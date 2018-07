Als ich an jenem Abend das Abteil der Berliner Stadtbahn betreten hatte, brauchte ch nicht durch das Fenster auf die vorbeitreibenden, zerschlissenen Häuserkatarakte zu sehen, denn ich erkannte sofort das Gesicht Leonhardis. Da ich zögerte, ihm die Hand zu geben, konnte ich mich erinnern, den Fabrikanten bewundert zu haben, als sein Verhalten in der mitteldeutschen Großstadt seine Feinde verblüffte und uns amüsierte. Damals nannte ich ihn oft einen Don Quichote, der sich unbekümmert den Jagdkommandos stellte, die seine Fabrik enteignen wollten.

Jetzt glich Leonhardis Gesicht den teils pfiffigen, teils stumpfen Sancho-Pansa-Gesichtern der anderen, die das Abteil besetzt hielten.

Ich überwand meine Scheu, die mich stets abhält, sofort denen die Hand zu geben, die ihr Schicksal nun mit mir zu teilen haben.

„Sie auch?“ fragte ich. Er nickte. „Sind Sie auch endlich ...?“ „Das kann man wohl sagen“, unterbrach er mich. „Ohne Gepäck?“ „Frei wie ein Landstreicher.“ „Und die Fabrik?“ „Hier“, erwiderte er mit einem blassen Lächeln und entnahm der Brieftasche einen Ausweis, „ist das etwa nichts?“ „Also anerkannt...“, sagte ich zufrieden. Leonhardi lächelte. „Flüchtling“, fügte er hinzu, „anerkannter Flüchtling, das ist doch etwas, wie?“

In Schöneberg leerte sich das Abteil, wir setzten uns. „Und Ihre Pläne?“ fragte ich, „Sie müssen doch etwas vorhaben?“ Er drehte sein Gesicht zum Fenster. „Sie hatten doch immer Pläne“, fuhr ich fort.

„Sie hatten nie einen Plan“, erwiderte er, „ich habe Sie damals schon bewundert. Sie lebten so herrlich ziellos. Ich verstand nie, daß so etwas in dieser Zeit durchführbar sei...“

„Wann sind Sie weggegangen?“ fragte ich. „Letztes Jahr.“ „Und Ihre Frau?“ „Oh“, erwiderte er und wischte mit der Hand über die Fensterscheibe, „sie war nicht feige. Sie nahm Tabletten.“ „Ach“, hörte ich mich antworten. „Und Ihr Sohn?“ „Wurde abgeholt.“ „Deshalb nahm Ihre Frau...?“ „Nein“, erwiderte Leonhardi. „Wenn sie deswegen – es wäre lächerlich gewesen, deshalb zu sterben.“ „Aber?“ tastete ich mich weiter. „Meine Tochter ...“ „Ich kannte sie.“ „Sie würden sie nicht wiedererkennen“, meinte Leonhardi. „Sie hat den Mann, der uns die Fabrik nahm und heute als Verwalter eingesetzt ist – sie hat diesen ... diesen Menschen geheiratet.“ „So“, sagte ich. Nichts anderes. Und noch einmal: „So.“ „Unvorstellbar, nicht wahr?“ Ich blickte durch das Abteilfenster auf die vorübertreibende Stadt.