Wer nach zehn Jahren in ein Land zurückkehrt, sieht nicht mehr als einer, der nie weggewesen ist. Aber es fällt ihm mehr auf. Wo heute ein Haus steht, stand gestern das gleiche Haus. Das ist nicht weiter bemerkenswert. Vor zehn Jahren aber stand dort nichts. Da merkt man den Unterschied. Freilich ist es dabei wichtig, genau zu zählen. Vor elf Jahren stand dort nämlich auch ein Haus...

Tempo! Tempo!

Vor zehn Jahren ging alles langsamer. Und manches ging gar nicht. Heute geht manches beängstigend schnell, nicht nur das Autofahren. Ende Februar kaufte ich eine Zeitung, die am 6. März erschienen war (der Tatbestand ist wahrheitsgetreu berichtet). Zur gleichen Zeit prangten in den Schaufenstern die Osterhasen (im Februar). Wo soll das noch hinführen? Werden wir demnächst anfangen, uns auszuziehen, noch ehe wir aufgestanden sind? Werden wir erholt und braungebrannt in den Betrieb, ins Büro zurückkehren, bevor unser Urlaub auch nur angefangen hat? Sollten wir uns vielleicht, um nur ja nicht zu spät zu kommen, heute schon begraben lassen? Natürlich hatten wir vieles nachzuholen. Natürlich müssen wir noch vieles schaffen. Natürlich können wir es uns oft nicht leisten, zu bummeln. Und je schneller wir mit der Arbeit fertig sind, desto mehr Zeit haben wir dann schließlich auch frei – sollte man denken. Aber das widerspricht allem, was dem Besucher heute in Deutschland auffällt. Es geht alles immer schneller – und die Leute haben immer weniger Zeit. Arbeit, Essen, Trinken, Schlafen, Wochenende, Ferien, Liebeswerben – schnell! schnell! schnell! nur ja keine Zeit verlieren! Vorm Fenster meines Zimmers, wo ich in aller Ruhe noch nicht schlief, sangen junge Leute mit viel Begeisterung. „Am 30. Mai ist der Weltuntergang – wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang!“ Aber das kann doch wohl nicht die ganze Erklärung sein?

Machen Sie mehr als eins-zwei?

Weniger als „eins“ schien indiskutabel. Über „zehn“ kam auch nur selten vor. „Zwei-vier“, „eins-acht“, und auch schon einmal so etwas wie „vier-sechs“ waren beliebte Kombinationen. Ich dachte, es handele sich vielleicht um irgendein neues Kartenspiel und wollte mir die Regeln erklären lassen. Da ich mich vorher schon zu der naiven Auffassung bekannt hatte, etwas „finanzieren“ heiße etwas bezahlen (statt, wie ich dann belehrt wurde, so ungefähr das Gegenteil), ging man schonend und behutsam mit mir um. Ich war endlich auch durchaus in der Lage zu folgen: Man sprach über Bekannte; der „arme“ X verdiente zwölfhundert Mark im Monat (eins-zwei), der glückliche Y machte acht-fünf (acht-fünf verdient man nicht mehr, achtfünf macht man). So einfach ist das Leben.

Die Kunst des Titulierens

Jeder weiß, daß Familiennamen in Deutschland eigentlich nur für Registrierzwecke gebraucht werden. Für den täglichen Umgang hat man Titel. Nach zehn Jahren fand ich das zunächst wieder etwas ungewohnt. Doch ich werde mich nicht zu kritischen und tiefsinnigen Deutungen hinreißen lassen; davon gibt es erstens schon genug, und zweitens stimmen sie alle nicht. Schon der alte Geheime Rat meinte ja, daß so ein Titel manchen Puff abhält im Gedränge. An „Herr Doktor“ gewöhnt man sich schnell wieder und findet es schließlich ganz praktisch; viel einfacher auch, als Namen zu behalten, die man schon bei der Vorstellung nicht richtig verstanden hat. Eines allerdings sollte man Erste Kommunion am Sonntag nach Ostern in einem südfranzösischen Städtchen. Aufn.: Ingeborg Sello den verantwortlichen Behörden auf den grünen Tisch legen: Bitte, meine Herren Titelverleihinstitutsvorsteher, denken Sie doch daran, umgangssprachaufnahmefähige Anreden zu schaffen, statt solch zungenbrecherisch-konversationsstörender Wortungetüme. Der Titel „Ministerialdirigent“ zum Beispiel – gewiß kein extremes Beispiel – ist sicher sehr würdig und sieht eigentlich ganz harmlos aus. Aber versuchen Sie doch einmal, die neun Silben des Herrn Ministerialdirigenten in eine ungezwungene Unterhaltung so beiläufig nebenher, wie es geschmeidige Umgangsformen verlangen, mit einfließen zu lassen.