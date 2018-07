Mit Carl Hof er ist wieder einer aus jener Malergeneration gestorben, die nach dem ersten Weltkrieg in der modernen deutschen Kunst fühlend war. Nach seinen Bildern, die in der Komposition streng gebaut sind, hätte man ihm eine robuste Haltung zutrauen dürfen, die äußere, insbesondere politische Ereignisse nicht gefährden lönnten. Das Gegenteil war der Fall. Er war so sensibel, daß er im Dritten Reich auf jede noch so Heine Herausforderung mit äußerster Empfindlichkeit reagierte. Schon 1933 war er tief depreniert. Doch Jahre später gab die Ausstellung ‚Entartete Kunst“ in München, in der auch-Bilder von ihm hingen, seinen schweren Befürchtungen recht. Der Freiheit der Kunst war ein Ende gesetzt, und er gehörte zu denen, die von nun an verfemt varen.

Hofer hat darunter unbeschreiblich gelitten. Er verteilte seine Bilder, damit Hitlers Schergen sie nicht vernichten konnten, auf Freunde und freundlich gesinnte Bekannte. Es war nicht leicht, während des Krieges ein Bild von ihm zu erwerben. Man mußte, um sie auch nur zu sehen, etwa auf den Boden eines Zinshauses in Charlottenburg steigen, wo ein Dritter die Bilder zeigte. Er selbst wollte mit dem Verkauf nichts zu tun haben. Ein großer Teil seines Werkes fiel schließlich in den letzten Kriegsjahren Bombenangriffen zum Opfer.

Hofer hat das nie verwunden. Er hat nach dem Kriege versucht, sein Oeuvre nach Photographien wieder zu rekonstruieren. Künstlerisch ist dabei nicht das herausgekommen, was er sich wohl geträumt hat. Dies mag seine Verbitterung noch gesteigert haben. Man kann dies auch an den neuen originalen Schöpfungen deutlich ablesen. Farbig sind sie zum Teil grell, thematisch stellen sie eine Verurteilung der heutigen Welt dar.

In seinem letzten Lebensjahr mußte er sehr gegen seinen Willen einen Streit mit dem radikalen Flügel des Deutschen Künstlerbundes, dessen Präsident er war, ausfechten, mit jenen Künstlern, für die es außer der gegenstandslosen Malerei nichts gibt, was sakrosankt ist. Ein kursorisch geäußerter Satz, er habe es aufgegeben, gegenstandslos zu malen, seit er (vor 1933) an sich selber die Erfahrung gemacht habe, wie leicht es sei, auf diese Weise Bilder zu schaffen, hat diesen Streit ausgelöst. Es folgte ein Kesseltreiben gegen ihn – insbesondere in Berliner Blättern –, das ihn über die Maßen erregte.

Daß ihm diese Gegnerschaft erwuchs, ist nicht verwunderlich, wenn man die Herkunft seines Stiles bedenkt, „Die letzten Deutsch-Römer“, mit diesem Titel wurden er und der Bildhauer Haller schon vor 1914 bezeichnet. Sie hatten sehr bewußt an die Tradition der Marées und Hildebrandt angeknüpft. Hofer ist aus dieser Tradition nie herausgewachsen. In der Hitlerzeit wurde ihm die Freiheit verdacht, mit der er die Klassik variierte; die Radikalen von heute schreckt es ab, daß in seinen Werken ein Abglanz jener römischen Tradition zu spüren ist. Er wußte um diese seine Stellung im Streit der Meinungen und litt darunter. M. R.