Von Oskar Jancke

Die Unterscheidung zwischen dem Schöpferischen und dem Abgeleiteten war im Kreise Stefan Georges für die Literaturdarstellung und -kritik fruchtbar gemacht worden („Urerlebnis“ und „Bildungserlebnis“ in der Einleitung zu Gundolfs „Goethe“). Hierin rechtfertigte sich auch die Trennung von Dichtung und Literatur, durch die der Dichter als vates, als Seher, angeschaut wurde und seine Sendung hatte, für die er Glauben verlangte, Anhänger und Gegner fand. Wir wir zu diesem Phänomen auch stehen mögen: es ist vorhanden und heute noch faßbar in der Gestalt Rudolf Pannwitz, der niemals von Natur zum Einzelgänger bestimmt war, aber auch nicht nur wegen seiner schon über dreißig Jahre währenden Entfernung von Deutschland in diesen Ruf kam. Die freiwillige und ihm selber notwendige Absonderung des schöpferischen Menschen vom geistigen Mittelland – der Fall Hölderlins und Nietzsches zu ihren Lebzeiten – hat Pannwitz das Echo vorenthalten, das weit Geringeren so leicht zuteil wird, wenn sie es nur den Leuten bequem machen. Dennoch scheint es, als ob es Pannwitz jetzt vergönnt sein sollte, einen engeren Kontakt zur Mitwelt zu finden. Es ist ein sehr gewichtiges Buch von ihm erschienen, das den Zugang zu ihm und seinem Werk verhältnismäßig leicht macht:

Rudolf Pannwitz: „Beiträge zu einer europäischen Kultur“. Verlag Hans Carl, Nürnberg. 265 S. 20,– DM.

Dieses Buch besteht aus Abhandlungen und Vorträgen, die in den Jahren 1951–1954 entstanden sind. Die meisten dieser Arbeiten befassen sich mit Ereignissen, Problemen und Büchern unserer Gegenwart. Der erste Teil des Buches enthält die politischen Arbeiten, der zweite die historischen, der dritte bewegt sich in der Welt des Mythos und der archetypischen Psyche, der vierte betrachtet die Welt des Mittelmeeres und der klassischen Kunst, der fünfte und letzte enthält die Abhandlung „Zur Philosophie der Physik“, die wieder in zwei Teile zerfällt: „Die Kontroverse zwischen Einstein und Viscount Samuel“ und „Kritische Kosmologie“. In einem der wichtigsten Beiträge „Ist Europa am Ende?“ wird die Vernunft von Pannwitz Gedankenwerk deutlich. Die ultradynamische Epoche, in der wir leben und in der Amerika vorangeht, hat noch keine Gegenbewegung gefunden. Die Gegenbewegung aber ist die Sache Europas, und wenn sie geleistet wird, kann Europa bestehen. Sie müßte den Menschen wieder zum Mittelpunkt machen: welche Kräfte auch immer er entfaltet, sie müssen von ihm beherrscht werden können. Pannwitz selber ist der Prototyp dieser Gegenbewegung, indem er den gewaltigen Stoff der Epoche in seiner Vielfalt zu durchdringen sucht. Er sieht aber die Grenzen dieses Bemühens unter den heutigen Bedingungen. Zurückgehen kann man nicht mehr, man muß in die neue Größenordnung mit eintreten und einen „Stufensprung“ machen, „um diesen Materien und Energien nachzukommen und ihre Macht ... zu überbieten durch die Macht der Mächte, den Wert, durch ein kosmisches Ethos, inkarniert im Menschen.“ Vorher heißt es in dieser zentralen Abhandlung „Am Stufensprung“: „Wir haben wahrlich keinen Grund, uns in den Kosmos aufzulösen, der Kosmos will sich in uns vollenden. Und unsere Zeit bietet als erste die Möglichkeit, an dieses Werk heranzutreten.“ Nur andeutungsweise und unausgeführt kann hier auf den Grund des Weltbildes von Rudolf Pannwitz hingezeigt werden. Wichtiger ist es für den Leser, daß dieser Mann absolut real auf die uns bewegenden Probleme und ganz aktuellen Fragen eingeht, auf das Verhältnis des Westens zum Osten, auf die Wiedervereinigung Deutschlands, auf die notwendige Einigung Europas, auf Verfassungs-, sozialpolitische, rechtliche und ökonomische Fragen. Pannwitz ist ein Mann, der zu den Fragen der Zeit ein Hauptwort zu sagen hat – ein guter Europäer – von seinem Buch von 1917 an, das „Die Krisis der europäischen Kultur“ hieß, bis heute, da er es nicht mehr verschmäht, die konkrete Situation, die Realpolitik, das Realgeschehen allüberall in Betracht zu ziehen.

Es wäre unnütz, an dieser Stelle den unmöglich zu erschöpfenden inhaltlichen Reichtum des Buches wiederzugeben. Doch sei vermerkt, daß im zweiten Teil Franz Altheims historische Forschungen, im dritten C. G. Jungs „Wissenschaft von der Seele“ durchleuchtet und erleuchtend dargestellt werden. Pannwitz ist von Nietzsche ausgegangen, und es ist nicht uninteressant, wie er den Gedanken von der ewigen Wiederkunft des Gleichen heute deutet: der Mensch müsse sein einmaliges Leben so führen, daß es seine ewige Wiederholbarkeit in sich trage und mit sich verwirkliche, also im Sinne einer transzendentalen Ethik, die allerdings stark im lebensphilosophischen Bereich bleibt, da es nach Pannwitz im anthropologischen Kosmos keine Sünde, keine Hölle und Drohungen gibt. Das steht im Zusammenhang mit folgendem Satze: „Auf alle Weise ist die Liebe zum eigenen Leben und die Freude daran zu mehren, da jeder allein nach seiner Art und auf seinem Wege zum Ziele gelangen kann und doch alles auf das Eine hinwirkt.“ Man spürt aber auch hier den Abstand von Nietzsche und eine gewisse Harmonisierungstendenz.

Mit solch umfassender Weltsicht und originalen Gedanken zur aktuellen Situation tritt uns Pannwitz in den „Beiträgen“ gegenüber. Vielleicht ist jetzt die günstige Stunde gekommen, da der Prophet in seinem Vaterlande gehört wird?