Über das Gesicht der heutigen Frau waren sich Männer und Frauen im 201. Mittwochgespräch der Kölner Bahnhofsbuchhandlung weder mit- noch untereinander einig. Kyra Stromberg (deren Bücher „Das Nadelöhr“ und „Der große Durst“ auch im Ausland Beachtung fanden), und die selbst den Typ der modernen, gescheiten, attraktiven und ganz weiblichen Frau vertritt, fand es weder in den Pinup-Girls der Illustrierten, noch in der Wisenschaftlerin und gewiß nicht in der Aktivistin des Ostens. Die echten und Ersatzprinzessinnen unserer Tage seien die Anleihe eines technischen Zeitalters beim Märchen. Wo aber fänden wir das Gesicht der heutigen Frau, gäbe es überhaupt das Gesicht der Frau von heute?

Vielleicht nähere man sich ihm, wenn man die Gesichter der Alltagspassantinnen betrachtet. Vielleicht fände man dort das Gesicht hinter den Gesichtern, wenn auch undeutlich, verschwommen. Ihr komme es vieldeutig, zwiespältig, wach, angestrengt, enttäuscht und etwas traurig vor. Ratlosigkeit, als Folge ihrer neuen Stellung in der Gesellschaft, als Folge ihrer Doppelbelastung durch Familie und Beruf, stehe im Gesicht der Frau. Wo sei – bei allen Bildern – das eine Sinnbild, worin sie sich wiedererkennen könne? Fehle nicht vielleicht das Gegenüber, der Spiegel, der dieses Bild neu sammelt? Wollten oder könnten die Männer nicht mehr dieser Spiegel sein? Sei es vielleicht umgekehrt so, daß sich heute die Männer – unsicher geworden – in den Frauen spiegeln wollten? Vielleicht müßten sich die Frauen ihr Bild erst selbst formen, vielleicht sollte man das Geheimnis der Sphinx in sich selbst nicht allzu rasch lösen, gab Kyra Stromberg vorsichtig zu bedenken. –

Das Gesicht der heutigen Frau – wird es vom Lebensalter bestimmt, von den Erlebnissen? Ist es seit Eva und Lillith immer differenzierter geworden und darum nicht mehr in ein Bild zu fangen? Oder – wie ein Mann nachdenkenswert meinte – ist es verlorengegangen, wie der Mensch verlorengegangen sei, seit er sich aus dem Bereich des Religiösen gelöst habe? –

Wäre dies etwa ablesbar an den Wunschbildern, die sich von den Göttinnen des Altertums zu den Madonnen des Mittelalters und schließlich zu den Film- und Schönheitsköniginnen unserer Tage gewandelt hätten? Sie übrigens wollte fast keiner als Idealbild anerkannt wissen. Als den Männern vorgeworfen wurde, daß sie das Pin-up-Girl den Frauen mit inneren Werten vorziehen, zogen sie sich verlegen mit der Bemerkung: „aber die heiraten wir doch nicht!“, aus der Affäre. Um dann ihrerseits den Frauen Materialismus vorzuwerfen. Die anwesenden Herren waren überhaupt dauernd in der Defensive. Die Frau sei in ein Vakuum gestoßen, das der Mann nicht mehr ausfüllen könne, darum brauche er nun seinerseits ihre Hilfe. „Ach“, meinte eine Dame, „sie wollen ja gar keine selbständige Frauen, sie haben ja Angst vor ihnen. Demnach lassen wir uns unsere Selbständigkeit nicht wieder nehmen!“, rief sie den beifällig nickenden Frauen zu, um ihnen aber gleichzeitig Anpassung zu empfehlen. –

Die Partnerschaft unserer heutigen Ehen ist ältere Dame. Das war eigentlich die positivste und einmütigste Erkenntnis dieses Mittwochgesprächs: heute haben beide Partner einander nötig. Ob die neue Situation und ihre Forderungen sonst dem Wesen der Frau entsprechen oder es verzerren – dazu hätten eigentlich auch die anwesenden jungen Mädchen einiges sagen sollen. Sie aber hörten aufmerksam und wach zu, schwiegen beharrlich und dachten sich ihren Teil. Jedenfalls sah es so aus.

Wolfgang Ebert