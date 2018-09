Inhalt Seite 1 — Weygand contra de Gaulle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der General de Gaulle in der Nacht zum 6. Juni 1940, inmitten des militärischen Chaos, von Ministerpräsident Reynaud zum Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium ernannt wurde, empfahl er dem Regierungschef sogleich die Abberufung des Oberkommandierenden, General Weygand, eines Mannes, „der den Gedanken an den Sieg aufgegeben hatte“. 14 Tage später, am 20. Juni, also am Vorabend der Unterzeichnung des Waffenstillstandes, beschwor de Gaulle den inzwischen zum Verteidigungsminister im Kabinett Pétain ernannten Generalissimus der geschlagenen französischen Armeen, sich „an die Spitze einer Widerstandsbewegung zu setzen“. Weygands Antwort war die Einberufung eines Kriegsgerichts, das de Gaulle zu einer Gefängnisstrafe verurteilte, die nach einer persönlichen Intervention Weygands in die Todesstrafe umgewandelt wurde. Daß de Gaulle in seinen Memoires de Guerre (vgl. „Die Zeit“ Nr. 49 vom 9. 12. 1954) mit Weygand abrechnen würde, war zu erwarten. Er nennt ihn „einen brillanten zweiten Mann, der unter Foch gut gearbeitet hat“. Aber er spricht Weygand, den „kein Regiment, keine Brigade, keine Division, kein Korps und keine Armee jemals als verantwortlichen Kommandeur sah“, weil er eine reine Generalstabslaufbahn hinter sich hatte, die zur Führung unerläßlichen Eigenschaften ab.

Am 1. Juni hatten die beiden Generale im Schlosse.zu Montry eine inhaltsschwere Unterhaltung über die Lage geführt. De Gaulle nahm von ihr die Überzeugung mit, daß Weygand die Gesetze des motorisierten Krieges nicht begriff. Am 8. Juni trafen sie am gleichen Ort noch einmal zusammen. Weygand sprach vom Ende an der Seine, an der Marne! De Gaulle glaubte an die Möglichkeit, den Krieg vom französischen Kolonialreich aus fortzusetzen. Mit verzweifeltem Lächeln entgegnete der Oberkommandierende: „L‘Empire? Mais c’est de l‘enfantillage!“

Wird man Weygand verdammen dürfen, daß er de Gaulles Glauben nicht aufbrachte? In jenen Sommertagen, die stündlich neue Hiobsposten brachten, in denen nicht nur Frankreich, sondern Westeuropa unter den Schlägen der deutschen Offensive zusammenstürzte, mußten Männer wie de Gaulle und Weygand zu einer verschiedenen Beurteilung der Lage kommen: der eine, jahrelang als unbequemer Mahner in seiner Karriere zurückgedrängt, der andere, ein vielerfahrener Befehlshaber von tiefen Einsichten an der Schwelle des Pensionsalters, durch den jahrelangen Umgang mit Politikern zum Skeptiker geworden, die Dekadenz Frankreichs als unabänderlich hinnehmend.

Nunmehr hat der frühere Oberkommandierende zum Gegenschlag ausgeholt. Im Vorwort seines soeben (bei Flammarion) erschienenen Erinnerungsbuches heißt es vielsagend: „Es kann sich hier nicht um die Austragung persönlichen Zwistes handeln. Vielmehr geht es um die Klärung geschichtlicher Zusammenhänge von außerordentlicher Tragweite, um Ereignisse, die nichts von ihrem Ernst verloren haben.“ Will dieser Hinweis auch in die Zukunft deuten, auf die Rolle, die das afrikanische Reduit in einem dritten Weltkrieg spielen könnte?

Weygand bestreitet de Gaulle nicht die Logik seiner Konzeption, aber er hält ihm die Unmöglichkeit ihrer Verwirklichung vor. Afrika, so sagt Weygand, war angesichts der Entschlußlosigkeit des Ministerpräsidenten nicht mehr als ein leerer Begriff. Wie sollte man dorthin gelangen? De Gaulle war um diese Zeit – erst am 9. und dann am 16. Juni – nach London geeilt. Das erstemal verweigerte ihm der britische Premierminister die Hilfe der Royal Air Force. Die Bereitstellung von Transportraum für die Überführung französischer Truppen nach Afrika wurde – so unterstellt Weygand – nicht einmal berührt. Der zweite Besuch, der nur diesem Anliegen galt, scheiterte. De Gaulle „erhielt nicht eine Tonne Schiffsraum“. Wie war es um Afrika selbst? Konnte es die Erwartungen erfüllen, die de Gaulle hegte? Weygand ist fair genug, zuzugeben, daß General Nogues, dern Befehlshaber der dort stationierten Einheiten, als er von dem Waffenstillstandsgesuch erfuhr, die französische Regierung mit starken Formulierungen in diesem Glauben bestärkte. Aber er fügt hinzu: „Mein eigenes Wissen von der Unzulänglichkeit der General Nogues unterstehenden Kräfte und der allgemeinen militärischen Lage gestattete mir nicht, diese Auffassung zu teilen.“

Die französische Nordafrikaarmee – so berichtet Weygand – zählte damals 8 Divisionen auf dem Papier. Sie hatte ihre besten Einheiten an das Mutterland abgegeben und besaß gerade noch genügend Truppen, um einen möglichen Einfall italienischer Streitkräfte nach Südtunis abzuwehren. Sie verfügte über keine schwere Artillerie, über zu wenig Flak und zu wenig panzerbrechende Waffen, über keine Grabenwerfer. Ihre Nachrichtenmittel waren unzureichend.

Bestand die Möglichkeit, diese schwachen Kräfte zu verstärken? Am 12-, Juni, so heißt es bei de Gaulle, arbeitete der Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium fieberhaft mit dem General Colson an einem Transportplan Afrika. Unter ihm sollten am 13. Juni 500 000 Mann über das Mittelmeer nach Algier und Marokko gebracht werden. Weygand verweist diese Vorstellung ins Reich der Phantasie. Die der belgischen Katastrophe entronnenen und nach Großbritannien geretteten Reste der französischen Nordarmee waren dort notdürftig wieder bewaffnet, nach Frankreich zurückgeführt und neuerlich in die Schlacht geworfen worden. Sie schieden für Afrika aus. Der Alpenarmee konnten im Augenblick des italienischen Rückenangriffs keine Divisionen für diesen Zweck entlehnt werden. Im Innern Frankreichs waren bestenfalls (die älteren, noch nicht einberufenen Jahrgänge eingeschlossen) 1,6 Millionen Mann verfügbar. Nur 310 000 hätten notfalls in Marsch gesetzt werden können.