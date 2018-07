Dem Wunsch aller Groß- und Kleinverbraucher nach größerer Markttransparenz liegt das Bestreben zugrunde, für gutes Geld nur gute Ware zu bekommen. Die „Güte“ der Ware kann auch in den technischen oder kaufmännischen Konditionen bzw. in deren Vereinheitlichung liegen. Als vor 30 Jahren der Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung (RAL) gegründet wurde, stand die Schaffung von einheitlichen Lieferbedingungen für Roh- und Halbfertigstoffe im Vordergrund. Das Arbeitsgebiet des RAL hat sich seitdem beträchtlich erweitert. Die „Gütesicherung“ gewann an Bedeutung. Der RAL-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung beim DNA (Deutscher Normenausschuß) in Köln ist heute das treuhänderische Gemeinschaftsorgan der Wirtschaft zur Schaffung von Warenbezeichnungsvorschriften, Begriffsbestimmungen, Prüfvorschriften, Lieferbedingungen und Gütevorschriften sowie die beratende, begutachtende und registrierende Zentralstelle für Gütezeichen.

Der vor einigen Jahren ausgetragene Streit über die Möglichkeit, überhaupt „Gütezeichen“ im Sinne größerer Markttransparenz schaffen zu können, ließ fast vergessen, daß längst schon erfolgreiche Beispiele für Gütezeichen vorhanden sind. Die kürzlich aus Anlaß der ersten RAL-Leistungsschau „Durch Güteschutz zum Gütekauf“ in Köln veröffentlichte Gütezeichenliste führt über 30 Gütezeichen für Waren und Leistungen an, die vom RAL an objektiven Maßstäben gemessen wurden und die nach der Verkehrsauffassung die für die Güte wesentlichen Eigenschaften erfüllen. Selbst so „konsumentennahe“ Erzeugnisse wie Strümpfe und Socken sind heute „gütegesichert“. Unter anderen gibt es aber auch in der Textilveredlung, in der Feinpapier-, Leichtmetall-, Werkzeug-, Kisten-, Faserplatten-,-Kalk-, Zement-, Betonstein-, Bims-, Dachpappen-, Bleifarben- oder Stahlheizkesselindustrie und in der Landwirtschaft Gütezeichen. Dü.