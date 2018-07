Neonazismus“ gehört zu den allerjüngsten Mitgliedern der großen Familie der Ismen. Er steht bisher weder im Meyer, noch im Brockhaus, noch im Brehm, doch findet man ihn in der Bibliographie der von Professor Rothfels und Professor Eschenburg herausgegebenen Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Allerdings nur als Rubrik, nicht als Definition. Dabei wäre es wohl geblieben, wenn nicht eine deutsche Monatsschrift (ihr Name ist in diesem Zusammenhang nicht wesentlich) gegen ihre Einordnung in diese Rubrik protestiert hätte. In einem Brief an Professor Rothfels beschwert sich die Monatsschrift folgendermaßen: „Es muß bei dieser Form der Zitierung der Eindruck entstehen, als handele es sich um eine ‚neonazistische‘ Publikation. Eine solche Abstempelung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift bedeutet eine Schädigung unseres Verlages, eine Gefährdung unserer Mitarbeiter... Außerdem besteht auch die Möglichkeit, daß unsere Leser belästigt werden. Ich bitte Sie daher, eine Richtigstellung zu veranlassen...“

Professor Rothfels antwortete, er könne keine Berichtigung vornehmen, weil die Lektüre der Monatsschrift ihm bestätigt habe, daß die Einordnung zu Recht erfolgt sei.

Darauf der Herausgeber der Monatsschrift: „Ich richte an Sie, Herr Professor Rothfels, die höfliche Frage: Was bezeichnen Sie als ,Neonazismus’? Da dieses Schlagwort von der Sowjetpropaganda geprägt wurde... liegt es im allgemeinen Interesse, durch eine klare Definition zu erfahren, was die Herren vom Institut für Zeitgeschichte unter ‚Neonazismus‘ verstehen.“

Auf diese höfliche Frage antwortet – ebenso höflich – Professor Rothfels: „Die Prüfung ergibt..., daß in nicht wenigen Ihrer Beiträge das Europabild ein nationalsozialistisches ist... Zu dieser Linie paßt... die Herabsetzung Staufenbergs und anderer Widerstandskämpfer wie die Sympathiebezeugung für Remer.“ Professor Rothfels zitiert aus der Monatsschrift Wendungen wie „heldenhafter Einzelgänger Heß“ und den aus Ribbentrops Memoiren übernommenen Vorwurf, die deutsche Opposition habe „nicht nur Hitler hintergangen“, sondern durch Ermutigung Englands im Grunde auch den Krieg verschuldet, und fährt dann fort: „Dies sind einige ausgewählte Zitate, deren Reihe sich leicht verlängern ließe, die aber genügen werden, den Begriff „Neonazismus“ zu umschreiben; und nach dieser Definition haben Sie mich ja gefragt... Mit einer angeblichen Prägung des Schlagwortes durch die Sowjetpropaganda hat dies ebensowenig zu tun, wie mit einem Übersehen des Unrechts auf der anderen Seite, der östlichen insbesondere ... Aber mit einer Unmenschlichkeit eine andere, selbst zu verantwortende auslöschen zu wollen und damit alle ethische Ansprechbarkeit zu gefährden, gehört auch zur neonazistischen Tendenz und rundet die von Ihnen gewünschte Definition ab.“

Der Monatsschrift steht jetzt noch der Weg der Beleidigungsklage offen, wenn ihr daran liegt, sich von dem Makel des „Neonazismus“ reinzuwaschen. Aber: Niemand denkt heute an eine Neo-Entnazifizierung oder an eine Ent-Neonazifizierung. Nehmen wir an, es gelänge, die Monatsschrift in dieser Hinsicht zu beruhigen, würde sie dann den Vorwurf des Neonazismus vielleicht mit mehr Fassung tragen? U.