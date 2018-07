Der AR der Mannesmann AG, Düsseldorf, hat den Jahresabschluß 1954 genehmigt und dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt, für das Geschäftsjahr 1954 – wie ervartet – eine Dividende von 7 1/2 v. H. auf das 240 Mill. DM betragende Grundkapital in Vorschlag zu bringen. Die Gesellschaft hat zuletzt für das vorangegangene Geschäftsjahr und Rumpfgeschäftsjahr 6 v. H. p. a. gezahlt. Auf der Tagesordnung stehen ferner Satzungsänderungen in Anpassung an das deutsche Aktienrecht, u. a. die Wiedereinführung der Inhaber-Aktie. Aus technischen Gründen wird die HV erst zum 30. Juni einberufen werden. Der AR hat eine Reihe weiterer Vorstandsmitglieder bestellt. Der Vorstand der Mannesmann AG besteht nunmehr aus den bereits dem bisherigen Vorstand angehörenden Generaldir. Wilhelm Zangen (Vors.); Dr. Hermann Winkhaus (stv. Vors.); Dr. Albert Kohlitz; sodann den bisherigen Generalbevollmächtigten Dr. Wolfgang Pohle, Wilhelm Mader; Heinrich Müller, neu hinzugetreten sind H. J. Braune; Dr. Walter Eisenbraun und Dr. Friedrich Springorum.

Die HV der Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg (Großaktionär Preußische Elektrizitäts AG, Hannover, mit rd. 83 v. H), beschloß für 1953/54 (30. 9.) eine auf 7 (1. V. 6) v. H. erhöhte Dividende zu verteilen. Für das Berichtsjahr ist ein Gewinn von 2,04 (1,66) – in Mill. DM – ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 2.22 erhöht. Die Stromerzeugung stieg im Berichtsjahr um mehr als 7 v. H. auf 1,42 Mrd. kWh. Der Verkauf im eigenen Versorgungsgebiet nahm um 10 v. H. auf 1,15 Mrd. kWh zu. Staatsfinanzrat Schilling, der Vorsitzende des AR, ist der Ansicht, daß der Strombedarf im Zuge der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung noch weiter zunehmen wird. Im Hinblick auf die ständig steigende Bilanzsumme – von rd. 96 Mill. DM Ende 1949 auf 255 Mill. DM Ende des Berichtsjahres – gewinne dieFrage der Höhe des Eigenkapitales zunehmend, an Bedeutung. Das „Eigenkapital der Gesellschaft beträgt heute rd. 52 Mill. DM (27,0 Grundkapital, 22,0 ges. Rücklage und 2,9 freie Rücklagen). Bei den in den letzten Jahren stetig gestiegenen Dividende und einem derzeitigen Kurs der NWK-Aktien von 196 dürften die Besitzer der andelanleihe von 1952 (nom. 13,5 Mill. DM) nach Meinung von Schilling voraussichtlich von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, so daß dadurch das Eigenkapital wieder besser dem erweiterten Wirtschaftsvolumen des Unternehmens angepaßt sein würde. Dennoch müsse die Aufmerksamkeit der Verwaltung in den nächsten Jahren weiter auf die Stärkung des für den Ausbau notwendigen Kapitals gerichtet sein. An Stelle des verstorbenen AR-Mitgliedes Gustav Dahrendorf, Hamburg, wurde das bisherige Vorstandsmitglied der NWK, Dipl.-Ing. Kurt Hoffmann (jetzt Preußenelektra) in den AR gewählt.

Die HV der Berliner Handels-Gesellschaft, Berlin-Frankfurt/M., genehmigte in Berlin den Abschluß für 1954, wonach 8 (i. V. 6 1/2) v. H. Dividende auf 20 Mill. DM Kommanditkapital verteilt werden. Mitgeschäftsinhaber Dr. von Schwartzkoppen führte u. a. aus, daß die Bilanzstruktur des Instituts jetzt wieder 10 ähnlich sei wie vor dem Kriege. Eine Kapitalerhöhung wie sie zur Zeit bei manchen anderen Kreditinstituten erwogen werde, stehe bei der Berliner Handels-Gesellschaft nicht zur Debatte, weil hierzu keine Veranlassung vorliege. Die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres seien günstig verlaufen, man hoffe, daß das Emissionsgeschäft wieder einen größeren Raum einnehmen werde.