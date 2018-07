Unter dem Sammeltitel Die großen Interpreten hat der Verlag R. Kister in Genf eine Anzahl von Musikerporträts herausgegeben, von denen in Deutschland bisher

„Wilhelm Furtwängler“, „Walter Gieseking“ und „Wilhelm Kempff“ (bei R. Kister, Genf, 4.80 DM).

erschienen sind. Die Hefte enthalten, je etwa zur Hälfte des Umfanges, Aufnahmen der Künstler „aus dem Leben“, die von dem Schweizer Photographen Roger Hauert stammen, außerdem einen begleitenden Text aus der Feder des Pariser Musickritikers Bernhard Gavoty, übersetzt von Eva Rechel-Mertens. Jedem Band ist ferner eine faksimilierte Handschriftenprobe und eine Liste der bis dato erschienenen Schallplattenaufnahmen der betreffenden Künstler beigegeben. Der Prospekt verspricht eine beträchtliche Zahl weiterer Musiker, die in gleicher Weise behandelt werden sollen, unter ihnen Edwin Fischer, Artur Rubinstein, Isaac Stern, Wilhelm Backhaus und Herbert v. Karajan.

Im Prospekt steht nun weiter zu lesen, der Text solle „die Persönlichkeit jedes berühmten Interpreten offenbaren“, die Bilder uns aber „einen Einblick in ihr privates Leben“ vermitteln. Hier liegen also die beiden Gesichtspunkte, die für den tieferen Wert der Reihe entscheidend sind. Wieweit interessiert den Musik jünger das Privatleben eines Künstlers überhaupt, wieweit hat es ihn über eine gewisse kindliche Neugier hinaus überhaupt zu interessieren, wieweit geht es ihn überhaupt etwas an? Wieweit wird es ihm vor allem aber durch eine „ad usum delphini“ aufgenommene und ausgewählte Bilderreihe überhaupt wahrheitsgemäß enthüllt? Wir erinnern uns, in den dreißiger Jahren einmal in einer Londoner Zeitung gelesen zu haben, Gieseking, wenn er sich zu spielen anschicke, sehe aus wie ein herrschaftlicher Diener, der kostbare Gläser putzt; schon seine ersten Töne aber seien wie diese Gläser selbst – kostbar. Schlagender kann die Irrelevanz der äußeren Erscheinung eines Künstlers für seine künstlerische Leistung kaum dargetan werden. Und ist es nicht bezeichnend, daß der Aufsatz über Wilhelm Kempff gerade mit der Kritik an seinen nicht immer geschmackvollen Podiumallüren beginnt, einer Verurteilung, die viel überzeugender klingt, als der anschließende Verteidigungsversuch?

Viel eher sollten wir schon von den Texten her „Offenbarungen“ über die Künstler erwarten dürfen. Vermutlich gibt hier jede Persönlichkeit so viel, wie sie zu geben hat: aus der einen hat der Verfasser kaum mehr als uninteressante Begleitumstände eines künstlerischen Nomadenlebens und seiner Ruheperioden herauszuholen vermocht, bei einem anderen dagegen läßt er uns wissenswerte Einblicke in dessen Arbeitsweise tun. Wenn die Reihen nach dieser Richtung systematisch vertieft werden, wenn die Erfahrungsschätze der großen Interpreten über die vielseitigen Hintergründe ihres Berufes vom Interviewer reichlicher herausgebaggert und vor dem – hier mit Recht – wißbegierigen Musikfreund ausgebreitet werden würden, nur dann könnte die Sammlung auf die Dauer positiven Nutzen stiften. Denn die Vergleiche und Analysen der Auffassungen dieser anerkannten Meister ergäben eine wahre Fundgrube an Material zum Studium des Wesens der Interpretation selbst. Heroisierung und Heldenverehrung aber nützt nichts. m.w.