Der Trend einer verstärkten Nachfrage nach Zigarren hält unvermindert an. Dies drückt sich allein schon in den Zahlen der Januar-Produktion der deutschen Zigarrenfabriken aus: sie belief sich auf 351 Mill. Stück, während im Januar 1954 nur 333 Mill. Zigarren, Zigarillos und Stumpen produziert wurden.

Im Vergleich zu 1949 hat sich der Zigarrenabsatz sogar verdoppelt: wurden damals in der Bundesrepublik und in Westberlin kaum 2,15 Mrd. Zigarren für einen Kleinverkaufswert von 683,5 Mill. DM hergestellt, so war z. B. die Zigarrenproduktion 1950 schon auf 3,81 Mrd. und 1951 weiter auf 3,92 Mrd. Stück mit einem gesamten Kleinverkaufswert von 740,7 Mill. DM angestiegen. Das vergangene Jahr brachte mit einer weiteren Produktionssteigerung ein erneutes Ansteigen des Absatzes auf 4,32 Mrd. Zigarren, Zigarillos und Stumpen zu einem Kleinverkaufswert von 814,2 Mill. DM.

Nach den Feststellungen des Statistischen Bundesamtes wurden damit im Kalenderjahr 1954 in der Bundesrepublik je Einwohner 86 Zigarren geraucht. Allerdings konnten die westdeutschen Zigarrenfabriken, die innerhalb der deutschen Industrie in der Hauptsache eine in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende mittelständische Gruppe darstellen, mit diesem Produktions- und Absatzerfolg erst 70 v. H. ihres Vorkriegsumsatzes erreichen. Aber aus der anhaltenden Nachfragesteigerung glauben die Experten der Zigarrenindustrie schließen zu dürfen, daß die heute noch fehlenden 30 v. H. unter dem Motto „... immer mit der Ruhe und ner guten Zigarre“ bald aufgeholt sein werden. -z k e.