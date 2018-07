Inhalt Seite 1 — Nackter Nippes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwar kann ich mir gewiß kein allgemein gültiges Urteil über Frauen in unbekleidetem Zustande erlauben, aber manches erscheint mir bei einem Blick in ein Porzellanschaufenster doch recht merkwürdig und auch zweifelhaft. Meine Frau zum Beispiel würde es sich nie einfallen lassen oder auch nur den Wunsch haben, nackt auf einem Baumstumpf die Blockflöte zu spielen. Das tun aber die Damen in Porzellan. Und nicht nur das.

Also entweder sind Frauen wirklich viel geheimnisvoller, als man aus einer Ehe und einigen Jugenderinnerungen weiß, oder mit dem Nippes stimmt was nicht. Denn hier hat man den Eindruck, daß diese Figuren nur von einer einzigen Dame hergestellt werden, die irgendwo all diese Kuriositäten tut, und uns nun porzellanern glauben machen will, daß alle Frauen außer der eigenen so etwas vergnüglich finden und gewohnheitsmäßig betreiben.

Das kann aber gar nicht sein. Denn ich sah zum Beispiel zwei solcher Damen, die in dem schon beschriebenen Habitus rittlings auf einem Löwen spazieren schlichen. Und das können nur ganz wenige. Denn so viele Löwen gibt es gar nicht mehr. Und Löwen, die sich das gefallen lassen, noch weniger.

Natürlich, weiland ist Europa auch mir nichts, dir nichts auf einem Stier durch die Lande geritten. Aber das war ein ganz vereinzelter Fall, der selbst bei den griechischen Göttern gewaltiges Aufsehen erregt hat. Und es ist ganz irrig, etwa anzunehmen, daß früher unter Mädchen als Beförderungsmittel in solchem Zustande Ochsen allgemein beliebt waren.

Von diesem, doch wohl schlüssigen Beweis aus darf man (wer einmal lügt...) auch die anderen abgebildeten Handlungen unbekleideter Damen zumindest fragwürdig finden. Daß eine solche aus einer Quelle trinkt, könnte möglich sein, wenn auch alle Bergwasser, die ich kenne, eine so werbende Zutat nicht besaßen. Daß es aber unbekleidete Damen gibt, die wie klein Fritzchen mit einem Flitzebogen durch die Natur laufen, kann mir niemand einreden. Ganz abgesehen von den jahreszeitlichen Bedingungen. Manche traben auch auf Pferden einher, was zwar im Vergleich mit dem Löwen Vorzüge hat, aber gar nicht ratsam scheint. Weswegen trügen die Reiter sonst Leder an den Hosen?

Ganz rätselhaft erscheinen mir dann noch die Damen, die wiederum ihr Sach auf nichts gestellt haben und nur so umhersitzen oder stehen. Die Sitzenden meditieren still und warten offenbar, daß ihnen der Erreger der Grippe über den Weg läuft, auf daß sie ihn entdecken. Die Stehenden tragen etwas, ein Buch, eine Vase, einen Palmenzweig, ohne daß man auch hier einen Sinn oder ein Bedürfnis erkennen könnte.

Etwa die Hälfte der Nippes-Damen treibt Sport. Vor allem werfen sie mit Speeren. Das ist natürlich sehr schön und weckt auch Interesse für diese gesunde Tätigkeit. Ebenso wissen sie mit Diskus und Keulen gut umzugehen. Manche balancieren auch nur so auf einem Bein. All das leuchtet natürlich ein. Leider kannte die Verkäuferin aber auch den Platz nicht, auf dem trainiert wird. Dagegen hielt sie sämtliche Figuren für sehr richtig und gut und hatte nichts gegen solche Damen einzuwenden. Und zwei Kolleginnen bestätigten das ohne Vorbehalte. Ja, sie sahen mich sogar vorwurfsvoll an, als seien meine Zweifel doch sehr abnorm.