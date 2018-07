E.R.S., New York, im April

Die Zunahme der industriellen Produktion und die Erhöhung der Handelsumsätze, die hier seit einem halben Jahr zu beobachten ist, hat die ursprünglichen Erwartungen übertroffen und ist bis jetzt schon erheblich weitergegangen, als man das zunächst angenommen hatte. Der Produktionsindex des Federal Reserve Board, der nach einem Tiefpunkt von 123 im vorigen Jahre auf 130 im Dezember gestiegen war, erreichte im Januar 131 und im Februar 133 v. H. der Durchschnittsproduktion von 1947/1949, und es erscheint wahrscheinlich, daß diese Steigerung sich in gewissem Umfange auch im März fortgesetzt hat. Zunächst hatte es sich bei der Besserung der Konjunktur im vierten Quartal v. J. im wesentlichen am Spezialhaussen gehandelt: in der Bauindustrie, in der Automobilindustrie und in der Stahlindustrie. In den kritischen Konjunkturbetrachtungen der National City Bank of New York hieß es im Hinblick hierauf: Ein gesunder Konjunkturanstieg kann nicht allein auf zwei oder drei Industrien basiert werden.

Inzwischen sind aber immer weitere Zweige der verarbeitenden Industrie von der fortschreitenden Wirtschaftsbelebung erfaßt worden, und in der soeben veröffentlichten Guaranty Survey, dem Organ der Guaranty Trust Company of New York, wird der Erwartung Ausdruck gegeben, daß auch in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres ein höheres Wirtschaftsvolumen aufrechterhalten werden wird, als man das noch vor wenigen Monaten für wahrscheinlich gehalten hat. Dabei ist man sich in der Bank über den zu erwartenden Rückgang in der Autoproduktion durchaus im klaren; er muß nach den enormen Produktions- und Verkaufssteigerungen in den ersten Monaten dieses Jahres kommen. Verwunderlich ist nur, daß – nach den Untersuchungen der Universität Michigan über die Einstellung des Verbraucherpublikums – die Zahl derer, die den Kauf eines neuen Autos planen, gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist.

Eine erhebliche Stütze hat die Wirtschaft in der starken Stellung des amerikanischen Verbrauchers gefunden: die persönlichen Einkommen waren in der Zeit vom August 1954 bis Januar 1955 auf der Basis einer jährlichen Zunahme von 5 Mrd. $ gewachsen, und offensichtlich sind sie seither noch weiter gestiegen. Noch wichtiger aber als die Zunahme der Einkommen erscheint in diesem Zusammenhang die gewachsene Konsumwilligkeit der Verbraucher. Wie sich aus den diesjährigen Untersuchungen von Michigan ergibt, wird die gesamte Wirtschaftslage heute von der amerikanischen Bevölkerung optimistischer beurteilt als vor einem Jahre. Und die Zahl derer, die sich neue Häuser zu kaufen gedenken oder doch zum mindesten die vorhandenen verbessern und ausbauen wollen, ist um fast 50 v. H. gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Entsprechend wird auch beabsichtigt, mehr Möbel und mehr Haushaltsapparate anzuschaffen. Aus den derzeitigen Auftragseingängen bei den Fabrikanten läßt sich die allmähliche Verwirklichung dieser Absichten bereits erkennen.

Benjamin F. Fairless, der Aufsichtsratsvorsitzende der U.S. Steel Corporation, hat kürzlich ausgeführt, daß Investierungen in Gebäuden, Maschinen und Werkzeugen, die erforderlich sind, um einen Arbeiter in der amerikanischen Stahlindustrie beschäftigen zu können, bisher etwa 11 000 $ betragen haben. Diese Zahl bezieht sich auf die heute noch benutzbaren (alten und längst bezahlten) Produktionsstätten. Würde man sie zu der derzeitigen Preisen ersetzen müssen, so würden die Kosten auf das Drei- bis Fünffache steigen. Das bedeutet, daß 33 000 bis 55 000 $ notwendig wären, um einen Arbeiter beschäftigen zu können. Da anzunehmen ist, daß auch in anderen Industriezweigen die Wiederherstellungskosten entsprechend gestiegen sind, so muß man damit rechnen, daß die Summen, die die Industrie alljährlich in Gebäuden, Maschinen und anderen Einrichtungen anlegen muß, im Laufe der nächsten Jahre erheblich zunehmen werden. Für das laufende Jahr werden sie auf 27,1 Mrd. $ geschätzt, d. h. auf etwas mehr als im vorigen Jahre. In etwa zehn Jahren soll das amerikanische Brutto-Sozialprodukt bei 500 Mrd. jährlich liegen, was durchaus plausibel erscheint, wenn man an die Bedürfnisse der bis dahin erheblich gewachsenen Bevölkerung denkt und an die Erfordernisse eines wesentlich erhöhten Außenhandelsvolumens. Nach einer Schätzung sollen alsdann die jährlichen Investierungen der Industrie in Gebäuden und Maschinen 60 Mrd. $ betragen, eine Zahl, die keineswegs als unverhältnismäßig hoch bezeichnet werden kann. Nach einer Äußerung der Zeitschrift Fortune, die sie in ihrer Aprilausgabe veröffentlicht hat, ist für 1955 mit Exporten in einem Gesamtbetrag von 13,5 Mrd. $ und einem Einfuhrvolumen im Werte von 12,8 Mrd. zu rechnen. Man erhofft eine erhebliche Außenhandelszunahme von einer Gesetzgebung auf handelspolitischem Gebiet, die den Wünschen der Regierung Rechnung trägt und die vor allem dem Präsidenten die Möglichkeit gibt, die jetzt gültigen Zollsätze in gewissem Ausmaß zu reduzieren.