Der Stahleisen-Zukauf ist zwar für die SM-Werke, die kein eigenes Stahleisen produzieren, noch etwas teurer als Schrott, wer es aber selbst macht, hat hier eine preiswerte Ausweichmöglichkeit. Davon wird bereits reichlich Gebrauch gemacht. So ist der Schrotteinsatz bei den SM-Öfen in der Bundesrepublik in letzter Zeit zurückgegangen und beträgt gegenwärtig im Durchschnitt 650 kg je t Rohblock gegen 720 kg im Vorjahr. Dafür ist der Stahleiseneinsatz von etwa 250 auf 320 kg heraufgegangen.

Die Gewinne der Hüttenwerke am Roheisen sind heute erheblich. Die Roheisen- bzw. Stahleisenpreise sollten aber an sich zu jeder Zeit ein gesundes Regulativ für den Schrottmarkt bilden, wobei der Roheiseneinsatz im SM-Ofen auch volkswirtschaftlich zu einer gesunden Entlastung des Schrottmarktes beiträgt. Jedenfalls versuchen zur Zeit viele SM-Werke, eine Senkung der Roheisenpreise zu erreichen, nicht zuletzt, um die sich am Horizont schon wieder abzeichnende Schrottknappheit (wegen voraussichtlichen Auslaufens der großen Importe aus den USA) rechtzeitig bannen oder mildern zu können. Es bleibt abzuwarten, ob diese Verhandlungen zu einem für die gesamte Eisen- und Stahlwirtschaft wichtigen Ergebnis kommen. Davon wird zwar die Konjunktur nicht beeinflußt, aber die Bedarfsdeckung könnte erleichtert und der Markt aufgelockert werden. Rlt.