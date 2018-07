Seit die volksfremden Beherrscher Mitteldeutschlands die angeblich „volkseigenen“ Betriebe erfunden haben, ist es mit vielen dieser einstmals häufig weltbekannten Unternehmungen bergab gegangen. Dieser Niedergang drückt sich nicht nur in den neuen Namen aus, sondern auch in Jahresbilanzen, deren Ergebnis im bürgerlichen Sprachgebrauch nicht selten als „konkursreif“ bezeichnet werden müßte. Einer der zahlreichen Gründe für diese Entwicklung ist die Tatsache, daß man jahrelang auf die Mithilfe aller kaufmännisch ausgebildeten Fachkräfte glaubte verzichten zu können, wenn nur an der Linientreue ihrer Nachfolger nicht zu zweifeln ist...

Nun weiß man gerade in Deutschland noch sehr genau, daß totalitäre Herrschaftssysteme nicht unbedingt auf Rentabilität ihrer Wirtschaft achten müssen. Was aber in jeder Hinsicht unfähige Politökonomen bolschewistischer Prägung im Laufe der Jahre an angeblichem „Volkseigentum“ vergeudet haben, ist – selbst durch die rote Brille der Linientreue gesehen – zuviel. Parteipapst Walter Ulbricht bezifferte vor wenigen Monaten vor den Getreuen des SED-Zentralkomitees die unrentablen Staatsbetriebe auf 27v.H. Bescheiden dachte er dabei aber nur an die Produktionsbetriebe und unterschlug unter anderem die keineswegs günstiger abschneidenden Versorgungsbetriebe einschließlich Eisenbahn und Post. Rechnet man sie mit dazu, so sind mindestens die Hälfte aller staatlich gelenkten Betriebe auf Zuschüsse aus dem Haushalt angewiesen, die mit virtuoser Perfektion aus der gesamten Bevölkerung herausgepreßt werden.

Zweifellos ist es nicht Liebe zum Volk, sondern nichts als ein Rest von wirtschaftlicher Vernunft, wenn jetzt sogar die Regierung die Unmöglichkeit eingesehen hat, an dieser Methode festzuhalten. Das neueste Gesetzblatt der Pankower Satrapen enthält zwei Verordnungen über die Verwendung von Amortisationen und von Gewinnen in der „volkseigenen“ Wirtschaft, die eines gewissen Reizes nicht entbehren, wenn man sie erst einmal vom Bolschewistischen ins Deutsche übersetzt hat. Sie besagen nämlich nicht mehr und nicht weniger, als daß die zentralgeleiteten Staatsbetriebe sich befleißigen sollen, auf echt „kapitalistische“ Weise nach Gewinn zu streben. Zu diesem Zweck erklärt man sich sogar bereit, ihnen aus Gründen der „ökonomischen Interessiertheit“ eine gewisse Freizügigkeit bei der Verwendung dieser Mittel zuzubilligen.

Es bleibe dahingestellt, wie weit die neuen Verordnungen realisiert werden. Daß aber in Zeiten ärgster Bedrängnis kapitalistisches Gewinnstreben gut genug sein soll, um die am roten Gängelband an den Abgrund geführten Betriebe vor dem unvermeidbaren Absturz zu bewahren, dürfte manchem kommunistischen Werkleiter neu und nicht gerade angenehm sein. Sie werden sich wie aus dem Schlaraffenland vertrieben vorkommen, wenn sie für linientreue Mißwirtschaft nicht mehr durch Zuschüsse aus dem Haushalt belohnt werden. gns