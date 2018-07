Betrachtungen über Karfreitagsnot und Auferstehung im deutschen Raum

Von Heinrich Scholz

Es gibt ein Leid, das getröstet werden kann. Der erste Chor des Brahmosschen Requiems bekennt sich zu ihm auf der Stufe, auf der nur ein solcher Chor es vermag. Wie auf einer Himmelsleiter steigt in der Partitur dieses Chores das Getröstetwerden empor, um sich niederzusenken zu denen, die erreicht werden können, bevor das Leid sie zerbrochen hat.

Aber es gibt auch ein Leid, das sich der Tröstung entzieht. Ein Leid vom Rang der Marienklage. Ein Leid vom Rang der Karfreitagsnot. In Dürers Schmerzensmann ist es erkennbar, in der Verrichtung, in der es sich wehrt gegen alles, was nicht seinesgleichen ist.

Aber im bildlichen Raum reicht nichts an den Isenheimer Altar und niemand an Grunewald, an Meister Mathis, den Maler, heran. Was ihm für Isenheim aufgetragen war, deutet, auf der rechten Seite für den Betrachtenden, die Symbolik um Johannes den Täufer an. Lebensgroß steht der Täufer im Raum. Eine mächtige erdgebundene Gestalt. Heroldshaft in dem karminrot schillernden Gewand, das ihn wie eine Toga umwallt. In der Linken ein aufgeschlagenes Buch. Die durch den Knick im Ellenbogen in ihrer demonstrativen Funktion bis an den Rand des Möglichen gesteigerte Rechte mit dem hyperbolischen Zeigefinger auf den Gekreuzigten hindeutend: „Er muß wachsen; ich aber muß abnehmen.“ Zu seinen Füßen links neben ihm, vom Betrachtenden aus, das mystische Lamm mit Kreuz und Kelch. Der Auftrag ist klar. Hier sollte die Wiederholung des Karfreitagsopfers im Meßopfer gezeigt werden.

Was Grünewald aus diesem Auftrag gemacht hat, ist eine Art von Inversion. Man habe den Mut, es auszusprechen. Nie ist die Einmaligkeit dieses Opfers in einem erschütternderen Sinne gezeigt worden. Niemand, der es vor Grünewald versucht hat, hat das „Eccehomo!“ in dieser Größenordnung hervorzurufen vermocht. Niemand, der nach ihm gekommen ist, hat dieses „Ecce homo“ erreicht. Die Isenheimer Kreuzigung ist eine Vision am äußersten Rande der menschlichen Dinge. Überlebensgroß in den Maßen, auf die sie abgestimmt ist. Denkmal und Bildhaftigkeit eines Leidens, das selbst die Natur so erschüttern konnte, daß die Sonne vor ihm ihren Schein verlor.

Nacht im Bereich dämonischer Mächte. Eigenstes: die Macht der Farbe, die in der Isenheimer Schöpfung eine so mächtige Sprache spricht. Das zur linken Seite geneigte Haupt des Gekreuzigten mit dem von übermenschlichen Martern aufgesprengten Mund und den aufgequollenen Lippen noch im Tode ein Ausdruck unsäglichen Leidens. Erbarmungslos der Härtegrad der Dornenkrone, die ihm aufgezwungen ist. Nicht ein Hauch von Gottesfriede. Der von Wundmalen überdeckte mächtige Körper wie von unvorstellbaren Krämpfen aufgebläht und zusammengepreßt. Das Lendentuch wie von einem Sturmwind erfaßt. Die überlangen Füße wie von einer Folter verrenkt. Und die Nagel! Es ist an der Grenze des Möglichen, wie sie nicht nur die Füße durchbohrt haben, sondern fast noch unmenschlicher die Hände des Gekreuzigten. Diese alles Vergleichbare hinter sich lassenden aufgespreizten Hände an dem Querbalken, der sich biegt unter der überschweren Last, die er zu tragen hat. Es ist wie eine Anklage, die, alle irdischen Grenzen durchbrechend, zum Himmel emporsteigt.