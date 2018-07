Inhalt Seite 1 — Auch der Mittelstand lebt von der Leistung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Aufstand der Weber im 19. Jahrhundert hatte das Ziel, den Wandel von der handwerklichen zur industriellen Produktion aufzuhalten. Der Aufstand der Verbände des Mittelstandes in heutigen Zeiten hat – manchmal kann man sich dieses Eindrucks nicht erwehren – kein grundsätzlich anderes Ziel. Mögen sich die Kampfformen gewandelt haben, erreichen will man, daß tunlichst alles beim alten bleibt. Man fordert – wozu gibt es denn Lobbyisten? – Hilfe für den kleinen Mittelstand und versteht hierunter fast ausschließlich, daß gewisse überkommene Bequemlichkeiten konserviert werden sollen. Wie sieht das Problem in Zahlen aus?

Nehmen wir als Beispiel den Lebensmittelhandel: Hier sinkt der Marktanteil der Kleinstbetriebe (bis 20 000 DM Umsatz im Jahr) und der Kleinbetriebe (20 000 bis 100 000 DM Umsatz im Jahr) ständig, während sich der Umsatz der Sondervertriebsformen Jahr für Jahr erhöht. Unter Sondervertriebsformen werden verstanden die Lebensmittelabteilungen der Warenhäuser, die Filialbetriebe und die Konsumgenossenschaften. Sie setzten 1949 „über den Ladentisch“ 1,3 Mrd. DM oder 11 v.H. des Einzelhandel-Lebensmittelumsatzes um. 1950 waren es bereits 1,8 Mrd. DM oder 14 v. H., 1951 dann 2,2 Mrd. DM oder 17 v. H., 1952 über 2,7 Mrd. DM oder 20 v.H., 1953 mehr als 3,1 Mrd. DM oder 21 v. H. Im Jahre 1954 betrug der Gesamtumsatz des Lebensmitteleinzelhandels etwa 15,4 Mrd. DM, wovon die Sondervertriebsformen 4,4 Mrd. DM auf sich vereinigten oder 28 v.H. In die verbleibenden 11 Mrd. DM teilen sich die genossenschaftlich organisierten Lebensmittelhändler mit etwa 4,6 Mrd. DM Anteil und die „freien‘ Händler mit etwa 6,4 Mrd. DM. Dabei ist festzustellen, daß der Marktanteil dieser freien Händler von rund 54 v. H. im Jahre 1950 auf etwa 42 v. H im abgelaufenen Jahr gesunken ist, während der genossenschaftlich organisierte Lebensmittelhändler (z.B. EDEKA oder REWE) seine Position mit rund 30 v.H. Marktanteil zu behaupten vermochte.

Die Vorteile der großen Mittelbetriebe lieget auf der Hand. Sieht man von günstigeren Umsatzsteuerdispositionen aus der Art der Betriebsführung ab, so zeigt sich, daß das Publikum mehr und mehr die modernen Vertriebsformen bevorzugt und sich allmählich an die Selbstbedienung und ähnliche Einrichtungen gewöhnt. Die abgepackte Ware gewinnt Boden. Solche Formen der Verteilung „über den Ladentisch“ erfordern nicht geringes Kapital. Woher aber nehmen es die Sondervertriebsformen? Schwerindustrielle Kapitalien, die durch Sondervorschriften der Besitzentflechtung frei geworden sind, wenden sich dem Handel, speziell dem Versandhandel und den Warenhäusern zu. Dies sagt, daß Wirtschaftler, die einen sehr spitzen Bleistift haben und deren exaktes Urteil so ziemlich unbestritten ist (zumindest, soweit es um Rentabilitätsrechnungen geht), also glauben, daß im Einzelhandel mit guten Erträgen gewirtschaftet werden kann, während der normale freie Händler klagt, das Geschäft werfe nichts mehr ab. Ist hieraus nicht zu folgern, daß die Absatzwirtschaft für die nächsten Jahre eine ähnliche Umwälzung durchmachen kann, wie sie die Produktion bei der Industrialisierung erlebte? Ist hieraus nicht zu folgern, daß der Einzelhandel – entgegen der landläufigen Meinung – Chancen in sich birgt?

Es gibt Chancen, und zwar dann, wenn die Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Da liegt eine holländische Untersuchung vor, die mit über 15 000 Zeitmessungen den Verkaufsvorgang in Kolonialwarenläden alter Prägung analysiert hat. Nach diesen Untersuchungen fallen auf den Verkaufsakt etwa 30 bis 40 v. H. der Gesamtkosten eines Lebensmittelgeschäfts. Es sei das krasse Beispiel des Verkaufs unverpackten Zuckers herausgegriffen. Von der Erfragung der Kundenwünsche bis zum Geldwechseln vergeht eine Minute Zeit für ein Pfund. Wieviel Zeit wird allein dadurch erspart, daß der Zucker abgepackt vorliegt?

Ein anderes Mittel ist die Sortimentsprüfung. Das Sortiment der Filial- und Großbetriebe ist im allgemeinen kleiner und beschränkt sich auf die gängigsten Waren. Dagegen zeichnen sich die Sortimente der kleinen Einzelhändler durch eine unrationelle Vielfalt aus. So führt das durchschnittliche Lebensmittelgeschäft zwischen 1000 bis 1500 Artikel. Dabei wurde festgestellt, daß 75 v. H. des Umsatzes mit nicht einmal 25 v. H. des Sortiments erzielt werden. Welche Fehlerquellen liegen also allein in der falschen Beurteilung der Käuferwünsche? Hierzu ein Beispiel aus einem Filialbetrieb: Hier wurden in drei Monaten von einer bestimmten Weinbrandmarke über 5000 Flaschen abgesetzt, von einer anderen Marke jedoch, bei der man sich mit 500 Flaschen eingedeckt hatte, nicht einmal 120. Der Schluß des Filialleiters bei seiner Einkaufsdisposition lag nahe. Er bestellte einfach die nichtgängige Ware nicht mehr nach. Beim freien Einzelhändler aber findet man bis zu 15 Weinbrandsorten, während sich – wiederum ein Beispiel – sein Hauptabsatz auf vier Marken erstreckt. Dennoch glaubt er, die restlichen 11 Marken führen zu müssen: denn es könnte ja ein Kunde zufällig eine solche Marke wünschen und er könnte nicht dienen. Was ist richtiger: Vielleicht einmal einen Kunden nicht ganz zufriedenstellen oder Jahre eine Marke durchschleppen, die allein schon durch den Platz des Lagerns, den sie erfordert, unrationell ist?

Rationalisierung erfordert folglich nicht immer Kapital, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß die Konkurrenzverhältnisse den Kundenkredit verstärken. Die Außenstände des Einzelhandels erhöhen sich laufend, entsprechend steigt die kurzfristige Verschuldung.

Noch ein anderer Punkt: Der genossenschaftlich organisierte Einzelhandel, der mit etwa 30 v. H. Marktanteil nicht ohne Gewicht ist und praktisch in der Preisgestaltung heute schon als preisführend anzusprechen ist, verringert durch den gemeinsamen Einkauf die Umschlagkosten, die für den freien Händler sich auf etwa 12 v.H. belaufen, auf 7 bis 8 v. H. Hier liegt eine echte mittelständische Selbsthilfe vor, die deswegen als echt zu bezeichnen ist, weil sie mit zunehmender Leistung für den Markt verbunden ist.