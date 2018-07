Obwohl nach der saisonalen „Winterflaute“ am Jahresbeginn, die vorübergehend etwas „Dampf“ aus dem Kessel der seit Herbst 1954 unter leicht erhöhtem Druck stehenden westdeutschen Konjunktur nahm, nun die Frühjahrsbelebungswelle, die also wieder ein wenig „Dampf“ zuführt, schon begonnen hat, kann die Gefahr der „Überhitzung“ der Konjunktur, über die in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert worden ist, doch wohl mit praktisch an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als überwunden angesehen werden. Die deutsche Konjunktur ist „über den Berg“!

Was ist in diesem nun offenbar seinem Ende zugehenden Zwischenstadium der westdeutschen Konjunktur geschehen? Das Wachstumstempo der westdeutschen Wirtschaft hat sich intensiviert. Mit anderen Worten: die Fortschrittsrate ist größer geworden, und dies ist im allgemeinen nur möglich durch eine Erhöhung der Investitionsquote, also des Teils des Sozialprodukts, der nicht verbraucht, sondern investiert wird, weil – vor allem bei dem Erreichen des Zustandes annähernder Vollbeschäftigung – die Wachstumsbeschleunigung eine überproportionale Beschleunigung des Kapitaleinsatzes voraussetzt. Es handelt sich dabei vorwiegend um Rationalisierungsinvestitionen, die zu einer Steigerung des laufenden Produktivitätsfortschritts führen. Eine solche Phase des Übergangs zu einem schnelleren Wachstumstempo enthält nahezu immer und notwendigerweise gewisse Preisauftriebstendenzen, da die Finanzierung dieser Mehrinvestitionen in dieser Lage in der Hauptsache „über den Preis“ gehen muß; und dieser Preisauftrieb trägt natürlich immer eine gewisse Gefahr der kumulativen „Selbstentzündung“ in sich. Ist jedoch der Sprung auf eine steilere Wachstumstreppe einmal gemacht, so verschwinden diese Preisauftriebskräfte bald wieder. Es ist also nicht unbedingt schon die Steile des Anstiegs an sich, die die Gefahr einer Überhitzung des „Preisklimas“ in sich trägt, sondern im Grunde nur die Phase des Übergangs zu einem steileren Wachstum. Hinterher werden eher wieder die preisdrückenden Tendenzen stärker.

Die Gefahr der „Überhitzung des Preisklimas“ war in den letzten Monaten niemals sehr groß gewesen, besonders weil trotz allem der Lohnauftrieb in dieser Zeit hinter dem Produktivitätsfortschritt zurückgeblieben ist; das war in einem solchen Stadium wünschenswert, muß aber selbst in einer solchen Situation in Proportionen und auf ein solches Übergangsstadium beschränkt bleiben. Nun kann man – trotz schwebender Verhandlungen über partielle starke Lohnerhöhungen im Kohlenbergbau und schwebender Diskussionen über partielle Preiserhöhungen bei Kohle – sagen: die Gefahr der Überhitzung ist jetzt so gering geworden, daß sie praktisch als überhaupt nicht mehr vorhanden angesehen werden kann.

Dies gilt einmal im Hinblick auf die Konstellation der innerdeutschen Konjunkturkräfte, aber es gilt noch mehr im Hinblick auf die gegenwärtige Kombination der weltwirtschaftlichen und der westdeutschen Konjunkturfaktoren, und dies trotz gewisser noch immer akuter „Übersteigerungs“probleme der Konjunktur einiger anderer westeuropäischer Länder. Vom „Weltmarkt“ kommt im ganzen keine Unterstützung der etwa noch vorhandenen Preisauftriebstendenzen auf den Binnenmärkten (eher im Gegenteil); die „partiellen“ Auftriebstendenzen sind also nur Partialkorrekturen begrenzten Ausmaßes und begrenzter Dauer. Da am Weltfrachtenmarkt in letzter Zeit ein Umschwung nach unten eingetreten ist, sollte auch die letzten Zweifler davon überzeugen, daß jede Erwartung einer allgemeinen Preissteigerungswelle in der westlichen Weltwirtschaft – gleichbleibendes weltpolitisches Klima angenommen – ohne jedes Fundament ist. Die partiellen inneren „Übersteigerungstendenzen“, die in einigen westeuropäischen Ländern noch anhalten, sind in Wirklichkeit kaum echte innere „Überkonsumtions“- oder „Überinvestitions“-krisen, sondern Spannungen der lebhaften inneren Konjunktur zu der ganz und gar nicht völlig rosigen Weltwirtschaftskonjunktur, die durch die seit 1953 in den Vereinigten Staaten anhaltende Unterbeschäftigung (und damit Einfuhrdrosselung) eben doch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und wo die Devisendecke knapp ist, hat dies notwendige Konsequenzen. Für den Konjunkturbetrachter ist es eine besonders beruhigende Erklärung, als der Präsident der deutschen Zentralbank kürzlich sagte, daß man in Deutschland auch einen gewissen Abgang an Devisen gegebenenfalls mit Ruhe betrachten würde, weil man ja reichlich Devisen hat. Das ist genau die Haltung, die die Weltkonjunktur zur Zeit braucht und die sich also auch nationalwirtschaftlich schließlich reichlich lohnt.

Ist die westdeutsche Konjunktur hiermit offensichtlich „über den Berg“, so heißt das aber nicht, daß es nun in irgendeinem Sinne „wieder abwärts“ geht. Vorläufig ist nicht zu erkennen, wodurch das erhöhte Wachstumstempo gefährdet werden müßte, außer dadurch, daß man vielleicht doch noch Angst vor der eigenen Courage bekommt, wenn man also zum Beispiel ohne weitere spezielle Gründe meinen würde, „es gehe eben zu schnell“, und man müsse immer noch eine – gar nicht vorhandene“ – „Inflationsgefahr“ bekämpfen. Albert Wissler