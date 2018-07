Wolfgang D. Müller: „Die Welt sieht anders aus. Unser Weg ins Atomzeitalter.“ 287 S., 15,80 DM, Verlag von R. Oldenbourg, München.

Sehr fundierte Darstellung der Atomwissenschaft, die sich an den Laien wendet, um ihm die Tür zu einem sonst mit Formeln und Fachbegriffen verschlossenen Bezirk zu öffnen. Obwohl der Verfasser verspricht, keinerlei mathematische Kenntnisse vorauszusetzen, überrascht er bereits auf Seite 34 mit Potenzen. Die Lektüre zeigt, daß es bei aller lobenswerten Mühe um Verständlichkeit im Reich der Atome eben doch Dinge gibt, zu denen keine Eselsbrücke führt.

Rudolf Eger: „Siemens, der Elektrokönig“ und: „Stephenson erfand die Lokomotive beide 161 S., Benziger Verlag, Einsiedeln, 8,90 und 8,50 Fr.

Die eingestreuten. Zeichnungen von Kurt Wirth für die in Frage kommende Leserschar (Zehn- bis Sechzehnjährige) zum Teil etwas zu abstrakt, der Text jedoch flüssig und packend geschrieben. Dafür nimmt man die in diesem Genre übliche Heroisierung in Kauf.

Richard Marsten: „Rakete ab zum Mond.“ Aus dem Amerikanischen von Werner Gronwald. 222 S., 5,80 DM, AWA-Verlag, E. F. Flatau & Co., München.

Das auf den ersten Blick als billiger „Zukunftsroman“ erscheinende Buch erweist sich am Ende auch für verwöhnte Ansprüche als blendende Unterhaltung. Der sterile, phrasenlose Stil, der nur „facts“ bringen will, fesselt bis zur letzten Seite.

Silvester Rocca: „Der Drachen mit dem blauen Feuer. 407 S., 12,80 DM, Boschek Verlag, Hamburg.

In diesem weitausholenden – nach der Schlußbemerkung des Autors zu urteilen – recht ernsthaft gemeinten Roman wird die jetzige Weltlage einige Jahre weiterentwickelt: hie „Nordler“, dort „Südler“, auf der einen Seite kapitalistische Gesellschaft, auf der anderen kollektiver Staat. Mit phantasievoller Düsternis malt Rocca den drohenden Zusammenprall der beiden Mächte. Da, in allerletzter Sekunde verkündet der Astronom Xanon den Einbruch eines kosmischen Winters, der den Tod aller Lebewesen zur Folge hat, wenn sich die Staaten nicht endlich zur friedlichen Nutzbarmachung der Atomenergie bereit finden. Gemeinsame Not schmiedet Freunde; doch dem Erzähler verrrät Xanon zum Schluß, die Sache mit dem Kälteschock sei nur ein Trick gewesen, um den Weltfrieden zu retten... Gewiß ist die Handlung auch bei einer manchmal etwas linkischen Sprache von prickelndem Reiz; im ganzen gesehen bleibt dieses Buch aber eine unbehagliche Koketterie mit der Katastrophe, g. s.