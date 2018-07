Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, jene zunächst etwas mysteriös anmutende Vereinigung von Organisationen, deren Zielsetzung in der einen oder anderen Form in Verbraucheranliegen mündet, ist auf gutem Wege, ihrer Arbeit so etwas wie ein Profil zu geben. Als diese Arbeitsgemeinschaft vor nunmehr fast zwei Jahren gegründet wurde, war es noch nicht auszumachen, was sich als des Pudels Kern am Ende aus diesem Konglomerat sehr verschiedenartig strukturierter Verbände herauskristallisieren würde. Schließlich gehört dazu auch der Deutsche Mieterbund, der sich in der Öffentlichkeit ja nicht eines ausgesprochen seriösen Rufes erfreut. Nun will es aber so scheinen – jedenfalls glauben wir das den Ausführungen entnehmen zu dürfen, die der Vorsitzer dieser Arbeitsgemeinschaft, Dr. Bock, dieser Tage an mehreren Plätzen Westdeutschlands in Pressekonferenzen gemacht hat –, daß diese Verbrauchervereinigung ihr Wirken unter ein konstruktives Konzept stellt. „Verbraucher und Wettbewerb gehören wie Pech und Schwefel zusammen“ und „Der überwiegende Teil der Preisauftriebe findet seine Erklärung in Preisabsprachen und staatlichen Eingriffen“. Das sind Einsichten, die in der Tat in westdeutschen Verbraucherkreisen mehr Publizität verdienten als bisher.

Und so möchten wir hoffen, daß dieser neue Stern am Himmel der Interessenverbände eine durchaus segensreiche Tätigkeit entfalten kann, wenn es ihm nur gelingt, mit seinem Anliegen auch das Ohr der breiten Öffentlichkeit und vor allem der Hausfrau zu gewinnen. Wie erhoffen das besonders für das „Verbraucher-Magazin“, das als publizistisches Organ der Arbeitsgemeinschaft dieser Tage erstmals erschienen ist (Hans Holzmann Verlag, Bad Wörrishofen, Einzelpreis 1,– DM) und künftig in monatlichen Ausgaben praktische Verbraucheraufklärung und Verbraucherstrategie treiben will. Eine Verbraucherberatung, wie etwa in Amerika – sie hat sich dort seit etwa 20 Jahren aufs beste bewährt und eine große Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden – hat es bei uns bislang noch nicht gegeben. Das nennen wir konstruktive Verbraucherpolitik. Wir wünschen diesem Unternehmen einen guten Start. kr.