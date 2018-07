o. f., Düsseldorf

Dankbare Briefe empfängt der Besitzer des Hauses Talstraße 94 in Düsseldorf, der 42jährige Kaufmann Benno Schwahlen täglich von Rentnern aus dem ganzen Bundesgebiet. Ein Bescheid jedoch vom Bundespostminister, bei dem Schwahlen am 27. Dezember 1954 zuletzt um Auskunft bat, wie weit seine Eingabe schon bearbeitet sei, war in seiner Post bisher nicht zu finden. Es handelt sich dabei um seinen Vorschlag, den Rentenempfängern ihre Rente durch den Geldbriefträger zuzustellen, anstatt diesen meist alten, gebrechlichen und bewegungsbehinderten Leuten lange Anmarschwege zur Auszahlung, Fahrgeldausgaben und stundenlanges Schlangestehen – oft sogar im Freien – zuzumuten. „Zugegeben“, schrieb dazu ein Referent des Postministeriums, „daß es sich meist um alte Leute handelt. Dennoch sind sie oft erstaunlich rüstig und frisch, so daß ihnen der monatliche Weg zur Abholung der Rente keine Last, vielfach aber eine gern geübte Gelegenheit zum Erfahrungs- und Nachrichtenaustausch mit Gleichgesinnten bedeutet.“

Schwahlen ist anderer Meinung, nachdem er an den Zahltagen unter der wartenden Menge verschiedentlich kleine „Volksbefragungen“ angestellt hat und feststellen konnte, daß es die Mehrzahl aller Rentenbezieher begrüßen würde, wenn der Geldbriefträger an ihrer Statt den Weg machte. „Kein Personal für solche Mehrbelastung vorhanden“, beschied die Oberpostdirektion Düsseldorf. Dem hielt Schwahlen entgegen, daß die Bundespost es zum Beispiel gern übernommen habe, in der Woche nach dem 16.1. 55 genau 587 043 Totogewinne mit dem Briefträger zuzustellen, davon 537 000 Gewinne von zwei Mark und darunter. Die Totogesellschaften zahlten ja Porto dafür, erwiderte die Bundespost. Aber auch das ist kein Argument für Schwahlen. Viele alte Leute, so behauptet er, wären bereit, das Porto selbst zu zahlen, wenn sie den Weg nicht zu machen brauchten; außerdem erhalte die Post für die Auszahlung der Renten von den Versicherungsgesellschaften pro Rentner 18 Pfennige, die jetzt als Miete für die Zahlstellen und als Entlohnung für die zusätzlichen Kräfte an den Zahltagen ausgegeben würden. Ebensogut könnten davon aber auch zusätzliche Geldbriefträger bezahlt werden, die zumindest den über siebzigjährigen Rentnern das Geld ins Haus tragen sollten.

Die Bundespost hat seit jenem Brief vom 27. Dezenber nichts mehr von sich hören lassen. Wahrscheinlich, so meint Schwahlen, will die Post ihn nun totschweigen, nachdem der persönliche Besuch des Postrats Lesske ihn nicht davon abbringen konnte, sich für Hilfsbedürftige einzusetzen.