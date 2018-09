Bonn, im April

Die Erwartungen, die man 1953 an die Erhöhung der Zahl der Bundestagsabgeordneten von 402 auf 487 knüpfte, haben sich nicht erfüllt. Auch im zweiten Bundestag ruht die Arbeitslast auf den Schultern der Minderheit von Abgeordneten, die in den Ausschüssen mitarbeiten, während die meisten anderen die Dinge mehr aus der Vogelschau betrachten. Man könnte sich also mit etwa 400 Abgeordneten begnügen – vorausgesetzt, daß das Arbeitssystem zweckmäßiger eingerichtet wird als jetzt. Denn jetzt kommt es vor, daß Gesetzentwürfe monatelang im Bundestag liegen, bevor sie zur ersten Lesung kommen. Das Plenum wird mit vielen Gesetzen von geringerer Bedeutung zu lange aufgehalten. Und man sollte wohl auch noch öfter, als es bereits geschieht, auf die Begründung bei der ersten Lesung verzichten und manche zweite Lesung durch entsprechende Vorarbeit im Ausschuß abkürzen.

Viel kostbare Zeit stehlen dem Bundestag die „Lobbyisten“, die den Gesetzesgang durch alle Instanzen bald drängend, bald hemmend im Interesse ihrer Auftraggeber zu beeinflussen suchen. Hier wird man zu einer Spielregel kommen müssen. In jedem Bundesministerium hört man sich, bevor ein Gesetzentwurf fertiggestellt wird, die Meinungen der von ihm unmittelbar betroffenen Gruppen an. Ein solcher Gedankenaustausch kann der gesetzgeberischen Arbeit nur zugute kommen. Aber dabei müßte es bleiben. Daß Interessenten die Gesetzgebung durch Drohtelegramme und die Ankündigung von Protestaktionen zu beeinflussen versuchen, wie das jüngst bei der Behandlung des Verkehrsfinanzgesetzes vorgekommen ist, muß den Parlamentarismus diskreditieren.

Die Unabhängigkeit des Parlaments wird aber nicht nur von.dieser Seite bedroht. Immer größer wird das Übergewicht der Ministerialbürokratie. Die Urteilsbildung wird dem Abgeordnete! immer schwerer gemacht. Das ist eine Folge der weitgehenden Spezialisierung. Auch die finanzielle Abhängigkeit der Fraktionen von Außenseitern, die die Kosten für die Wahlkämpfe aufbringen, macht sich störend bemerkbar. Irgendeine Abhilfe wird man finden müssen, damit die Diskrepanz zwischen den Artikeln 38 und 21 des Grundgesetzes wenigstens gemildert wird. Denn der Artikel 38 stellt fest, daß der Abgeordnete nur seinem Gewissen verantwortlich und daß er an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sei, der Artikel 21 aber gibt den Parteien bei der politischen Willensbildung eine so starke Position, daß es dem Abgeordneten oft nicht möglich ist, die ihm in Artikel 38 garantierten Rechte voll auszunutzen, ohne mit seiner Partei in Konflikt zu geraten. Beispiele dafür gab es letzthin bei der Abstimmung über das Saarstatut, über die die FDP, die den Fraktionszwang grundsätzlich ablehnt, beinahe auseinandergebrochen wäre.

Auch im parlamentarischen Apparat setzen sich die Funktionäre immer stärker durch. Das hält viele starke Persönlichkeiten ab, für das Parlament zu kandidieren. Es ist nicht jedermanns Sache, sich in eine so große Abhängigkeit von einer Parteileitung zu begeben, wie sie bei den zwei großen Parteien besteht. Geht man die Reihen der Bundestagsabgeordneten durch, dann fallen einem nicht viele Bonner Köpfe auf. Vielleicht kaum mehr als drei Dutzend bei der CDU/CSU, vielleicht 20 bis 25 bei der SPD. Die FDP stellt, ihrer individualistischen Eigenart entsprechend, eine im Verhältnis zu ihrer Größe beachtenswerte Zahl tüchtiger Fachleute. Geht es aber um eine große Aufgabe, die man nur einem vielseitig begabten und sehr erfahrenen Manne anvertrauen möchte, dann ist die Zahl der ernstlich in Betracht zu ziehenden Kandidaten klein. Ob es sich um den Posten des Außenministers, des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, um den Vorsitz in einem wichtigen Ausschuß handelt, es ist immer das gleiche: von den wenigen berücksichtigenswerten Bewerbern ist der Ausgewählte auf seinem bisherigen Platz nicht oder nur sehr schwer ersetzbar. Das große Ansehen, das sich der Bundeskanzler in jahrelanger Arbeit und bei so vielen Begegnungen im Ausland erworben hat, ist ein Kapital, das weder übertragen noch vererbt werden kann. Man kann sich keinen anderen als auch nur einigermaßen ebenbürtigen Vertreter an seiner Stelle bei einer internationalen Konferenz denken.

Man kann sich gewiß nicht die begabten Politiker „backen“, wie sich einmal eine Bundestagsabgeordnete ausgedrückt hat. Aber man sollte denen, die die Natur dazu „gebacken“ hat, wenigstens nicht die Mitarbeit verleiden und sie so vom Parlament fernhalten. Die relativ schwache Stellung, die der Bundestag nach dem Grundgesetz hat und die er sich durch die starke Persönlichkeit des Kanzlers noch schmälern ließ, trägt auch nicht dazu bei, dem parlamentarischen Ehrgeiz begabter Außenseiter einen starken Antrieb zu geben. Robert Strobel