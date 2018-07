Von Barbara Bondy „In der Schulstube entscheidet sich die Zukunft eines Volkes.“ Pestalozzi

Das dreißigjährige Bestehen des Landerziehungsheims Neubeuren mag Anlaß geben, einige grundsätzliche Fragen der modernen Landschulheimerziehung zur Diskussion zu stellen.

Wenn zu Beginn des Jahrhunderts der Pädagoge Hermann Lietz eine beschränkte Anzahl von Kindern aufs Land holte, mit ihnen „Familien“ als natürlich empfundene Lebensgemeinschaften bildete, und in einer neuen Erziehungsmethode mit der schulischen Ausbildung werk- und landwirtschaftliche Arbeiten, Wanderungen und Spiele verband, so handelte er aus bewußter Opposition zu der bürgerlich erstarrten Schule jener Zeit. Diese von Lietz ausgehende Landschulheimbewegung teilte das Schicksal der Jugendbewegung, von der sie ein Teil war. Denn es erwies sich, daß die betonte Jugendlichkeit, die hier gepflegt würde, selbst zu einer Geste zu erstarren drohte; es schien der Bewegung nicht immer zu gelingen, sich dem natürlichen Prozeß des Älterwerdens und dem damit verbundenen inneren wie äußeren Wandel anzupassen.

Bei den neuen Landschulheimgründungen in den zwanziger Jahren ging man von anderen Prinzipien aus. Damals gründete Kurt Hahn unter dem Protektorat des Prinzen Max von Baden die Schloßschule in Salem, und entstand das Landschulheim im Schloß Neubeuren, das der Freifrau von Wendelstadt gehörte. Beide Schulen können bis heute die gewisse „höfische“ Atmosphäre ihres Ursprungs nicht ganz verleugnen: jene Atmosphäre, von der zwar oft behauptet wird, sie diene lediglich dazu, einen zeitfremden gesellschaftlichen Formenkodex zu vermitteln, die aber doch in ihren besten Auswirkungen äußere Haltung nur als Entsprechung einer inneren anerzieht, einer Haltung, zu der Höflichkeit des Herzens wie Disziplin des Geistes gleichermaßen gehören.

Es war nur folgerichtig, daß 1941 die Gestapo das Landschulheim Neubeuren auflöste, weil – wie es in dem Dekret hieß – „die Besitzerin und die Leitung keine Gewähr dafür bieten, daß die Erziehung im nationalsozialistischen Geiste erfolge. Das Gegenteil steht zu erwarten.“

Unter welchen Bedingungen und mit welchem Ziel werden nun heute junge Menschen an einem Orte erzogen, der bereits einer pädagogischen Tradition verpflichtet ist, dabei aber der soziologischen und geistigen Situation der Jahrhundertmitte Rechnung zu tragen hat?

Es ist bezeichnend, daß in Salem, Neubeuren und anderen Landheimen alte Schüler die Leitung übernommen haben, die nicht aus Fachkreisen, sondern aus dem Lager jener „Privaten“ kommen, die heute in vielen Ländern auf den verschiedensten Gebieten die geistige Initiative übernehmen. Hans Christoph von Staufenberg, der Leiter Neubeurens, gehört in die Reihe jener, deren erzieherisches Anliegen mit dem politischen Verantwortungsbewußtsein zusammenfällt; sie glauben, daß die Dämonen der Gegenwart und der Zukunft einzig von Menschen, nicht von Ideologien, Maschinen und Methoden überwunden werden können.