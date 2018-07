Anläßlich der diesjährigen Hauptversammlung des Verbandes der Motorjournallsten, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit einer Reihe offizieller und verbandsinterner Veranstaltungen durchgeführt wurde, gab die Hanomag AG den aus der Bundesrepublik, aus Berlin und aus dem Auslande erschienenen Journalisten einen Empfang, auf dem sie u. a. einen umfassenden Überblick über die Lastkraftwagen- und Schlepper – Produktion im Rahmen einer eindrucksvollen Fahrzeugparade vermittelte. Ihr schloß sich auch die Vorführung aller Fahrzeuge an, die von der mit der Hanomag AG verbundenen Tempo - Werk GmbH., Hamburg-Harburg, hergestellt werden.

Eine besondere Überraschung war die Vorführung des neuen 1,5 t Diesel- Allrad - Lkw, der so konstruiert ist, daß er den harten Anforderungen, dir seine Benutzung selbst in schwierigstem Gelände stellt, hervorragend gewachsen ist. Dieses geländegängige Fahrzeug – die Steigfähigkeit im 1. Geländegang beläuft sich auf 69 v. H. – ist sowohl für den Güter- als auch für den Personentransport geeignet. Es wurde mit einer bemerkenswerten Motorenkonstruktion ausgerüstet, die sich bereits bei dem 2,5 t Diesel-Lkw bestens bewährt hat: dem Auflademotor. Die Aufladung des Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotors besorg ein mechanisch angetriebenes Gebläse, das dem Motor, der bisher 50 PS leistete, nun 65 PS gibt. Besonders erwähnenswert ist dazu, daß die Leistungssteigerung um 30 v. H. erreicht werden konnte, ohne die Maße des Motors zu vergrößern.

In der sich anschließenden Pressekonferenz, die In erster Linie neuzeitlichen Konstruktionsfragen gewidmet war (Dr. Schröder referierte über den Viertakt-Lkw-Auflademotor und Dr. Herschmann über den Zweitakt-Dieselmotor für Schlepper) führte Dir. Merker, der Vorsitzer des Hanomag-Vorstandes, aus. daß die Exportquote des Unternehmens im vergangenen Jahr 30 v. II. erreicht habe und man dank des anlaufenden Argentinienprojekts für die nächsten Jahre eine spürbare Exportbelebung erwarten dürfe. Die Hanomag AG, die heute 8000 Mitarbeiter beschäftigt und über das größte Schleppertypen-Bauprogramm Deutschlands verfügt, exportiert schon jetzt nach 70 Ländern der Erde. Bei der Besichtigung der Werksanlagen war der hohe Rationalisierungsstand der Fertigung ganz besonders eindrucksvoll, vor allem im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Produktion, die noch durch Sonderfahrzeugtypen – Feuerwehrwagen, Krankenwagen und Omnibusse – erweitert ist. Hierbei kommt der Werksleitung und auch der Belegschaft die Pionierarbeit zugute, die in Hannover-Linden praktisch schon seit 1835 geleistet wird und die sich schließlich nicht nur in der Schöpfung des weltberühmten „Kommißbrotes“ erschöpfte... –zke.